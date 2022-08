De la nunți, botezuri și majorate, direct la UNTOLD. DJ din Cluj, pe scena festivalului. FOTO

Ediția din acest an a festivalului UNTOLD se anunță a fi o experiență de neuitat. Peste 200 de artiști naționali și internaționali vor umple festivalul de magie. La una din scene vom avea surpriza de a mixa un DJ din Cluj-Napoca și anume POPBLOCK.

DJ din Cluj-Napoca, pe scena festivalului UNTOLD/ Foto: arhivă personală Gabi Pop

Festivalul UNTOLD începe astăzi, 4 august, iar timp de 4 zile peste 200 de artiști naționali și internaționali vor încânta publicul venit din toate colțurile lumii.

Pe una din scenele de la festivalul UNTOLD va urca un DJ din Cluj-Napoca. Gabi Pop cunoscută ca și POPBLOCK este un DJ în vârstă de 23 de ani care și-a descoperit pasiunea pentru muzica electronică încă din adolescență. Ea va urca pe scena Retro Fantesia, duminică, 7 august, de la ora 22:30.

DJ din Cluj-Napoca, unul dintre artiștii de la festivalul UNTOLD/ Foto: UNTOLD

Foto: Instagram - Untoldfestival

Într-un interviu acordat monitorulcj.ro, POPBLOCK a vorbit despre pasiunea sa pentru muzică și surprizele care îi așteaptă pe festivalieri.

POPBLOCK și-a descoperit în anii adolescenței pasiunea pentru muzica electronică când mergea să mixeze la nunți, botezuri și majorate.

Ea e devenit DJ în urma unei întâmplări amuzante din clubul Delirio din Cluj-Napoca când a mers la pupitrul DJ-ului și a început să mixeze piese care știa că vor fi apreciate de tineri.

„Pasiunea pentru muzică și dans cred că am descoperit-o de mică uitându-mă la «Dansez pentru tine» cu asistenta mea maternală sau mai bine zis mama. Iar cea pentru mixat am descoperit-o în liceu când mergeam să fac poze sau să mixez cu un staroste la nunți, boteze, majorate, etc (…) Aș spune că este o poveste foarte amuzantă cum am ajuns eu DJ, eram în Delirio în Cluj-Napoca și era o tipă la muzică care sincer nu îmi plăcea ce tranziții face iar la un moment dat am observat că se îndepărtase de mixer și de laptop așa că eu am sărit instant ca un copil încântat să merg să îmi pun piesele pe care doream să dansez, dar între timp ce adăugam piese în playlist vine un domn Lucian Dunăreanu și sincer în momentul acela am crezut că mă dă afară deoarece am umblat fără permisiune dar el in schimb mi-a oferit un post de DJ în Delirio unde am fost 2 ani jumătate DJ rezident, weekend de weekend (…) Prima dată când am mixat a fost la un majorat în Turda la vârsta de 16 ani cu starostele, doamne țin minte cum îmi tremura mâna pe crossfader când trebuia să fac tranziția”, a declarat pentru monitorulcj.ro POPBLOCK.

Printre stilurile muzicale pe care le adoptă, POPBLOCK preferă retro românesc și international, însă îi place foarte mult muzica pop.

De la majorate, nunți și botezuri, pe scena de la UNTOLD/ Foto: athivă personală Gabi Pop

„E cel mai frumos sentiment văzând că oamenii chiar se bucură de muzica mea”

Fiecare persoană se bucură în momentul în care își vede artistul pe scenă și dansează pe muzica lui. POPBLOCK chiar dacă mixează de mai bine de 7 ani are emoții la fel ca în prima zi, dar faptul că vede lumea simțindu-se bine o face să ofere și mai mult publicului.

„E cel mai frumos sentiment și senzație vazând că oamenii chiar se bucură de muzica mea și de energia mea, văzându-le zâmbete îmi vine efectiv să țopăi în fața laptopului de fericire și să îi iau pe toți în brațe”, a adăugat POPBLOCK.

Festivalul UNTOLD, o rampă de lansare pentru tinerii artiși

Gabi Pop a fost încurajată de o prietenă pentru a le scrie responsabililor pentru booking-ul artiștilor și de a încerca deoarece nu are nimic de pierdut.

POPBLOCK a primit vestea bună că va mixa la festivalul UNTOLD, care are loc între 4-7 august. Lui Gabi i s-au confirmat astfel calitățile de DJ și va da tot ce are mai bun pentru a oferi 101% din energia sa.

DJ-ul consideră că această oportunitate este un pas mare în cariera sa.

„Văzusem la o prietenă pe story de faptul că nu va fi Nostalgia la Untold și i-am răspuns și am început o mică conversație pe acest subiect. Spre finalul conversației Hedda a început să mă încurajeze să le scriu că poate reușesc și eu să mixez și că tare ar vrea să se rupă la scenă când mixez. Zis și făcut, nici nu am stat pe gânduri (…) Norocul m-a lovit din nou cu un om minunat care m-a susținut și a început să scrie echipei, a zis să aștept că mă contactează cineva de la ei. Iți dai seama că în momentul acela am mers și am sărit în brațele iubitei mele și i-am zis că există posibilitatea să mixez la Untold, iar de acolo au început emoțiile. În momentul În care am aflat efectiv simțeam cum sufletul meu plânge de fericire și că urmează ca un vis să devină realitate, iar faptul că am împărțit fericirea și toate emoțiile împreună cu iubita mea care mă susține maxim și tot timpul e acolo cu mine la pupitru sau măcar aproape de el a fost de nedescris”, a adăugat Gabi Pop.

POPBLOCK promite un show excepțional și chiar dacă unele surprise trebuie să rămână surprise aceasta e dezvăluit că festivalierii să fie pregătiți de distracție maximă și multă energie pe piesele pe care poate uni nu sunt mândri că le fredonează dar asta nu înseamnă că s-ar opri din fredonat.

„Temple of Luna”, tema festivalului UNTOLD din acest an

Tema UNTOLD 2022 este „Temple of Luna” și va fi regăsită în decorurile de pe stadion și pe mainstage. Vrăjitorul, ocrotitorul festivalului, are nevoie de ajutor să salveze întreaga lume. 5 ordine (Order of the Griffin, Order of the Owl, Order of the Dragonfly, Order of the Stag și Order of the Firefly) au 5 artefacte care îl vor ajuta pe Vrăjitor în misiunea sa. Acesta va trebui să treacă prin 5 provocări pentru a obține tot ajutorul de care are nevoie.

Fiecare ordin reprezintă o serie de valori, cu care se pot identifica fanii festivalului: Order of the Griffin pentru cei care sunt într-o continuă experimentare și deschidere spre nou, Order of the Owl pentru cei care în primul rând sunt axați pe cunoaștere și dobândirea de înțelepciune, Order of the Dragonfly pentru cei care caută să-și trăiască viața la potențialul maxim, Order of the Stag pentru cei care caută conexiuni umane diverse, cu însemnătate, și Order of the Firefly, pentru cei care își găsesc fericirea când sunt înconjurați de persoanele dragi.

La UNTOLD 2022 îi vei putea vedea pe J Balvin, Dimitri Vegas and Like Mike, Alok, David Guetta, ATB, Don Diablo, Hardwell, Alok, Morten, Kygo, Steve Aoki, Lost Frequencies, Tujamo, Paul Kalkbrenner, Above and Beyond, Borgore, Dub FX & Woodnote și mulți alții.

Peste 200 de artiști naționali și internaționali de top vor urca pe scenele festivalului UNTOLD în cele 4 zile și 4 nopți de distracție.

