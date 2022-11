Crește confortul în Aeroportul Cluj. Se modernizează zona de așteptare de la „Plecări"

Aeroportul Internațional Cluj va moderniza zona de așteptare de la terminalul plecări pentru „creșterea satisfacției pasagerilor”. Nu de puține ori, în această zonă s-a creat aglomeraţie și cozi. Mai mult, conducerea Aeroportului Internațional Cluj are un plan ambițios de a extinde acest terminal de pasageri, contra sumei de 46 milioane de euro.

Aglomerație Aeroport Cluj. Sursă foto Facebook Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

Conducerea Aeroportului Internațional Cluj a lansat o licitație în sistemul de achiziții publice caare vizează „Modernizare zonă de așteptare Terminal Plecări – Parter (Dotări) la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj”. Obiectul contractului îl reprezintă achiziția unor produse (mobilier și accesorii). Valoarea totală estimată a contractului se ridică la 1.360.000 lei, iar deschiderea ofertelor va avea loc pe 7 decembrie.

În prezent, pe băncile din terminalul plecări încap 150 de oameni. Acestea sunt vechi de 13 și nu dispun de porturi de încărcare pentru dispozitivele mobile.

„Beneficiile anticipate de către aeroport prin achiziția de bănci modulare sunt următoarele: creșterea numărului de locuri de așteptare pe scaune cu aproximativ 50%, definirea fluxurilor de îmbarcare pentru fiecare poartă astfel încât să nu afecteze fluxul general de circulație a pasagerilor, crearea unui mediu interior functional și plăcut care să atragă pasagerii, creșterea satisfacției pasagerilor, Aeroportul Cluj să devină o locație preferată de către pasageri”, se menționează în caietul de sarcini.

Mai mult, pe platforma de achiziții publice, Aeroportul Internațional Cluj a publicat un anunț privind „Proiectarea și Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții «Extindere Terminal Pasageri Plecări pe Latura de Nord»”, proiect estimat la 225.647.873 lei fără TVA (46 milioane de euro), fonduri europene. Deschiderea ofertelor este pe 21 decembrie.

Situația curentă este de 9 porți de îmbarcare dintre care 3 porti pentru zboruri interne și 6 porți pentru zboruri internaționale.

Aeroportul Internațional Cluj va avea, anul viitor, 3 milioane de pasageri și se pregătește să investească 200 de milioane de euro pentru lucrări de infrastructură, printre care și un terminal nou. O provocare pentru aeroport va fi intrarea României în Schengen.

„Anul acesta, vom finaliza o cale de rulare total nouă, vechea pistă, care era în funcțiune, prezenta foarte mari probleme. Am dat ordinul de începere pentru 4 locuri parcare aeronave și este în curs de evaluare un proiect pentru extindere terminal de pasageri, extindem cu aproximativ 7.000 de metri pătrați. O să extindem și platforma de parcare. O provocare va fi dacă intrăm în Schengen, sperăm să intrăm în Schengen. Din estimările noastre traficul non Schengen pe aeroporturile din România este de aproximativ 30%, în cazul în care intrăm trebuie să reconfigurăm terminale în ce privește zonele de plecări, zonele de sosiri (…) Avem un plan coerent de dezvoltare. Considerăm că Aeroportul Cluj va avea aproximativ 7 milioane de pasageri în 2040, cea mai mare provocare e extinderea pistei, lucrăm la reactualizarea studiilor, nu putem începe lucrarea pentru că nu e finalizată devierea râului Someș, dar se lucrează la devierea Someșului, sperăm ca în 2-3 ani să fie gata. Pista actuală are 2.190 de metri și vom extinde pista la aproximativ 3.400 de metri. Vom investi aproximativ 200 de milioane de euro, dorim un terminal total nou, noi locuri de parcare, am discutat și cu companiile aeriene, dorim să atragem companii noi, să mărim conectivitatea”, a precizat David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional Cluj, într-un interviu acordat la începutul lunii.

Curtea de Conturi: Infrastructura Aeroportului Cluj e subdimensionată pentru traficul existent

Curtea de Conturi afirma în luna octombrie că la Aeroportul Internațional Cluj infrastructura aeroportuară este subdimensionată raportat la evoluţia traficului aerian. Mai mult, auditorii Curții de Conturi spun că aeroportul clujean are toate șansele să se dezvolte și mai mult, fiind „administrat şi exploatat în mod performant”.

La doi ani după pandemie, trafic de pasageri în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022 a ajuns la 1.060.482 de pasageri, Aeroportul Internațional Cluj ocupând în continuare locul I între aeroporturile regionale din România, respectiv locul 2 în topul aeroporturilor din România, după București.

Anul acesta, luna august a fost cea mai bună lună din istoria Aeroportului Cluj când s-au înregistrat peste 338.000 pasageri, iar în 8 august 2022 a avut parte de o premieră absolută, odată cu recordul de 12.288 pasageri transportați de pe aeroport într-o singură zi.

În luna octombrie, Aeroportul Internaţional „Avram Iancu" Cluj a sărbătorit pasagerul cu numărul 2.000.000 în anul 2022.

CITEȘTE ȘI: