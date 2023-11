Cluj, lider al zonei de Centru-Vest! Romania Property Club: „Începe o nouă fază de dezvoltare pentru Cluj-Napoca”

Clujul reprezintă una dintre cele mai dinamice regiuni din țară! Cu o valoare a PIB-ului pe cap de locuitor de 15.801 euro, Clujul are al doilea cel mai înalt nivel din țară.

Compania IULIUS lucrează la un proiect amplu de regenerare urbană, pe fosta platformă Carbochim

O analiză a Romania Property Club, asociație din domeniul real estate cu acoperire în principalele orașe ale țării, arată o față puternică a Clujului investițional. Ca urmare a unei dezbateri organizate recent în Cluj-Napoca, la care au participat dezvoltatori, arhitecți, investitori, consultanți în domeniul real estate, s-au conturat o serie de informații cheie care vorbesc despre dezvoltarea și atractivitatea orașului.

Așadar, analiza Romania Property Club arată despre Cluj că reprezintă una dintre cele mai dinamice regiuni din țară, lider al zonei de Centru-Vest, cu o populație de 679.000 de locuitori, din care 287.000 locuiesc în Cluj-Napoca. Aproape două treimi din locuitorii județului locuiesc în mediul urban, în timp ce media națională este mai mică cu 10%. Un nivel mai ridicat de urbanizare indică în general un semn al dezvoltării economice. Cu o valoare a PIB-ului pe cap de locuitor de 15.801 de euro, Clujul are al doilea cel mai înalt nivel din țară.

Concret, mesajele cheie despre real estate-ul clujean sunt:

- Investiții majore în proiecte de infrastructură, care depășesc 4 miliarde de Euro (metrou, aeroport, șosea de centură și spital regional).

- Compania IULIUS lucrează la un proiect amplu de regenerare urbană, pe fosta platformă Carbochim, o investiție ce depășește o jumătate de miliard de EUR.

- Cu o valoare a PIB-ului pe cap de locuitor de 15.801 EUR, Clujul are al doilea cel mai înalt nivel din țară.

- Proiectul metroului va avea un impact direct asupra pieței imobiliare. În prezent există un nivel limitat de noi oferte de terenuri pentru dezvoltare.

- A doua piață de birouri la nivel național, Cluj-Napoca are în dezvoltare proiecte noi de birouri în suprafață de 75.000 mp.

- În contextul unei oferte noi slabe, Clujul rămâne cea mai scumpă piață rezidențială la nivel național.

- Sectorul hotelier are în lucru patru hoteluri de 3* și 4*, totalizând 600 camere noi.

- Densitatea comercială este destul de scăzută în comparație cu dezvoltarea economică accelerată și atracția orașului pentru tineret – locul 10 la nivel național.

- Clujul înregistrează un stoc modern de spații industriale și logistice ce totalizează 420.000 mp și o rata scăzută de neocupare (4,7%).

Regenerarea urbană, tematică în dezbaterea despre piața real estate din Cluj

În cadrul evenimentului organizat de Romania Property Club a fost prezentat proiectul propus de IULIUS pentru transformarea fostei platforme industriale Carbochim.

„La Cluj-Napoca, compania IULIUS propune un proiect amplu de regenerare urbană, prin intermediul căruia fosta platforma industrială Carbochim va fi reconvertită și transformată într-un ansamblu mixed-use. Este o investiție care depășește jumătate de miliard de euro. Proiectul va avea ca principală ancoră parcul și dechiderea spre râul Someș, toate celelalte componente - retail, office, cultural, entertainment și rezidențial - venind în completare și fiind în concordanță cu nevoile și așteptările comunității, așa cum au reieșit din consultările noastre. Investiția este aliniată strategiei generale de dezvoltare urbană a orașului și va oferi Clujului 14 hectare care acum sunt de tip industrial și inactive”, a spus Sorin Guttman, Project Manager.

Potrivit acestuia, formatul și funcțiunile au fost inspirate dintr-o consultare publică, desfășurată pe platforma online partedincluj.ro, deschisă în urmă cu un an și jumătate. „Prin aceasta am colectat informații, sugestii, opinii din partea comunității legate de ce crede că ar fi nevoie în acest proiect. Ne-am bucurat să avem aceeași viziune pe multe aspecte, dar și să descoperim așteptări noi, pe care le-am implementat. Vocea comunității este importantă și cu ajutorul ei am desenat proiectul”, a adăugat Sorin Guttman.

Cum arată mall-ul viitorului?

Analiza Romania Property Club indică faptul că densitatea stocului de spații moderne de retail este de 522 mp pe locuitor în Cluj, una destul de scăzută în comparație cu dezvoltarea economică accelerată și atracția orașului pentru tineret. Conform datelor CW Echinox, nivelul de 522 mp indică doar locul zece la nivel național. În acest context, apare întrebarea despre cum vor arăta mall-urile viitorului.

„Apar formate noi, dispar formate care nu mai sunt de succes, însă nu cred că formatul va fi subiectul principal în viitor. Cred că vorbim în principal de personalizare și de experiențe. Asta înseamnă că oamenii vor căuta experiențe, vor căuta senzații, vor căuta să-și petreacă timpul într-un mod plăcut și vor dori servicii personalizate pe nevoile fiecăruia, fie ca individ, fie ca familie, fie ca grup. Atunci, cred că indiferent ce formate noi vor apărea, acestea se vor mula sau se vor adapta la aceste cerințe care sunt din ce în ce mai pregnante, în special ale tinerelor generații, care sunt exigente atunci când cer servicii și produse”, consideră Project Managerul reconversiei urbane a platformei Carbochim.

Din punctul său de vedere, componenta de retail este esențială, mai ales când este parte a unui proiect mixt, al cărui scop este tocmai accesibilitatea și eficientizarea. De altfel, întrebat de ce sunt atractive proiectele cu funcțiuni multiple, Sorin Guttman a explicat:

„Sunt două motive principale, așa cum le vedem noi. Primul ține de o apetență pentru socializare, pentru întâlnire sub diverse pretexte, iar al doilea de o utilizare eficientă a timpului. Timpul este singura resursă neregenerabilă și, atunci, proiectele mixte răspund acestor două nevoi. Este important, până la urmă, ce mix de funcțiuni, ce format reușești să oferi pieței și, după aceea, modul în care te adaptezi evoluțiilor naturale din piață. Cât despre proiectul propus, am menționat câteva funcțiuni: cea legată de petrecerea timpului liber în parc, pe care noi o considerăm o ancoră principală pentru proiect; partea culturală, cu acele clădiri reabilitate și redate comunității; segmentele dedicate petrecerii timpului pentru familii, avem cinematograf, inclusiv cu zonă de evenimente în aer liber, ne propunem să avem o sală de spectacole; apoi avem partea comercială, una generoasă, cea de office și de rezidențial. Toate aceste funcțiuni puse laolaltă nu fac altceva decât să răspundă nevoilor pe care o societate modernă, urbană le are sau le dezvoltă permanent. În plus, există la nivel european și nu numai, chiar la nivel mondial, acel concept de oraș de 15 minute, în care ai foarte multe funcțiuni care răspund nevoilor tale pe o rază de 15 minute de mers pe jos, cu bicicleta sau cu transportul în comun”.

Proiectul mai include și investiții de infrastructură, precum un pod rutier și două pasarele pietonale peste Someș, lărgirea și modernizarea a două străzi, amenajarea a două noi sensuri giratorii, parcare subterană și locuri pentru biciclete.

