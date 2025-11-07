Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „AUR scade, extremismul pierde teren”

Este o veste bună pentru România că partidul AUR a scăzut sub pragul de 40% în intenția de vot a cetățenilor, conform celui mai recent sondaj INSCOP, consideră deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL).

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „AUR scade, extremismul pierde teren” | Foto: Facebook, Ovidiu Cîmpean

Deputatul clujean vede cu ochi buni declinul AUR din cel mai recent sondaj INSCOP.

„AUR scade, extremismul pierde teren. Cel mai recent sondaj INSCOP arată o scădere clară a AUR sub pragul de 40%. Este o veste bună pentru România, dar mai ales o dovadă că lupta cu propaganda rusă începe să dea roade. Extremismul pierde teren atunci când statul român își asumă măsuri ferme împotriva agresiunii hibride a Rusiei”, a transmis Ovidiu Cîmpean, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Deputatul clujean a mai precizat că propaganda Moscovei a fost „oxigenul” partidelor radicale și anti-europene.

„Când o tăiem de la sursă, se vede imediat: mai puțină manipulare, mai multă luciditate în spațiul public. Oamenii încep să vadă cine apără România și cine doar strigă de pe margine. Cu investiții în siguranță și încredere, putem construi o țară imună la ură și manipulare”, a mai spus Cîmpean.

El a mai afirmat că prin programe precum SAFE, care întăresc capacitatea de apărare a României, democrația este protejată, iar parteneriatul euroatlantic este consolidat și avem stabilitate într-o regiune tot mai vulnerabilă la manipulare.

„Mai puțină propagandă, mai multă luciditate. Asta e direcția bună”, a conchis Cîmpean.

Chiar dacă este primul în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, partidul AUR a scăzut sub pragul de 40%, aspect ce reflectă un trend descendent pentru formațiunea condusă de George Simion.

„Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai 2025, AUR coboară sub pragul de 40%, însă rămâne la un scor dublu comparativ cu următorul clasat”, spune Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

AUR scade sub pragul de 40% în intenția de vot pentru prima dată după alegerile prezidențiale

Prima poziție în topul opțiunilor de vot este ocupată de AUR, cu 38% dintre opțiuni.

Formațiunea condusă de George Simion este urmată de PSD, cu 19,5% și PNL cu 14,6%.

