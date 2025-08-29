Ultimele zile cu rovinietă mai ieftină. Vezi cât se scumpește de la 1 septembrie.

Taxa de drum (rovinieta) se va scumpi de la 1 septembrie 2025 și va ajunge să coste aproape dublu.

Rovinieta va costa aproape dublu peste câteva zile Mașini parcate | Foto: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO

Weekend-ul acesta e ultimul în care românii mai pot cumpăra roviniete la prețul actual, deoarece de luni, 1 septembrie 2025, taxa de drum va costa aproape dublu.



Guvernul a aprobat în ședința de joi noile tarife pentru circulația pe drumurile naționale dar și taxa de trecere a podurilor de peste Dunăre.

Tariful de utilizare a drumurilor naționale pentru autoturisme va fi de 3,5 euro pentru o zi, de la 1 septembrie, iar cel pentru un an de 50 de euro, potrivit proiectului de lege care prevede unele măsuri fiscal-bugetare, publicat joi pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Amendă mai mare dacă nu ai rovinietă

Prin acest act normativ, se propune modificarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, astfel: rovinieta va costa 3,5 euro pentru o zi, 6 euro pentru 10 zile, 9,5 euro pentru 30 de zile, 15 euro pentru 60 de zile și 50 de euro pentru 12 luni, potrivit Agerpres.

Cuantumul amenzii contravenționale aplicate utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile pentru autoturisme va fi între 500 lei și 1.000 lei.



„Totodată, tarifele de utilizare achitate anterior intrării în vigoare a noilor tarife, respectiv data de 1 septembrie 2025, își mențin valabilitatea”, se arată în proiect.

În prezent, rovinieta pentru o zi costă 2,5 euro, cu TVA inclusă, cea pentru 10 zile - 3,3 euro, pentru 30 de zile - 5,3 euro, pentru 60 de zile - 8,4 euro iar pentru 12 luni - 28 de euro.

Totodată, actul normativ instituie tarife de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre, după cum urmează:

De la 13 lei la 19 lei pentru o singură trecere a podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă;

De la 11 lei la 16 lei pentru o singură trecere a podului peste Dunăre între Giurgeni și Vadu Oii.

Vor fi majorate amenzile și în acest caz, valoarea fiind de zece ori tariful de trecere, în cazul amenzii minime, și de douăzeci de ori tariful de trecere - pentru amenda maximă:

„Amenzile minime pentru neplata peajului se vor majora de la 130 de lei la 190 de lei, iar cele maxime de la 260 de lei la 380 de lei”.

