Primarul Emil Boc: „Slujbele bine plătite vin din IT. Calea spre un salariu mai bun este educația. Dintr-un oraș gri, rămas în urmă, Clujul e primul după Capitală”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, este de părere că slujbele bine plătite vin din IT și calea de acces spre un salariu mai bun este prin educație. „Un om educat nu va fi predispus nici la droguri, nici la violență. Un om educat nu va avea niciodată accente xenofobe, rasiste”, a spus edilul.

Prezent la marcarea a 10 ani pe piața din Cluj-Napoca a unei companii IT, Boc a ținut un discurs referitor la importanța educației și a făcut o comparație între Clujul anilor ’90 și cel de acum.

„Trebuie să vă mulțumesc că ați adus inovarea și modernitatea la Cluj, pentru faptul că ați oferit locuri de muncă la aproape 400 de clujeni talentanți, pentru faptul că ați contribuit la crearea vibe-ului unic pe care acest oraș îl are, bazat pe inovare, bazat pe o calitate a vieții, bazat pe capacitatea de a lucra și de a fi împreună și de a construi o comunitate tolerantă, europeană. Mi greu să vorbesc eu despre Cluj că sunt așa de implicat și mi greu să mă detașez. Ceea ce face diferența la Cluj față de alte comunități sunt oamenii, talentele și incredibila lor mobilizare, entuziasm, poftă de viață, vibe-ul pe care îl creează și dorința de a fi împreună. Împreună în acest oraș am reușit să parcurgem niște etape importante, să parcurgem de la etapa unui oraș definit printr-un ultranaționalism în anii ’90 la un oraș pașnic, europeam, tolerant, modern ca artă de a trăi împreună, ca modalitate de a conviețui pașnic și de a ne respecta reciproc. De asemenea, dacă eram un oraș care cu mulți ani în urmă era cenușiu, gri, rămas în urmă din punct de vedere economic, astăzi, de departe, e primul după Capitală la toate domeniile. Asta este meritul dumneavoastră care contribuiți în fiecare zi la prosperitatea acestui oraș”, a declarat Boc.

Mai departe, edilul Clujul a vorbit despre importanța educației.

„În al treilea rând, acest oraș nu mai este orașul industriei grele care era în timpul comunismului, ci orașul care a înțeles că viitorul vine din slujbe bine plătite din economia cunoașterii. Totul s-a modificat datorită talentelor existente aici la Cluj și a capacității de a învăța în permanență pentru că ele fac diferența, ne-am transformat într-un oraș al cunoașterii. Zic de fiecare dată cât de importantă este educația, cât de importantă este inovarea, economia cunoașterii, cât de importante sunt aceste sectoare bazate pe IT, cercetare, dezvoltare, inovare, ne referim la prezentul și viitorul Clujului. Slujbele bine plătite vin din acest domeniu, știm cu toții că prin educație avem soluții la multiple probleme individuale și de societate, individuale – calea de a ieși din sărăcie, calea de acces spre un salariu mai bun este prin educație. În comunitate, un om educat întotdeauna nu va fi predispus nici la droguri, nici la violență. Un om educat nu va avea niciodată accente xenofobe, rasiste sau de altă natură care să pună în pericol siguranța noastră. Cele mai importante resurse pe care Clujul le are le mobilizează în educație. Inovarea nu poate fi dictată de nimeni și de nicăieri, avem inovare și la Bruxelles și la Silicon Valley, dar trebuie să facem propria noastră cale de a accede la inovare, iar această cale Clujul cred că a găsit-o, a găsit echilibrul dintre talente, resurse și infrastructură și vibe-ul în care să-ți desfășori activitatea”, a mai spus acesta.

La final, Emil Boc a spus că își dorește să transforme Clujul din „made in Cluj” la „invented in Cluj”.

„Noi am înțeles să ne construim sistemul de inovare în jurul universităților. Suntem doar la început de drum. Clujul din această perspectivă cred că va avea întotdeauna un viitor asigurat cât timp va reuși să păstreze cele două componente, arta și capacitatea de a trăi și lucra împreună, ecosistem nu egosistem. În egală măsură, să construim în fiecare zi prin educație slujbele viitorului.

Orașul încearcă să țină pasul cu dumneavoastră, nu este ușor, sunteți extrem de dinamici. Încercăm să oferim o calitate a vieții cât mai bună cu putință, dorim să rămâneți la Cluj. Clujul este unul dintre puținele orașe din centrul și estul Europei care au reușit să rețină forță de muncă bine pregătită și să îi atragă pe cei care au plecat să se întoarcă acasă. România are, de departe, cel mai mare proiect de țară de a ne aduce resursa umană acasă, de a-i menține pe cei care termină școala aici, se pot face doar prin lucruri concrete. Ne ajutați să fim mai performanți în diferite domenii. Obiectivul nostru pe termen mediu să transformăm în materie de inovare Clujul din «made in Cluj-Napoca» în «invented (inventat – n.r in Cluj-Napoca». E o muncă care nu se poate întâmpla în 10 ani, alții au construit în 50 de ani ecosisteme de inovare să ajungă la invented. Nu peste mult timp, Clujul va avea acest brand generalizat de invented in Cluj-Napoca”, a încheiat Boc.

Cu această ocazie a lăsat un mesaj de mulțumire Clujului: „Mulțumesc Cluj pentru că ești gazda primitoare a celor mai minunați și creativi oameni din lume”.

