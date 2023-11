Platforma Carbochim va fi redată clujenilor. Proiectul aduce noi spații culturale, 5 hectare de spații verzi și premiere pentru România

O investiție de 500 de milioane de euro promite să transforme platforma Carbochim într-un hotspot al culturii și petrecerii timpului liber în Cluj-Napoca. 5 hectare de spații verzi noi vor fi amenajate în cadrul proiectului.

O investiție de 500 de milioane de euro promite să transforme platforma Carbochim într-un hotspot al culturii și petrecerii timpului liber în Cluj-Napoca. FOTO: Randări proiect

Zona industrială se întinde pe o suprafață de circa 14 hectare și va fi transformată într-un spațiu mixt, cu spații culturale, centru comercial, spații office și o componentă rezidențială. De asemenea, mai multe de o treime din suprafața terenul va fi acoperită cu spații verzi. Conceptul de amenajare a fost dezvoltat de UNStudio, acesta fiind primul proiect de reconversie urbană din România ce va purta semnătura prestigiosului birou olandez de arhitectură.

Carbochim, cel mai mare producător de abrazive din România, își va continua activitatea în fosta hală Tricotaje Someșul, de pe Bulevardul Muncii. Relocarea, modernizarea și retehnologizarea unității de producție, a cărei activitate nu a fost întreruptă, reprezintă o investiție de peste 5 milioane de euro. Moștenirea industrială a fabricii din Piața 1 Mai va fi însă dusă mai departe de în cadrul complexului dezvoltat de Iulius: două clădiri cu valoare ambientală vor fi restaurate și reconvertite în spații culturale și de susținere a inițiativelor locale. Potrivit conducerii Iulius, este pentru prima dată în România când într-un proiect mixed-use este integrat un spațiu dedicat artelor performative independent, ca parteneriat cu sectorul cultural.

Așa va arăta platforma Carbochim după reconversia urbană. FOTO: Randare proiect

Hala cu arcade va deveni centru de performing arts

Una dintre clădirile care urmează să fie restaurate și să capete o nouă destinație este hala cu arcade: va fi convertită într-un spațiu independent dedicat artelor performative, un centru live-arts animat de concerte, spectacole de teatru și dans contemporan, evenimente de modă, design și arte media.

„Am insistat foarte mult să păstrăm unele clădiri de pe teren și cu intenția aceasta am pornit. Avem hala cu arcade pe care o păstrăm și pe care o vom da în operare celor de la Centrul Cultural Clujean, care vor lucra și cu alte ONG-uri. Acolo au fost cuptoarele de abrazive. Am făcut studiu de structură, clădirea va fi recondiționată, dar păstrată. Acolo vor fi expoziții, concerte, va fi o zonă deschisă, interactivă, poate și cu o cafenea, iar în interiorul mall-ului vrem să avem o sală de spectacole, pentru tot ce înseamnă partea de teatru independent din Cluj, pentru că am văzut că partea asta nu este foarte acoperită ca infrastructură”, a declarat Raluca Munteanu, director de dezvoltare al grupului Iulius.

5 hectare de spații verzi

Spațiile verzi ce vor fi amenajate în cadrul proiectului de regenerare urbană a platformei Carbochim vin să întregească zona parcurilor Armătura și Feroviarilor, care vor fi conectate direct cu platforma, pietonal și velo. Noile zone verzi se vor întinde pe o suprafață de peste 5 hectare și vor fi create prin plantarea a peste 600 de arbori maturi față de cei existenți, de dimensiuni impresionante, aclimatizați la condițiile locale.

Zona industrială se întinde pe o suprafață de circa 14 hectare, din care 5 hectare vor fi spații verzi. FOTO: Randări proiect

De asemenea, malul râului Someș va fi întregit pe tot perimetrul proiectului, eliberat de construcții auxiliare sau în degradare și lărgit. Astfel, se vor crea o nouă zonă de promenadă pe malul Someșului și o nouă zonă de agrement, cu facilități sportive în aer liber. Proiectul integrează totodată masterplanului administrației locale de amenajare a unui culoarul verde-albastru, care va lega orașul de zona metropolitană.

„Am cumpărat proprietăți din proximitate pentru a exista un front unitar la malul Someșului, pentru a putea lega viitorul parc de pe platforma Carbochim de cele două existente și a asigura o continuitate a spațiilor verzi. Ne-am gândit la dezvoltarea pe termen lung a zonei și experiența din Iași ne-a ajutat să avem o abordare nouă la Cluj”, a mai arătat Raluca Munteanu.

Reconversia platformei Carbochim nu este primul proiect de regenerare urbană a grupului Iulius: cu o expertiză de peste un deceniu în dezvoltarea și operarea ansamblurilor mixed-use de regenerare urbană în România, grupul Iulius are deja un portofoliu de proiecte al căror rezultate vorbesc de la sine. Proiectele realizate cu succes la Iași (Palas Iași) și Timișoara (Iulius Town Timișoara) arată cum spațiile gri, nevalorificate pot fi redate comunități și pot schimba fața orașului.

Cum s-a transformat un colț „rău-famat” al Iașului în cel mai atractiv parc din oraș?

O poveste de succes a grupului Iulius este Ansamblul Palas Iași, un complex inaugurat în 2012, care a oferit un plus de atractivitate centrului Iașului. Reporterii monitorulcj.ro au văzut la Iași un exemplu de bune practici în ceea ce privește regenerarea urbană și crearea de spații mixed-used, concepte care vor sta la baza reconversiei platformei Carbochim.

