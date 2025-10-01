Peste 200 de constructori și oficialități au participat la Conferința Națională a Patronatului Societăților din Construcții

Patronatul Societăților din Construcții – Filiala Transilvania a participat vineri, 26 septembrie, la Sibiu, la Conferința Națională a PSC, un eveniment de referință pentru sectorul construcțiilor din România.

Peste 200 de persoane – oficialități, reprezentanți ai filialelor Patronatului Societăților din Construcții din întreaga țară, lideri ai industriei, parteneri și jurnaliști – au fost prezenți la această reuniune care a pus accent pe dialogul real între mediul privat și cel public, scrie apuseni.info.

Scopul principal al evenimentului a fost identificarea soluțiilor pentru provocările majore ale domeniului și conturarea unei viziuni comune pentru dezvoltarea sustenabilă a industriei construcțiilor. Printre temele abordate s-au numărat parteneriatul public–privat, necesitatea unei finanțări predictibile, certificarea transparentă a companiilor de construcții și digitalizarea proceselor prin BIM și sisteme moderne de trasabilitate.

Filiala Transilvania a PSC a fost reprezentată de o echipă numeroasă: Alexandra Stoica (DAS Engineering Grup), Vlad Mureșan (Aqua Serv), Alin-Irinel Vlădan (Deconstruct AG), Ruxandra Dates și Cristina Boncaciu (Prodates Consulting), Mihai Iepure (Montegra Solutions), Ionel Timiș (Mentor Construct), Alin Danci (Electrostrat), Ioana și Cătălin Oltean (Napo Casa Real Estate), Ciprian Matiș (Co Invest Broker de Asigurare) și Cristian Manitiu (Con-A).

Participarea PSC Transilvania la această conferință națională a reconfirmat angajamentul organizației de a reprezenta interesele membrilor săi și de a contribui activ la elaborarea de soluții legislative și strategice pentru dezvoltarea unui sector al construcțiilor modern, transparent și competitiv.

