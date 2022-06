Cele mai valoroase companii și cei mai de succes oameni de afaceri din Cluj, premiați la Gala Voices of Business

Cele mai bune companii din județ și cei mai de succes oameni de afaceri din Cluj au fost premiați la Gala The Voices of Business Awards.

Invitați la Gala The Voices of Business Awards

O gală pentru cei mai buni dintre cei buni. O gală în care au fost celebrate performanțele, au fost distinse creativitatea și inovarea și au fost remarcate capacitatea de a rezista, de a te adapta și de a te reinventa în vremuri dificile și tulburi. E o descriere succintă a galei The Voices of Business Awards, organizată, joi, 16 iunie, de revista Transilvania Business la Radisson Blu Hotel din Cluj-Napoca. Un eveniment unic de promovare a liderilor din business din Transilvania&Banat.

Alături de numeroși oameni de afaceri laureați, evenimentul a fost onorat de prezența rectorului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, prof. dr. Cornel Cătoi, prorectorului Universității Babeș Bolyai, prof. dr. Christian Săcărea, Consulului Onorific al Estoniei la Cluj, Bianca Muntean, Consulului Onorific al Italiei la Cluj, Massimo Novali, și Consulului Onorific al Mexicului la Cluj, Dorin Zăgrean.

Tommy Karlsson, Managing Director Ecolor

The Voices of Business Awards este o inițiativă a revistei Transilvania Business, o etapă integratoare a proiectului special - Elite în business. Banat și Transilvania, proiect concretizat editorial în ediția cu nr. 107 a revistei. În cadrul galei au fost premiate 50 de companii – 20 cu capital românesc, 20 cu capital străin și 10 cu capital mixt, clasate în funcție de cinci criterii: doi indicatori care vorbesc despre evoluția în timp și bogăția companiei – capitaluri proprii și active imobilizate, cu o pondere de 55% în clasamentele finale, și alți trei indicatori – cifra de afaceri, profitul și numărul de salariați, care reprezintă diferența până la 100%.

Silviu Fleșariu, Director General Punctual Comimpex

Cele 50 de firme au fost laureate cu trofeul Companie de elită în business, trofeu realizat cu o bază de lemn de stejar furnizată de firma mureșeană Decorex Prod, sârmă galvanizată și vopsea acrilică, creație a artistului clujean, Paul Cristian Cordoș – artbending.ro.

iris Viciu, reprezentant Osea Interiors

Companiile românești și străine clasate pe primele trei locuri și primele două companii cu capital mixt au primit, totodată, din partea redactorului-șef al cotidianului mureșean Zi de Zi, Alex Toth, o integramă.

COMPANII CU CAPITAL ROMÂNESC: 1. Electrogroup SA; 2. AROBS Transilvania Software; 3. CIA ABOLIV; 4. SDC Imobiliare; 5: Agressione Group SA; 6. Nova Power & Gas; 7. AX Perpetuum Impex; 8. Oncos Transilvania; 9. AUTOWORLD; 10. Clever Media Network; 11. Deltamed; 12. Punctual Comimpex; 13. Secpral Pro Instalații; 14. Rottaprint; 15. Panemar Morărit și Panificație; 16. Metalicplas Activ; 17. CH Transbeton Construcții; 18. Fortech; 19. Wincon; 20. Star Lubricants.

Daniel Metz

COMPANII CU CAPITAL STRĂIN: 1. MOL Romania Petroleum Products; 2. DE’LONGHI Romania; 3. Emerson; 4. Terapia SA; 5. Rondocarton; 6. Cognizant Technology Solutions Romania; 7. Ecolor; 8. NTT DATA Romania; 9. Endava Romania; 10. Skiptrans; 11. Energobit SA; 12. Betfair Romania Development; 13. Inter Cars Romania; 14. NY’ER Romania; 15. ECKERLE Automotive; 16. CARRION Expedition; 17. Unix Auto; 18. KÉSZ Construcții Romania; 19. Mobile Distribution; 20. Scala Assistance.

Sandu Stoica, CEO TH Trucks

COMPANII CU CAPITAL MIXT: 1. Antrepriza de Reparații și Lucrări; 2. Rematinvest; 3. TH Trucks; 4. Logistic E Van Wijk; 5. VLG RO; 6. Brantner Servicii Ecologice; 7. RMB Inter Auto; 8. Tiger Someș Impex; 9. Promelek XXI.

