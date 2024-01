OPINIE. Dragoș Damian, CEO Terapia: „România este total dezindustrializată, alt caz revoltător: nu se mai asamblează aproape deloc tractoare agricole și camioane grele la noi în țară”.

Ați remarcat cu ce mărci de tractoare agricole și camioane grele protestează fermierii și transportatorii? Niciun tractor agricol sau un camion greu asamblat în România.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Un detaliu care poate a scăpat celor care urmăreau imaginile și comentariile de la protestele fermierilor și transportatorilor - de fapt nimeni nu se gândea la el. Ați remarcat cu ce mărci de tractoare agricole și camioane grele protestează fermierii și transportatorii? MAN, Volvo, Renault, IVECO, John Deere, New Holland sunt mașinile care predomină la protest. Niciun tractor agricol sau un camion greu asamblat în România.

România fabrică în prezent foarte puține tractoare agricole și camioane grele – în cazul autovehiculelor de orice fel asamblare ar fi termenul corect, el este de altfel un termen indicator al locului unde se aduce cea mai mare valoare adăugată. În ultimii 20 de ani doar două companii românești au încercat să acopere golul lăsat de închiderea fabricilor din Brașov și alte două grupuri internaționale au deschis unități de asamblare la noi în țară.

Poate că generațiile mai tinere vor fi interesate să știe câteva amănunte despre cele două fabrici brașovene, total sau parțial închise astăzi. Autocamioane Brașov, cunoscută și drept Roman Brașov, a fost înființată în 1921 ajungând în vremurile cele mai bune să producă 33.000 de mașini pe an, aproape 130 pe zi lucrătoare, prin munca a 20.000 de salariați. Tractorul Brașov a început să producă tractoare în 1946 și, la apogeu, avea tot circa 20.000 de angajați care produceau 50.000 de tractoare pe an, aproape 200 pe zi lucrătoare. Ambele fabrici dominau exporturile în Europa de Est și Orientul Mijociu dar nu numai, România livra tractoare agricole și camioane grele în aproape 100 de țări.

Un lucru este clar însă. Marea majoritate a celor circa 250.000 de tractoare agricole și aproximativ 150.000 de camioane grele existente în România astăzi vin din export. Și nici nu am pus la socoteală toate celelalte echipamente agricole și tipuri de mașini de transport marfă. Poate că cineva chiar are cifrele la zi, dar nici nu mai are importanță, avem încă un exemplu că suntem dezindustrializați cu șanse minime de a ne acoperi vreodată toate deficitele care s-au adunat, în special acela de balanță comercială.

Președintele României din 2025 va numi Premierul României din 2025. Ambii pot găsi mai jos lista cu top 10 companii internaționale producătoare de tractoare agricole și de camioane grele și țara în care sunt înregistrate sediile corporațiilor. Apropos, aproape toate cele 20 de corporații sunt înființate cu mult timp după Tractorul Brașov și Autocamioane Brasov.

Pentru ambii, aceeași rugăminte, să dea o fugă până la sediile corporatiste ale companiilor care nu au centre de asamblare în UE și să le cheme să investească în asamblarea în Romania de tractoare agricole și camioane grele. Împușcă doi iepuri dintr-o lovitură, pentru că multe dintre companiile de mai jos asamblează și vehicule militare.

Top 10 companii tractoare agricole 2022

1. Mahindra & Mahindra (India)

2. John Deere (SUA)

3. Massey Fergusson Limited (SUA)

4. Sonalika Group (India)

5. Kubota Corporation (Japonia)

6. New Holland (SUA)

7. Escorts Limited (India)

8. Fendt (Germania)

9. Case IH (SUA)

10. Same Deutz Fahr (Italia)

Top 10 companii camioane grele 2022

1. Dongfeng (China)

2. Hino (Japonia)

3. IVECO (Italia)

4. MAN (Germania)

5. Mercedes Benz (Germania)

6. Mitsubishi (Japonia)

7. Paccar (SUA)

8. Scania (Suedia)

9. Tata (India)

10. Volvo (Suedia)

