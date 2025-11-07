Violator din Cluj, prins la Budapesta. Va sta 15 ani după gratii. VIDEO

Un clujean în vârstă de 28 de ani, condamnat la 15 ani de închisoare după ce a violat un minor, a fost prins în Ungaria, la Budapesta.

Violator din Cluj, prins la Budapesta de poliția maghiară | Foto: Captură video, IPJ Cluj

Bărbatul din cluj condamnat pentru viol a fost prins după ce a fugit ca să scape de pedeapsă.

Clujeanul care a violat o persoană minoră, prins de poliția maghiară

Clujeanul dat în urmărire internațională a fost depistat ieri, joi, 6 noiembrie 2025, în Budapesta.

„În aceeași zi, 6 noiembrie 2025, în jurul orei 13.00, Judecătoria Cluj-Napoca a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii pe numele bărbatului. Prin actul de punere în executare a hotărârii judecătorești, acesta a fost condamnat la o pedeapsă de 15 ani de închisoare, cu executare, pentru săvârșirea infracțiunii de viol asupra unui minor. Bărbatul în cauză se afla sub măsura arestului la domiciliu, în comuna Florești, din cursul lunii noiembrie 2024”, a transmis IPJ Cluj.

Când l-au căutat prima dată acasă pe clujeanul condamnat pentru viol… surpriză. A fost de negăsit. Nici la locul de muncă nu era, unde avea dreptul să fie.

„Ulterior, în cadrul investigațiilor, s-a stabilit că acesta ar fi părăsit domiciliul în data de 6 noiembrie a.c., în jurul orei 06.00, utilizând un autoturism pentru a se deplasa în direcția municipiului Oradea”, a mai transmis IPJ Cluj.

În cele din urmă bărbatul a fost depistat și prins pe teritoriul Ungariei, în capitala Budapesta, la aproximativ 300 de metri de zona unei autogări.

Poliția din Ungaria l-au reținut pe clujeanul dat în urmărire internațională.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: