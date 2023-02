Interzicerea importului de motorină din Rusia, motiv de îngrijorare? Ministrul Energiei: „Nu vor exista sincope în aprovizionare”

Începând de duminică, Europa a interzis importurile de carburanți din Rusia, fapt care ar putea duce la crize de aprovizionare. Ministrul Energiei, însă, consideră că nu există motive de îngrijorare din cauza embargoului asupra motorinei ruseşti.

Embargoul asupra motorinei ruseşti, motiv de îngrijorare pentru România? / Foto: pixabay.com

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, consideră că nu există motive de îngrijorare din cauza embargoului asupra motorinei ruseşti pentru că toţi marii importatori de pe piaţă şi-au diversificat sursele de aprovizionare, astfel încât să nu existe sincope în aprovizionare.

„Este prima zi din etapa a doua a pachetului de sancţiuni împotriva Rusiei care se referă la interdicţia importului de produse petroliere, adică, în principal, motorină. Până acum, embargoul viza ţiţeiul. Da, România este o ţară care importă motorină. Nu, nu există motive de îngrijorare. Am purtat discuţii cu toţi marii importatori de pe piaţă şi concluzia este că fiecare şi-a diversificat sursele de aprovizionare, astfel încât să nu existe sincope în aprovizionare. Veţi vedea că, la fel cum am depăşit cu bine embargoul asupra ţiţeiului rusesc care a început pe 5 decembrie 2022, vom depăşi cu bine şi embargoul asupra motorinei ruseşti”, a scris duminică ministrul pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, el a menţionat că, în contextul discuţiilor despre un vârf al temperaturilor reci care va afecta România, ţara noastră nu are nicio problemă în asigurarea cu gaze naturale pentru sezonul rece.

„Avem gaze în depozite şi vom depăşi fără probleme eventualele vârfuri de consum generate de temperaturi negative. România are astăzi în depozite 1.866.300.000 metri cubi de gaze naturale. Mai mult cu aproape 780 de milioane de metri cubi de gaze decât aveam în perioada similară a anului trecut. În plus, faţă de importurile care se realizează în prezent, mai avem posibilitatea de a importa un volum adiţional de 300 de milioane de metri cubi de gaz azer, posibilitate pe care o putem folosi oricând ar fi nevoie. Sezonul rece este pe final şi ne aşteptăm să ieşim din iarnă având încă gaze în depozite. Iar pentru iarna următoare vom avea la dispoziţie 1 miliard de metri cubi de gaz din Republica Azerbaidjan, potrivit contractului semnat zilele acestea cu Socar. Vom fi bine pregătiţi şi pentru iarna următoare, aşa cum am fost bine pregătiţi şi pentru aceasta”, a subliniat ministrul Energiei.

