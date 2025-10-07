Clujul, în topul firmelor care au luat o pauză de la afaceri. Aproape 1.000 de businessuri din județ și-au suspendat activitatea în primele 8 luni din 2025.

Aproximativ 1.000 de firme din județul Cluj și-au suspendat activitatea în primele opt luni anul acesta. Numărul este în creștere față de perioada similară din 2024.

Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în primele opt luni din 2025 a fost de 13.251, în creștere cu 7,31% comparativ cu perioada similară din 2024, potrivi datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Clujul, în topul firmelor care au luat o pauză de la business

Conform sursei citate, cele mai multe companii care și-au suspendat activitatea au fost din București, respectiv 1.638 (număr în creștere cu 6,91% față de primele opt luni din 2024), capitala este urmată de județele Cluj, cu 934 firme suspendate (plus 18,38%, față de 789 în primele 8 luni din 2024), Iași - 647 (plus 18,5%), Bihor - 572 (plus 5,15%), Brașov - 555 (plus 3,35%), Neamț - 541 (plus 31,31%) și Timiș - 502 (plus 2,45%).

Pentru luna august au fost comunicate 1.480 suspendări de activitate, cele mai multe în București (172) și în județele Cluj (83), Iași (83), Neamț (72) și Brașov (68).

La polul opus, cele mai puține suspendări de activitate au fost consemnate în județele Teleorman -74 (minus 22,92% față de perioada ianuarie-august 2024), Ialomița - 76 (plus 1,33%), Caraș-Severin - 83 (minus 25,89%), Covasna - 88 (plus 4,76%) și Tulcea - 96 (minus 12,73%).

Cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări ale activității s-au înregistrat în județele Gorj (plus 70,93%), Dolj (plus 38,67%) și Neamț (plus 31,31%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost consemnate în județele Dâmbovița (minus 33,67%), Caraș-Severin (minus 25,89%) și Teleorman (minus 22,92%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 1.934 (minus 33,17% comparativ cu ianuarie-august 2024), construcții 787 (minus 29,54%), activități profesionale, științifice și tehnice - 753 (minus 34,41%) și transport și depozitare - 692 (minus 25,51%).

Foto: depositphotos.com

