Cum a luat naștere firma Transpeco? Dragoș Gâdoiu, CEO: „Investiția inițială a fost de aproximativ opt milioane de euro”

Cum a luat naștere firma Transpeco? Dragoș Gâdoiu, proprietar și manager general al firmei, a oferit mai multe detalii cu privire la începuturile acestei afaceri.

Dragoș Gâdoiu, proprietar și manager general al Transpeco| Foto: evz.ro

Pe 26 septembrie, joi, a fost difuzată o nouă ediție a podcastului „Picătura de Business” pe canalul de YouTube „Hai România”. Invitatul special al acestei ediții a fost Dragoș Gâdoiu, antreprenorul din spatele companiei Transpeco, lider în transportul de produse petroliere, scrie evz.ro

O firmă cu tradiție

Firma Transpeco a luate naștere în urmă cu aproximativ 40 de ani.

„Firma are o tradiție de aproape 40 de ani, atunci când compania făcea parte din structura Peco, aparținând Petrom, compania petrolieră de stat de la acea vreme. În 2007, în urma unui proces de externalizare al OMW Petrom, care a externalizat divizia de transport din cadrul companiei, tatăl meu, care era la momentul respectiv director în cadrul Petrom a reușit să facă un Management Buy Out și așa s-a format noul Transpeco, să spunem așa, Transpeco Logistics and Distribution, ca afacere de familie”, a explicat Dragoș Gâdoiu.

În acest moment, Transpeco este lider de piață în transportul și distribuția produselor petroliere. Dragoș Gâdoiu a transmis faptul că firma lucrează cu toți marii operatori din industria petrolieră de la noi din țară.

