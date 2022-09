Noul Megane E-TECH electric a ajuns în România. Poate fi văzut în și testat în showroom-ul Renault de pe Calea Turzii din Cluj-Napoca

Începând cu data de 19 septembrie 2022, noul Megane E-TECH electric poate fi văzut și testat în showroom-ul Renault din Calea Turzii 253/ FOTO: megane.renault.ro

Începând cu data de 19 septembrie 2022, noul Megane E-TECH electric poate fi văzut și testat în showroom-ul Renault din Calea Turzii 253. Renault a lansat o campanie specială prin care pot fi căștigate 3 premii constând într-un test-drive de o săptămână cu noul megane e-tech electric. Prin programul rabla noul model poate fi achiziționat de la 23.100 € tva inclus și în rate, de la 240€/ lună.

Noul Mégane E-TECH Electric este primul model al „generației 2.0” de vehicule electrice Renault. Conectat și integrat în ecosistemul electric, dar și în ecosistemul digital al utilizatorilor săi, Noul Mégane E-TECH Electric simbolizează viitorul. Echipat cu douăzeci și șase de sisteme de asistență (ADAS), împărțite în trei categorii (conducere, parcare și siguranță), Mégane E-TECH Electric se poziționează în topul clasei sale în ceea ce privește confortul șoferului, siguranța ocupanților și a celorlalți participanți la trafic.

Noul Mégane E-TECH Electric beneficiază de platforma CMF-EV a Alianței. Această nouă platformă de referință este dedicată vehiculelor complet electrice și oferă posibilitatea de a crește eficiența energetică și autonomia, reducând în același timp timpul de încărcare.

Echipări ale modelului Mégane E-TECH Electric

Mégane E-TECH Electric vine echipat cu unul dintre următoarele motoare: 96 kW (130 CP) și 250 Nm și 160 kW (220 CP) și 300 Nm. În privința bateriei, noul Mégane E-TECH Electric oferă două opțiuni: 40 kWh pentru o autonomie de 300 km (standard WLTP) sau 60 kWh pentru o autonomie de până la 470 km (standard WLTP, în funcție de versiuni). În ambele versiuni, dimensiunile bateriei rămân neschimbate, în special înălțimea record de 110 mm și au o garanție de 8 ani.

Interiorul mașinii/ FOTO: megane.renault.ro

Datorită noului său ecran OpenR și noului sistem multimedia OpenR Link, dezvoltat împreună cu Google și bazat pe sistemul de operare Android Automotive, noul Mégane E-TECH Electric se integrează perfect, la fel ca un smartphone, în ecosistemul digital al utilizatorului său.

Renault Mégane E-TECH Electric poate fi achiziționat cu preț pornind de la 35.100 € TVA inclus, pentru versiunea EQUILIBRE E-TECH 40, 130cp, având în echipare: proiectoare ceață (LED), airbag-uri tip cortină fată și spate, alertă oboseală șofer (Driver Drowsiness Alert), Automatic Emergency Braking (AEB) cu protecție pietoni și ciclisti, geamuri electrice față și spate, cu impuls, sistem multimedia OpenR Link cu sistem audio Arkamys Classic, 4 difuzoare (2Bo 2Twi); afișaj de bord 12,3" high spec și ecran multimedia 9".

Versiunea TECHNO are un preț de pornire de 43.100 € TVA inclus și are în plus aer condiționat automat (două zone) cu senzor de umiditate, ciclu purificare aer, scaun șofer reglabil pe înălțime cu ajustare lombară electrică, sistem multimedia OpenR Link, navigație, servicii Google, sistem audio Arkamys 6 difuzoare (2Bo 2Twi 2Bi), afisaj de bord high spec 12,3", ecran multimedia 12", lumină ambientală MultiSense: 48 lumini ambientale, adaptive, tapițerie mixtă piele/material textil reciclat ELZA REC Mottled Grey.

Cu un preț de pornire de 47.600 € TVA inclus, versiunea ICONIC, vârf de gamă, are scaune ajustabile electric pentru șofer și pasager, cu reglaj lombar, masaj și memorarea pozitiei, sistem multimedia OpenR Link 12": navigație, servicii Google, sistem audio premium Harman Kardon 9 difuzoare (4 Bo + 4 Twi + 1 SW) și tapițerie piele Riviera Titanium Black.

