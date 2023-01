Europarlamentarul Daniel Buda, mesaj ferm pentru sprijinirea fermierilor: „Comisia Europeană să vină cu soluții concrete”

Europarlamentarul clujean Daniel Buda a adresat un mesaj ferm Comsiei Europene prin care cere sprijin concret pentru fermierii români afectați de războiul din Ucraina.

Europarlamentarul Daniel Buda cere sprijinul Comsiei Europene pentru fermierii români/captură foto Daniel Buda Facebook.com

Din păcate, cerealele din Ucraina care rămân în România pun presiune pe fermierii români, care nu-și mai pot valorifica producția și aleg să-și lase sute de hectare de cererale neculese.

Fermierii români primesc 160 euro/tonă de cereale în timp ce costurile de producție sunt cu mult peste această sumă.

Europarlamentarul Daniel Buda a cerut Comisiei Europene măsuri ferme pentru sprijinirea fermierilor din România, afectați de războiul din Ucraina.

Buda a prezentat cazul disperat al unui fermier care nu-și poate valorifica producția de porumb din cauza stocurilor de cereale din Ucraina, staționate în România.

„Domnule deputat, mergeți la Bruxelles și faceți ceva acolo cu cerealele din Ucraina care rămân în România și pun presiune pe noi, fermierii de aici. Trimiteți aceste cereale în Africa, acolo unde este nevoie de ele cu adevărat.

Am 200 ha de porumb neculese, sunt în câmp.

Am primit 160 euro/tonă pe când costurile de producție au fost mult peste această sumă. Îl las acolo să-l mănânce porcii, mistreții, pentru că nu merită să-l recoltez. Am rate la bancă și la furnizori. Am copii de trimis la școală. Sunt disperat! Nu ne lăsați în bătaia vântului! Ajutați-ne!”, a fost mesajul citit de eurodeputatul clujean Daniel Buda în cadrul ședinței europene pentru agricultură din 2023.

„Se moare nu doar de gloanțe, se moare și de foame!”

Modul în care Comisia Europeană gestionează problemele din sectorul agricol, prin politici cu obiective de prea multe ori nerealiste, fără măsuri concrete, comportă grave repercusiuni asupra acestui sector.

„Comisia Europeană trebuie să își depășească condiția de agent constatator și să vină cu soluții concrete pentru fermierii din România, Bulgaria și Polonia afectați de războiul din Ucraina!

Războiul continuă, îngrijorările noastre par fără sfârșit iar efectele acestei agresiuni se resimt pe toate planurile.

În viața asta se moare nu doar de gloanțe, se moare și de foame!

Solicitarea mea fermă pentru Comisia Europeană: Veniți cu niște măsuri concrete și de îndată pentru fermierii care se află în proximitatea graniței cu Ucraina și a căror existență este pusă în pericol”, a declarat Daniel Buda.

Înainte de declanșarea războiului din țara vecină, Ucraina reprezenta 10% din comerțul cu grâu, 15% din comerțul cu porumb și peste jumătate din comerțul cu floarea soarelui.

Într-un gest de solidaritate fără precedent, UE a investit masiv în sprijinirea Ucrainei în domeniul producției agro-alimentare.

În același timp, fermierii din România sunt afectați direct de conflictul de la graniță, fiind în imposibilitatea de a-și valorifica producția agricolă din cauza alocărilor financiare insuficiente.

