Traficul de pe Aeroportul Internațional Cluj a revenit la nivelul pre-pandemie

Doar trei aeroporturi din România au depășit borna de 1 milion de pasageri în primele 6 luni ale anului, Aeroportul Cluj fiind unul dintre ele.

Pasageri în noul terminal de la Aeroportul Internațional Cluj. Foto: Facebook Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

În prima jumătate a anului, numărul pasagerilor înregistrați pe aeroporturile din România a fost cu aproape 5% mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă din 2023 și a depășit nivelul pre-pandemic, fiind cu 10,5% mai mare decât cifra înregistrată în aceeași perioadă din 2019, după cum arată datele sintetizate de Asociația Aeroporturilor din România și citate de Economedia.

Doar trei aeroporturi depășesc borna de 1 milion de pasageri în primul semestru, iar București-Otopeni are un trafic mult peste cel înregistrat de toate celelalte aeroporturi din țară, la un loc. Urmează în clasament Clujul și Iașiul, ambele aeroporturi din afara capitalei beneficiind în acest an de extinderi.

Conform datelor Asociației Aeroporturilor din România, numărul pasagerilor înregistrați pe aeroporturile din România în primul semestru al acestui an este cu cu aproape 5% mai mare decât totalul înregistrat în primul semestru al anului trecut și cu 10,5% mai mare decât cifra înregistrată în aceeași perioadă a anului 2019.

Din cei 11.857.773 de pasageri care au tranzitat aeroporturile românești în primele 6 luni ale anului 2024, 7% au călătorit pe rute interne. În prima jumătate a anului 2024 au fost înregistrate 112.916 mișcări aeronave (aterizări și decolări) și au fost transportate 27.292 tone de marfă.

Cele mai tranzitate aeroporturi sunt București Otopeni, de departe cel mai aglomerat din țară, cu 7,38 milioane de pasageri doar în prima jumătate a anului, și aeroporturile din Cluj (1,44 milioane) și Iași (1,05 milioane), singurele care trec de borna de 1 milion de pasageri în primul semestru.

În 5 iunie, la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a fost inaugurată extinderea Terminalului de Pasageri Plecări. Odată cu darea în folosință a extinderii terminalului de plecări, spațiilor deja existente li s-au adăugat aproximativ 7.200 mp de terminal și 9.000 mp de platformă, dar și 3 noi fluxuri de securitate, dotate cu echipamentele necesare.

Prin realizarea și implementarea proiectului, a cărui valoare totală s-a ridicat la aproximativ 346 milioane de lei, capacitatea de procesare a Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj a crescut la 4,5 milioane de pasageri/an, potrivit datelor anunțate de administratori.

„Această extindere cuprinde aproximativ 7.200 de mp, 2.000 mp extinderea platformei și 3 noi fluxuri de securitate dotate cu echipamentele necesare. Acest proiect a început în mai 2023, într-un an a fost finalizat. A costat aproximativ 346 de milioane de lei, din care 102 milioane de lei au fost fonduri europene și de la bugetul de stat. Prin această extindere s-a crescut capacitatea de procesare. Vom procesa până la 4,5 milioane de pasageri. S-a îmbunătățit confortul pasagerilor și de asemenea, s-au creat condițiile corespunzătoare pentru zonele Schengen și non Schengen. Anul trecut am avut 3,2 milioane de pasageri, aproximativ 70% au fost pasageri Schengen și aproximativ 30% au fost non Schengen”, spunea la acea dată directorul aeroportului clujean David Ciceo.

