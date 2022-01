Comisarul pentru Inovare al Primăriei din Barcelona: „Când am observat că nu e suficient să transformăm orașul, am început să schimbăm mentalitățile”

Comisarul pentru Inovare Tehnologică la Primăria din Barcelona, Michael Donaldson, a explicat cum alege administrația locală din capitala Spaniei tehnologiile pe care să le folosească pentru a crește calitatea vieții locuitorilor din oraș.

Michael Donaldson (47 de ani) este licențiat în Drept, dar a absolvit și un master în management public. A lucrat ca director de planificare strategică și servicii centrale în administrațiile orașelor spaniole Rubi și Gava. Iar acum se ocupă de inovare la cea mai mare primărie din țară, adică aceea a Barcelonei.

Despre cum s-a transformat capitala Spaniei într-un smartcity și despre cum își implică cetățenii în luarea deciziilor, Michael Donaldson a povestit într-un interviu acordat spotmedia.ro.

„Dacă ar fi să dau un sfat privind utilizarea digitalizării și a tehnologiei pentru a îmbunătăți calitatea vieții în orașele noastre, aș spune că cel mai important este să clarificați scopurile, provocările și modelul de oraș pentru care lucrăm. Abia după ce am stabilit ce vrem să obținem și ce vrem să fie orașul nostru peste câțiva ani, în 3 ani sau 4 ani, m-aș uita pe piață să caut tehnologia care să mă ajute să îmi ating scopurile și să fac față provocărilor. Și spun asta pentru că de multe ori – în condițiile în care este atât de multă tehnologie disponibilă (se spune că în ultimii 20 de ani am înregistrat la fel de multe perturbări tehnologice și digitale ca în tot restul istoriei omenirii) – ajungem să folosim o anumită tehnologie pentru că o folosește și orașul vecin, sau e utilizată la New York sau Statele Unite sau la Londra. De aceea e important să ne definim bine scopurile, mai întâi, și să ne alegem tehnologia care ne poate fi nouă de folos pentru a ne îndeplini scopurile.

Să vă dau un exemplu de proiect mare de transformare din Barcelona. Și apoi o să mă refer și la un proiect mai mic. Una dintre marile provocări ale Barcelonei, la acest moment – și sunt sigur că împărtășim asta cu toate administrațiile din România – este cum să luptăm împotriva schimbărilor climatice. Și cum să facem orașele mai sustenabile. Odată ce am identificat acestă provocare, am început să schimbăm politicile de mobilitate. Am introdus mai multe piste de biciclete, ca factor motivațional, care să încurajeze pedalatul prin oraș. Am înlocuit unele dintre autobuzele poluante în unele cu amprentă mai mică de carbon, ca să putem folosi mai mult transport în comun. Dar ne-am dat seama că nu e de ajuns. Și că trebuie să schimbăm modul în care oamenii interacționau cu spațiul public, cu orașul, ca să putem schimba nu doar modul în care se deplasează zilnic dintr-un loc în altul, ci și mentalitatea lor.

De aceea am lansat proiectul superblocurilor (zone în care s-au creat grupuri de câte 9 blocuri printre care mașinile nu au voie să circule – n.red.). Tocmai pentru ca să creăm niște cartiere pentru oameni, unde aceștia să fie feriți de accidente, dar și de poluare în aceste zone. Și să încurajăm mobilitatea oamenilor în zonă, să îi încurajăm să meargă spre serviciu, magazine sau restaurante. Așa că nu e totul doar despre a face schimbări în oraș, ci și despre a face schimbări de mentalitate”, a arătat acesta.

