Gala The Voices of Business Awards 2023 Cluj se întoarce la Cluj-Napoca. Transilvania Business premiază performanța.

Fii vocea puternică a economiei reale din Cluj! Sub acest slogan organizăm cu multă pasiune cea de-a doua ediție a Galei The Voices of Business Awards 2023 Cluj. Revenim în spațiul elegant al Radisson Blu Hotel în 8 iunie, de la ora 18.30. Gala de la Cluj-Napoca va fi susținută de partenerii noștri premium: DP World, Grupul IRUM – Maviprod, DAW Bența România, E.ON Energie Romania, Transavia și Valserv.

Prima ediție a Galei The Voices of Business Awards Cluj, un eveniment unic de promovare a liderilor din business din Transilvania & Banat, în 2022, la Radisson Blu | Foto: Transilvania Business

Aproape acum un an celebram, la elegantul Radisson Blu Hotel, perfomanța, inovarea, creativitatea, rezistența, adaptabilitatea companiilor din județul Cluj și personalități care au făcut istorie în business-ul clujean.

Gala Voices of Business Awards Cluj 2022, la hotelul Radisson Blu | Foto: Transilvania Business

Anul acesta, în același spațiu sinonim cu bunul gust, Radisson Blu Hotel, ne întoarcem, în 8 iunie, pentru a onora cele mai de succes companii din județul Cluj, care au performat atât din punct de vedere al indicatorilor economici, dar care scriu istorie și în ceea ce privește competitivitatea, reziliența, inovarea, sustenabilitatea, într-o Uniune Europeană care pune din ce în ce mai mult accentul pe dezvoltarea durabilă, inclusiv în domeniul afacerilor.

“Prin organizarea a doua oară a Galei The Voices of Business Awards Cluj suntem consecvenți în demersul nostru de a celebra performanța, viziunea, colaborarea, responsabilitatea și anduranța în afacerile private și publice din acest județ. Prin acest eveniment ne propunem să evidențiem, să promovăm și să conectăm cele mai dinamice și performante companii din Cluj. Totodată, valorificăm experiența editorială de peste 12 ani și pe cea de organizatori de evenimente de business de ținută și nișate (Conferința Parcurilor Industriale, seria de gale The Voices of Business Awards 2022, Conferințele TB – Energie și Harta investițiilor publice de succes etc.)”, subliniază Aurelian Grama, fondatorul revistei Transilvania Business.

Aurelian Grama, fondatorul revistei Transilvania Business, alături de Erika Varga (în dreapta), vicepresedinte DWNT Cluj-Napoca, la Gala Voices of Business Awards Cluj 2022 | Foto: Transilvania Business

Evenimentul va cuprinde gala de premiere propriu-zisă, prezentări interesante ale partenerilor noștri premium – DP World, Grupul IRUM – Maviprod, DAW Bența România, E.ON Energie Romania, Transavia și Valserv, precum și o sesiune interactivă de networking.

Gala The Voices of Business Awards, o inițiativă a revistei Transilvania Business, reprezintă, așa cum spunem de fiecare dată, parcă într-o rutină a cuvintelor cu accente de picătură chinezească, un eveniment unic de promovare a liderilor din business din Transilvania & Banat.

Sarosi Bela (în dreapta), sales manager Kesz Romania, primește trofeul Voices of Business Awards în 2022, la Cluj, de la Nicolae Pop, managerul proiectului Voices of Business | Foto: Transilvania Business

Despre The Voices of Business Awards

Galele The Voices of Business Awards au fost gândite ca un think tank itinerant. Dacă doriți să vă reamintiți de evenimentul nostru din Cluj-Napoca din 2022, îl puteți reciti aici.

În 2023 am organizat gale la Brașov, Sibiu și Alba Iulia. Până în vară vom mai organiza evenimente din seria The Voices of Business Awards în Mureș - 20 iunie și în Arad – 13 iulie. În toamnă vor fi organizate galele din Timiș – 21 septembrie, Bistrița-Năsăud – 5 octombrie și Bihor – 19 octombrie.

Despre revista Transilvania Business

Lansată în urmă cu 13 ani, revista Transilvania Business este cea mai amplă publicație dedicată promovării afacerilor regionale, antreprenorilor, companiilor și evenimentelor de business, care integrează conținut național. Cu un tiraj de 6.000 de exemplare/ediție, avem distribuție națională prin rețeaua BURDA, Inmedio & rețele zonale, distribuție specială– la evenimente de business, târguri, conferințe, respectiv distribuție targetată: 2.500 exemplare/ediție (top management companii & instituții).

Atât prin ediția print, cât și prin portalul online www.transilvaniabusiness.ro, echipa Transilvania Business vă aduce noutăți și articole din business și mediul economic, în rubrici dedicate din domenii precum Agricultură, Auto, Energie, Industrie, Sănătate, Real Estate, IT&C ș.a.

Gala Voices of Business Awards Cluj 2022, la hotelul Radisson Blu | Foto: Transilvania Business

Emil Petru, COO NTT DATA Romania, la Gala Voices of Business Awards Cluj 2022 | Foto: Transilvania Business

Dan Lucian Mihance, presedinte CA și director general ARL Cluj, la Gala Voices of Business Awards 2022 | Foto: Transilvania Business

Alcora Coman, finance director Emerson, la Gala Voices of Business Awards 2022 | Foto: Transilvania Business

Dan Gorgan, CEO Deltamed, la Gala Voices of Business Awards 2022 | Foto: Transilvania Business

