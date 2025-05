De ce ar trebui să alegi un IFN pentru nevoile tale financiare? (P)

Oricât de mult ne-am dori să deținem controlul asupra evenimentelor care se petrec în viața noastră, nu reușim întotdeauna să ținem pasul cu toate provocările care ne ies în cale.

Mediul familial și cel personal, influențate la rândul lor de contextul profesional ne aduc deopotrivă împliniri și realizări, mai mici sau mai mari, dar și momente de cumpănă. De cele mai multe ori, acestea se suprapun cu unele dificultăți financiare. În astfel de situații, este important să punem foarte bine în balanță opțiunile de împrumut care răspund cel mai bine nevoilor noastre și să luăm niște decizii cât mai calculate.

De exemplu, dacă suntem pe punctul de a achiziționa o locuință sau o mașină, în mod cert ne vom îndrepta către o instituție financiară. Însă, dacă avem nevoie de o soluție mai rapidă, cum ar fi un credit de nevoi personale în regim de urgență, cu siguranță un IFN reprezintă cea mai bună alegere.

În rândurile următoare, vom face o trecere în revistă a beneficiilor pe care le poți avea dacă te numeri printre clienții unui IFN, însă nu înainte de a înțelege mai bine ce înseamnă de fapt.

Ce este un IFN?

Instituțiile Financiare Nebancare (IFN) sunt entități autorizate care oferă servicii financiare pentru persoane fizice sau juridice, de tip credit, leasing sau alte produse financiare și care, în general, pot fi accesate mult mai rapid. Scopul lor principal este acordarea de credite nebancare, fiind o alternativă pentru cei care nu pot accesa împrumuturi de la băncile tradiționale. IFN-urile nu au statut de bancă, dar operează sub reglementări specifice, fiind autorizate și supravegheate de Banca Națională a României (BNR).

Printre cele mai accesate produse sunt împrumuturile pentru nevoi imediate, care pot fi de mai multe tipuri:

credite cu buletinul;

credite până la salariu;

credite pentru achitarea restanțelor;

credite fără garanții;

credite pentru nevoi personale.

Dacă te afli în căutarea unui IFN care să răspundă oricăreia dintre aceste nevoi, ai ajuns în locul potrivit.

Care sunt avantajele alegerii unui IFN?

Spre deosebire de clientela băncilor, cei care apelează la un IFN sunt mai privilegiați din mai multe puncte de vedere. Iată cum se diferențiază IFN-urile de bănci și ce au ele mai bun de oferit:

Proces rapid și timp mai scurt de aprobare. Spre deosebire de bănci, care impun un condiții mai stricte și un timp mai îndelungat pentru aprobarea creditului, IFN-urile oferă soluții financiare extrem de rapid, adaptate nevoilor tale, permitându-ți să obții suma de care ai nevoie și fără întârzieri;

Spre deosebire de bănci, care impun un condiții mai stricte și un timp mai îndelungat pentru aprobarea creditului, IFN-urile oferă soluții financiare extrem de rapid, adaptate nevoilor tale, permitându-ți să obții suma de care ai nevoie și fără întârzieri; Mai puține documente de pregătit. Un criteriu important „de departajare” în alegerea unui împrumut este reprezentat atât de procedura simplificată, cât și de setul de documente care trebuie pregătit. În cazul multor IFN-uri, este nevoie doar de un act de identitate valabil și de cererea propriu-zisă de aplicare;

Un criteriu important „de departajare” în alegerea unui împrumut este reprezentat atât de procedura simplificată, cât și de setul de documente care trebuie pregătit. În cazul multor IFN-uri, este nevoie doar de un act de identitate valabil și de cererea propriu-zisă de aplicare; Accesibilitate pentru persoanele cu istoric bancar mai puțin favorabil. IFN-urile sunt recunoscute pentru flexibilitatea pe care o oferă, dar și pentru faptul că pot avea inclusiv clienți cu un scor de credit negativ. Astfel, le permite și celor care au întâmpinat probleme în accesarea împrumuturilor în trecut să-și gestioneze mai ușor situația financiară actuală.

Oricare ar fi scopul creditului, partea bună este că spre deosebire de bănci, procesul de aplicare la un IFN este mult mai fluid și poate fi un sprijin real în cazul în care ai nevoie urgentă de bani. De exemplu, Andrei, un tânăr de 36 de ani din Cluj, instructor de înot pentru copii, aflat într-o situație limită din punct de vedere medical și financiar, a reușit să treacă cu bine peste acest impas cu ajutorul unui credit de nevoi personale.

„Am amânat foarte mult o intervenție dentară și am plătit destul de scump pentru asta. Trebuia să ajung cât de curând posibil la un cabinet stomatologic pentru două extracții destul de complexe. În seara în care m-am întors acasă din vacanța de Paște, m-a cuprins o durere insuportabilă de măsea care s-a ameliorat abia spre dimineață, când și-au făcut efectul antiinflamatoarele. Toată noaptea am ținut pe față comprese cu apă rece, însă știam că e doar o soluție de moment. Eram deja convins că șansele să mă poată sprijini financiar familia sau prietenii imediat după sărbători erau extrem de mici. La recomandarea unui coleg, am luat în calcul varianta de împrumut la un IFN”, povestește Andrei.

În astfel de momente, creditarea online reprezintă o soluție simplă și rapidă. Iar dacă pașii necesari pentru aprobare sunt ușor de urmat, este cu atât mai mult în avantajul tău.

„Zis și făcut: prin simulatorul de credit am ales 5000 lei, cât aveam eu nevoie, am completat toate câmpurile din formularul de aplicație, datele personale și am încărcat buletinul pe platformă. La scurt timp, am fost notificat că sunt eligibil pentru obținerea creditului. Apoi, am trecut printr-un proces automat de verificare video, care mi-a permis să obțin semnătura electronică valabilă timp de 24 de ore. După aceea, am trimis documentele semnate înapoi către instituție, tot online. Patru ore mai târziu, am primit suma integrală. Nu știu prin ce altă modalitate aș fi reușit să acopăr cheltuielile într-un timp atât de scurt”, adaugă Andrei.

Povestea lui Andrei ne confirmă încă o dată că nu e de glumit cu sănătatea și avem nevoie de rezerve pentru astfel de situații neprevăzute. În lipsa lor, un IFN este o alternativă foarte ușor de accesat. Nu în cele din urmă, este important să înțelegem că înainte de a lua orice hotărâre, nu trebuie să ne lăsăm ghidați de impulsul de moment. Este de responsabilitatea noastră să comparăm foarte atent ofertele IFN-urilor, că să nu luăm decizii pe care să le regretăm mai târziu.