Situat sub blazonul Palatului Culturii, complexul Palas Iași cuprinde 2.790 de magazine, 7 clădiri de birouri și nu mai puțin de 2.500 de locuri de parcare. Valoarea investiției în ansamblul Palas Iași se ridică la peste 320 milioane de euro. Complexul mai cuprinde o grădină cu peste 1.000 de copaci și 50.000 de arbuști, care se întinde pe o suprafață de 50.000 de metri pătrați.

Toate acestea au fost amenajate pe locul unui ștrand public dezafectat, o „pată pe obrazul” Iașului.

Fotografii realizate înainte și după realizarea Palas Iași. FOTO: Iulius

„Aici era un ștrand municipal și un bazin de bărci. Problemele au fost legate de sol, de consolidare a versantului și vestigiile arheologice. Sunt 12 hectare de teren pe care l-am dezvoltat, din care mai mult de 40% este parcul. (...) De asemenea, a mai fost și situația culoarelor vizuale. Conform planurilor arhitectonice, Palatul Culturii trebuie să fie în vederea mănăstirilor fortificate din jurul Iașului: Mănăstirea Frumoasa, Mănăstirea Galata și Mănăstirea Cetățuia. Există chiar și un tunel subteran, discontinuu acum, care mergea la (Mănăstirea – n.r.) Cetățuia, unde domnitorul putea să se refugieze. Din această cauză, am avut limită de înălțime impusă pentru fiecare clădire și este un joc de înălțimi între ele.

Avem 63.000 de metri pătrați suprafață comercială și peste 130.000 de metri pătrați, suprafață de birouri clasă A. Impactul a fost extraordinar, am reușit să limităm fenomenul de «brain drain» și să stabilizăm o anumită piață a muncii. Nu au mai plecat la București, nu au mai plecat la Cluj, au rămas aici. Avem șapte clădiri de birouri aici și de curând am inaugurat Palas Campus, cea mai mare clădire de birouri din România. Aici avem angajații cu cel mai mare nivel salarial din zonă. Am concentrat tot potențialul intelectual al Moldovei aici. De asemenea, sunt oameni cu putere mare de cumpărare, pentru care componenta de retail de aici este foarte eficientă”, a afirmat Michael Bernescu, manager general al Palas Center.

Dezvoltarea a continuat prin Palas Campus, un proiect mixt aflat în zona Sf. Andrei din imediata apropiere, transformând o zonă subdezvoltată din centrul Iașului în hub de inovaţie şi creativitate. O parte semnificativă a acestui spațiu nou construit, inaugurat anul acesta, este închiriată companiei internaționale de comerț online Amazon.

Palas Campus, cea mai mare clădire de birouri din România. FOTO: Iulius

Palas Campus este cea mai mare clădire de birouri din România, o investiție de 120 milioane euro, cu o capacitate de 54.000 birouri clasa A și 6.000 mp spații dedicate restaurantelor și serviciilor. Astfel, polul de business dezvoltat de Iulius în centrul Iaşului ajunge la 130.000 mp de spații office premium, în 8 clădiri, unde lucrează peste 70 de companii și 14.000 de angajați.

Cel mai mare mall din România se va construi la Cluj

Revenind la proiectul de reconversie a platformei Carbochim, merită menționat faptul că centrul comercial ce urmează să fie amenajat pe fosta platformă industrială va avea cea mai mare suprafață de retail din țară: peste 115.000 mp. Acesta va reuni cele mai moderne viziuni în materie de tendințe fashion, shopping și lifestyle: designeri de fashion, branduri din zona high-end, alături de noile magazine-concept de modă responsabilă, beauty și home&deco.

„Pentru a ne asigura că avem clienți interesați de un nou spațiu pe care dorim să îl dezvoltăm, începem discuții cu chiriașii noștri principali încă din fazele incipiente ale proiectului, verificăm cu ei dacă sunt interesați de oraș, de zonă. Așadar, aceste discuții merg în paralel cu dezvoltarea proiectului, ceea ce reprezintă o provocare pentru echipa de leasing, pentru a pune în acord dorințele chiriașilor cu masterplanul dezvoltat. (…) Nu suntem un dezvoltator speculativ, construim ca să deținem. Nu suntem pe modelul altor fonduri în care construiești ca să vinzi. La noi, în general, operarea este realizată de noi. Asta înseamnă că orice economie pe care încerci să o faci ne va costa în etapa de operare”, a mai arătat Raluca Munteanu, directorul de dezvoltare al grupului Iulius.

Cea mai mare suprafață de retail din țară. FOTO: Randare proiect

De asemenea, complexul va cuprinde o componentă rezidențială: o nouă generație de locuințe, cu focus pe sustenabilitate și orientare către Someș și către zonele integrate de parc și grădini. Locuințele vor fi realizate din materiale și finisaje premium, cu suprafețe mari vitrate, terase ample și îndepliniind condițiile de eficiență energetică.

Nu în ultimul rând, ansamblul va integra, în primă fază, circa 13.000 mp de spații de birouri.

Investiții în infrastructura din zonă

Pe lângă investițiile ce vor fi realizate pentru regenerarea urbană a platformei industriale, grupul Iulius va crea în zona Carbochim o serie de facilități publice:

- Un nou pod rutier peste Someș;

- Pasarele pietonale peste Someș;

- Parcare subterană, pentru un proiect „car free”;

- Spații pentru parcarea bicicletelor și infrastructură velo;

- Conexiuni pentru încărcarea mașinilor electrice;

- Străzi perimetrale lărgite și modernizate;

- Noi sensuri giratorii, pentru fluidizarea traficului.

Compania Iulius este dezvoltator și operator specializat în ample proiecte mixed-use de regenerare urbană din România, cu o experiență de peste 25 de ani în real estate și cu o prezență în patru mari orașe din țară – Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava. Valorea investiţiilor realizate în România depăşeşte 1,2 miliarde de euro.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: