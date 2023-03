START pentru Rabla Clasic și Rabla Plus, vineri. Rabla Local, lansat în aprilie. Ce buget vor avea cele trei programe în 2023?

Primăria Cluj-Napoca scoate 2.000 de RABLE de pe străzile și trotuarele orașului, în 2023, FOTO: Facebook/ Emil Boc

Programele Rabla Clasic și Rabla Plus vor fi lansate vineri, 24 martie, a anunțat Tánczos Barna, ministrul Mediului, aflat într-o vizită la Cluj-Napoca. Tot în 24 martie începe perioada de înscriere a municipiilor în programul Rabla Local, care va fi lansat o lună mai târziu, în 21 aprilie.

Cele două programe consacrate, dar și noul Rabla Local, vor dispune anul acesta de bugete record, având o valoare totală de 1,5 miliarde de lei: 780 milioane de lei vor fi alocați pentru Rabla Plus și 560 milioane de lei pentru Rabla Clasic.

„În doi ani și jumătate, din 2021 încoace, aproximativ 10.000 de autoturisme vechi, poluante, au fost scoase din circulație prin programele Rabla Plus și Rabla Clasic și au fost alocate peste 20 de milioane de lei pentru persoanele fizice care și-au schimbat mijloacele de transport prin aceste programe. Deja suntem la trei programe Rabla pentru transport implementate de AFM. În 24 martie, la sfârșitul săptămânii, lansăm Rabla Clasic și Rabla Plus. Ieri am semnat ordinul de ministru și se publică în Monitorul Oficial și domnul președinte al AFM va da dispoziția de deschidere a programului vineri”, a declarat ministrul Tánczos Barna, într-o conferință de presă, la Cluj-Napoca.

Primăriile și AFM vor plăti pentru casarea mașinilor scoase din uz

Programul Rabla Local va fi lansat oficial în 21 aprilie. Proprietarii mașinilor cu o vechime de peste 15 ani vor primi 3.000 de lei pentru casarea lor, sumă acoperită în proporție de 80% de către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și 20% de primării.

„Rabla Local este un program despre care am vorbit foarte mult cu domnul primar Boc prin Asociația Municipiilor. Inițial, noi am avut o propunere de finanțare de fifty-fifty, respectiv 50% AFM, 50% autoritățile locale. I se datorează domnului Boc acel 80% care astăzi este povara noastră și doar 20% a rămas pe autoritățile locale. Mă bucur că am ajuns la acest consens șiimplementăm împreună aceste programe. În 21 aprilie pornește programul Rabla Local. Înainte de această dată, se va desfășura sesiunea de înscriere a autorităților publice locale în program. Fac un apel către toate primăriile și UAT-urile care vor să se înscrie în program să se grăbească cu adoptarea hotărârilor de consiliu local de înscriere în program imediat după aprobarea hotărârilor, să putem lansa programul. Pe 21 aprilie, cetățenii încep înscrierea în program pe o platformă unică națională. După înscriere, implementarea efectivă se face de către primărie: primirea dosarelor, analiza lor și plata”, a mai arătat ministrul.

Cum va funcționa Rabla Local?

Primarul Emil Boc a explicat în detaliu care vor fi pașii care trebuie urmați de proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani care doresc să beneficieze de programul Rabla Local.

„Între 24 martie și 21 aprilie, noi ne vom înrola în program, vom avea hotărâre de consiliu local, noi ne-am pus în buget și am aprobat și bugetat proiectul, am așteptat doar această etapă. Din 21 aprilie, cetățenii se pot înscrie pe platforma națională a programului, doar cu buletinul, cei înscriși vor fi dați la fiecare primărie în parte și noi vom știi câți beneficiari avem. Apoi, ei vin la Primărie și depun celelalte documente: de la RAR, de la Finanțe și celelalte condiționalități. Noi verificăm dosarul și apoi vine cetățeanul cu dovada că a predat mașina unei entități care reciclează și el primește 3.000 de lei. Noi o să avem un contract prin care vom recupera cei 80% de la minister, 600 de lei punem noi pentru fiecare mașină”, a explicat primarul Emil Boc.