De asemenea, echipa revistei a acordat trofee unor parteneri care i-au însoțit în cei 12 ani de activitate, precum și companiilor care s-au remarcat în domeniul lor de activitate sau sunt de perspectivă.

Voicu Oprean, CEO Arobs

Au fost acordate, astfel, trofee următoarelor personalități sau entități:

Prof. dr. Daniel Metz – “Mecena al culturii și sportului clujean”;

DWNT (Clubul Economic German) Cluj-Napoca - “Partener de promovare regională”, pentru excelenta colaborare, susținere și încredere reciprocă;

IRUM SA – “Excelență în cercetare-dezvoltare” pentru susținerea inovării în domeniul industrial în România și dezvoltarea iFOR Cluj;

Lasselsberger - “Cesarom 60 de ani”, pentru anduranță, tradiție și promovarea vechiului brand clujean Cesarom;

Transilvania Digital Innovation Hub - “Perseverență în inovare”, pentru implicare în identificarea și diseminarea unor strategii de consolidare a potențialului și capabilităților de inovare în Transilvania;

Vitrina Advertising – “Aniversare 30 ani”.

Ioana Căprar, Director General Vitrina Advertising

Totodată, au fost laureate cu trofeul „Companie de succes” următoarele firme:

ACI Cluj – pentru derularea simultană a mai multor proiecte publice de regenerare urbană în Cluj-Napoca;

BRK Financial – pentru atragerea unei importante finanțări ce vizează extinderea companiei la nivel regional;

CSi - pentru oferirea unor soluții complete și eficiente în proiectarea structurală, extrem de utile pentru companiile de proiectare în inginerie civilă;

Diferit Construcții - pentru contribuția de seamă adusă la modernizarea arterelor principale ale Clujului;

Electroglobal - pentru cele aproape două decenii în care a oferit soluţii pentru eficientizare energetică şi îmbunătăţirea productivităţii, propunând soluţii personalizate, adaptate business-ului clienților;

EMS Floor – pentru ingeniozitatea pardoselilor care au convins numeroși clienți din Vestul Europei;

Felinvest – pentru proiectul Wild Hills, country club cu incubator de afaceri la Jucu, lângă Cluj-Napoca;

Life is Hard - pentru strategia de dezvoltare accelerată și pentru ambiția de a ajunge pe piața principală a Bursei de Valori București la începutul lui 2023;

LKE Group – pentru preluarea curajoasă a firmelor de construcții metalice Someg Gherla și Transcarpatica;

MSG Romania – pentru identificarea și implementarea unor soluții de inovare digitală în mai multe industrii, dar și pentru extinderea companiei;

OSÉA Interiors – pentru perseverența de a transmite pasiunea pentru design-ul de calitate;

Nagarro Iquest – pentru fuziunea reușită din 2020, versatilitate și capacitate de adaptare la nevoile clienților;

Salina Turda – pentru proiectul deschiderii unei noi mine în Turda și pentru impetuozitate în promovare (pe 100 de aeroporturi în lume, inclusiv în Dubai);

STK Properties – pentru dezvoltarea proiectului rezidențial și comercial Green Square, din cartierul Bună Ziua;

Skyline Engineering – pentru executarea lucrărilor de reabilitare a unor clădiri publice și stații de transport public din Cluj-Napoca;

TAZ.ro – pentru cei aproape 15 ani ca partener de tehnologie al clientilor săi nationali si internationali și pentru sprijinul acordat acestora în procesele lor de business, digitalizare si securizare a infrastructurii IT;

TPF Inginerie - pentru realizarea proiectului căii ferate de mare viteză Coșlariu - Cluj-Napoca;

Transferoviar – pentru achiziția de trenuri Bombardier Talent pentru mai multe trasee feroviare din București și din zona Transilvaniei;

Transilvania Construcții - pentru diversificare și expansiune strategică, o companie în topul dezvoltatorilor esențiali pentru dezvoltarea României;

Traust - pentru 20 de ani de creștere, experiență și adaptare permanentă la dinamica pieței de profil;

Woerwag Pharma – pentru activitățile continue de cercetare în domeniul terapiilor eficiente ce vizează combaterea unor maladii grave.

