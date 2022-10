Se modifică impozitul pe clădiri de locuit din 2023. Cât trebuie plătit pentru o casă din Cluj-Napoca?

Majorarea cu 50% a impozitelor pentru clădirile de locuit, din anul 2023, a fost votată în Senat. Vezi cât va trebui plătit pentru o casă din Cluj-Napoca sau un apartament în București.

Se modifică impozitul pe clădiri de locuit din 2023 / Foto: depositphotos.com

Codul fiscal a fost modificat în Senatul României. Au fost înregistrate 67 de voturi „pentru”, 37 „împotrivă” şi o abţinere. Senatorii USR şi AUR s-au pronunţat împotriva ordonanţei, pentru actul normativ votând PNL, PSD şi UDMR.

Prin noile prevederi, grila de impozitare pentru clădirile de locuit, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a fost majorată cu până la 50%, în contextul în care primarii și-au exprimat dezacordul pentru majorare.

Liderul senatorilor PSD, Radu Oprea, a explicat că depinde de decizia consiliilor locale dacă impozitul pe clădiri va creşte sau va scădea. „Conform amendamentului votat în Comisia de buget, se modifică grila de impozitare, dar marja în care poţi stabili impozitele locale pe teren şi imobile rămânând aceeaşi: 0,08 - 0,2%. Există o creştere a acestei grile cu până la 50%, dar din deciziile consiliilor locale, situaţia în oricare dintre localităţile din România poate fi de la scăderea până la creşterea taxelor şi impozitelor. Poate rămâne şi la fel. Dacă un oraş ar avea astăzi un coeficient de 0,12% votat de consiliul local şi ar decide că merg pe 0,08% în această variantă, impozitele ar scădea”, a explicat Radu Oprea.

Valoarea impozabilă, actualizată o dată la 5 ani

De asemenea, senatorii au mai stabilit că valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o singură dată la cinci ani, pe baza unui raport de evaluare.

Acest raport include valoarea clădirii şi a terenului aferent acesteia, ce este întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. Până acum, valoarea impozabilă se referea distinct la clădiri și teren.

Marja în care se pot stabili impozitele locale pe teren şi clădiri a rămas aceeaşi, de 0,08 - 0,2%.

Oficialii europeni solicită României să își actualizeze impozitele la valoarea de piață al clădirilor, iar schimbarea modului de impozitare este și jalon în PNRR.

Ordonanța 16/2022, în varianta din Senat, va ajunge în Camera Deputaților, care este și forul decizional.

Noilea impozite - Calcule pentru Cluj și București

Adrian Vascu, fost președinte ANEVAR, a dat două exemple de calcule pentru Cluj-Napoca și București, privind noile impozite.

Astfel, o casa situată în Cluj-Napoca, ce are o suprafață desfășurată de 295 mp și un teren în suprafață de 800 mp, zona C, are valoarea impozabilă la 31 decembrie 2021 de 479.000 lei și un impozit anual 958 lei.

Noua valoare impozabilă ar rezulta circa 718.500 lei care, dacă se menține cota de impozitare de 0.2%, va conduce la o valoare a impozitului în anul viitor de 1.437 lei față de 958 lei în acest an.

În același timp, pentru un apartament situat în București, zona A, etaj 3, cu anul de construcție 1950 și suprafața desfășurată 99,71 mp, valoarea impozabilă a fost la 31 decembrie 2021 de 204.878 lei și impozitul anual de 204 lei.

Noua valoare impozabilă ar rezulta circa 307.317 lei care, dacă se menține cota de impozitare de 0.1%, va conduce la o valoare a impozitului în anul viitor de 307 lei față de 204 lei în acest an.

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: