Ce-ți pot spune anvelopele despre mașina ta? (P)

Anvelopele sunt singura conexiune dintre un autovehicul și asfalt. Deseori acestea sunt ignorate atunci când vorbim despre siguranță, dar deseori sunt primul loc unde ar trebui să ne uităm atunci când apar probleme.

Sursa imagine - davanti-tyres.com

Iată câteva semne pe care pneurile le spun despre starea vehiculului dumneavoastră.

Uzură accentuată pe mijlocul anvelopei

Această caracteristică este frecvent întâlnită mai ales la autovehiculele care nu sunt dotate cu sisteme de monitorizare a presiunii în pneuri. Uzura pe zona mediană a pneului, pe calea de rulare, indică o presiune de aer mai mare decât valoarea recomandată de producătorul autovehiculului. Poate apărea din neglijență sau din utilizarea unui dispozitiv de umflare decalibrat.

O astfel de uzură indică și faptul că pata de contact este mai mică decât ar trebui să fie și, prin urmare, aderența vehiculului cu solul este periclitată. O pată mai mică de contact duce întotdeauna la o ținută de drum mai slabă și la distanțe de frânare mai lungi. Prin urmare, nu este genul de dereglaj care ar trebui ignorat.

Fisuri și gâlme

Aceste defecțiuni ale anvelopelor apar în câteva situații, dar au un numitor comun și anume presiunea de aer prea scăzută. Pe de altă parte, gâlmele pot apărea ca urmare a lovirii unor borduri sau a unor gropi cu margini ascuțite. Trebuie precizat că o anvelopă care prezintă chiar și o singură gâlmă, deja nu mai poate fi utilizată și trebuie schimbată imediat. Există un risc crescut ca partea umflată (gâlma) să cedeze și să ducă la o pierdere rapidă de aer. Fisurile, pe de altă parte, sunt generate de condiții de rulare cu presiune foarte mult sub nivelul recomandat de producător.

Sursa imagine - davanti-tyres.com

Uzură neuniformă, vălurită.

Acest tip de uzură este caracteristic vehiculelor care au componente ale suspensiilor uzate sau deteriorate. În timpul deplasării autovehiculului, mișcarea sus-jos a brațelor suspensiilor este mai amplă, ducând la o presiune variabilă pe calea de rulare. Acest gen de uzură neuniformă nu se poate regla nici din unghiurile direcției nici din presiunea în anvelope. Pentru remediere, trebuie verificate toate componentele suspensiei, pornind de la pivoți, brațe și bucșe și culminând cu un test de amortizoare.

Uzuri pe diagonală

Acest gen de uzură poate fi remarcat de obicei la roțile din spate ale vehiculelor cu tracțiune față a căror unghiuri ale direcției sunt dereglate. O a doua situație în care anvelopele pot forma o astfel de uzură este cea în care a fost omisă rotația anvelopelor. Nu în ultimul rând trebuie luată în considerare și încărcarea vehiculului cu sarcini mari și deplasarea pe distanțe lungi. Indiferent de motiv, în momentul în care întâlniți o asemenea situație trebuie să verificați la un service atât unghiurile direcției cât și gradul de uzură al pneurilor afectate pentru a vedea dacă acestea mai pot fi folosite în siguranță.

Sursa imagine - davanti-tyres.com

Uzuri accentuate pe lateralele căii de rulare, dar nu și pe mijloc.

Această situație este des întâlnită la autovehiculele care au rulat cu o presiune prea mică în anvelope. Dacă situația aceasta a fost pe o perioadă mai lungă de timp și pe mai mulți kilometri rulați, atunci cu siguranță că veți putea observa și fisuri în taloanele pneului respectiv. În acest caz, cel mai probabil este ca anvelopele respective să fie compromise și să necesite înlocuirea lor.

Uzură neuniformă a blocurilor

Calea de rulare a anvelopelor este compusă din blocuri de cauciuc și canalizații de scurgere a apei între ele. Blocurile de cauciuc, la rândul lor, au un profil diagonal. Dacă marginile acestora sunt rotunjite pe partea inferioară, raportat la direcția de deplasare a vehiculului, și ascuțite pe partea superioară, atunci aveți de a face cu un dereglaj al unghiurilor direcției. Cel mai ușor să vă dați seama de acest defect este să dați cu mâna goală peste calea de rulare în ambele sensuri și pe lățime. Dacă veți sesiza diferențe, atunci este clar că trebuie să ajungeți într-un service să verificați atât unghiurile direcției cât și integritatea bucșelor, a rulmenților de la roată, și a pivoților

Zone plate

Atunci când o anvelopă prezintă o uzură mai accentuată pe un singur punct (suprafață), trebuie să luați în considerare câteva posibile defecțiuni. Prima ar fi o frânare bruscă, lungă, la un vehicul care nu este dotat cu ABS. Frecarea aceleiași zone a căii de rulare cu asfaltul va produce o astfel de pată de uzură accentuată. O altă cauză poate fi dacă vehiculul a staționat o perioadă mai lungă de timp, comprimând același punct pe calea de rulare. Un ultim motiv ar fi afectarea cu produse petrochimice pot deteriora pneul, atacând coroziv materialul din care anvelopa este construită.

Uzură față-spate inegală

Acest defect se aseamănă cu uzura neuniformă a blocurilor ce compun profilul anvelopei, doar că în loc de uzură diferită între marginea inferioară și cea superioară raportate la direcția de deplasare a vehiculului, va fi față spate. Fenomenul este deseori asociat cu rotația necorespunzătoare a roților, dar poate fi și un efect al dereglării unghiurilor direcției. Indiferent de situație, însă, trebuie verificate unghiurile și abia atunci un tehnician de service va putea evalua dacă pneurile respective sunt compromise sau nu.

Uzură accentuată doar pe o parte

Dacă în mod constant veți observa că cauciucurile mașinii dumneavoastră sunt mai uzate spre exterior decât spre interior, sau invers, trebuie să vă faceți o programare la un service auto pentru o verificare a unghiurilor suspensiei (în special unghiul de fugă). În general, acesta este principalul motiv de uzură neuniformă.

Martorii de uzură a anvelopei

Producătorii de anvelope lasă în mod intenționat ca un fel de punți de cauciuc amplasat între blocurile de cauciuc al anvelopelor. În cazul în care aceste punți sunt deja la nivelul blocurilor de cauciuc, deja putem vorbi despre o uzură accentuată iar pneurile trebuie schimbate urgent. În mod normal, profilul anvelopei nu trebuie să ajungă la același nivel cu markerii respectivi.