Noul Mégane E-TECH Electric este disponibil în șase culori: Rafale Grey, Schist Grey, Midnight Blue, Flame Red, Dymond Black și Glacier White. Pentru o notă mai personală, poate avea și un finisaj în două tonuri, având acoperișul, montanții și – în funcție de finisajul ales – protecția oglinzii laterale în: Schist Grey, Diamond Black, Glacier White sau Warm Titanium.

Unde ai merge cu Noul Mégane E-TECH Electric

Pentru a marca prezența noului model în showroom-urile din întreaga țară, Renault a lansat o campanie specială prin care îi invită pe cei interesați să răspundă provocării de a găsi destinația către care ar călători din localitatea lor, ținând cont de autonomia de 450 km (mixt, WLTP) a Noului Mégane E-TECH Electric. Înscrierea în campanie poate avea loc online, pe platforma megane.renault.ro sau direct în showroom, până în data de 24 septembrie. Validarea înscrierii se va face obligatoriu în showroom.

După ce au bifat pasul de validare în showroom, participanților li se va trimite un mesaj sms și un email prin care vor fi invitați să acceseze un link în care vor putea să estimeze, cu ajutorul unui simulator, câte călătorii pot face către destinațiile lor frecvente, la volanul noului Renault Megane E-Tech 100% electric.

În cadrul acestei campanii se vor acorda 3 premii, prin tragere la sorți, premii care constau în oferirea unui test drive de o săptămână cu Megane E-TECH Electric. Valoarea brută a unui premiu este de 1877 lei.

Predarea mașinii va fi stabilită de comun acord cu Organizatorul în funcție de disponibilitatea mașinilor de test drive, însă nu mai târziu de 120 de zile calendaristice de la data validării câștigătorilor campaniei.

Maşina va fi predată fiecărui câştigător pe o perioadă limitată, de 7 zile calendaristice, în funcție de disponibilitatea autovehiculului, cu titlu de împrumut, iar aceștia se obligă să semneze un contract de comodat în acest sens, precum și procese verbale de predare-primire la ridicarea si la predarea mașinii.

Responsabilitatea modului în care este condusă mașina, responsabilitatea pentru orice daune cauzate mașinii și/sau terților precum și eventualele contravenții/ amenzi, cad exclusiv în sarcina conducătorului auto, care trebuie să fie aceeași persoană care a fost desemnată câștigător în Campanie și care a semnat pentru preluarea mașinii.

Regulamentul campaniei se poate consulta pe site-ul megane.renault.ro sau în showroomul Renault din Cluj Napoca, Calea Turzii nr 253-255.

Ce trebuie făcut pentru a participa la campanie

Pentru a participa la campanie prin intermediul versiunii din showroom a aplicației, participanții trebuie să meargă în showroom-urile din rețeaua autorizată Renault în perioada 19-24 septembrie 2022, în intervalul orar 9:00-18:00, de luni până vineri sau sâmbătă între 09:00 – 14:00 și să completeze datele în formularul special creat.

În formularul din aplicația din showroom, participanții trebuie să completeze numele, prenumele, telefonul mobil, adresa de email (în măsura în care această informație este disponibilă), data naşterii, să răspundă la întrebarea „În ce destinație poți ajunge cu Noul Megane E-Tech 100% electric, având ca punct de plecare locația în care te afli și autonomia bateriei de 450 km wltp?”, şi să fie de acord cu termenii şi condițiile de participare la prezenta Campanie și cu regulamentul Campaniei. Răspunsul la întrebare, menționarea unei destinații, se va face ținând cont de autonomia de până la 450 km wltp (ciclu mixt) a noului model și locația showroom-ului. În acest sens, participantul este invitat să acceseze Google Maps de pe sistemul open R Link al mașinii.

După pasul de completare a formularului din aplicața din showroom, participanților li se va trimite pe numărul de telefon mobil si email pe numărul de telefon mobil/ adresa de e-mail cu care s-au înscris în Campanie prin care vor fi invitați să acceseze un link în care vor putea să estimeze, cu ajutorul unui simulator câte călătorii pot face, către destinațiile lor frecvente, la volanul noului Renault Megane E-Tech 100% electric ținând cont de autonomia de până la 450 km WLTP (ciclu mixt) a noului model.

Inovație de la Renault

Renault, marcă istorică de mobilitate și pionier al vehiculelor electrice în Europa, a dezvoltat întotdeauna vehicule inovatoare. Prin planul strategic „Renaulution”, Renault s-a angajat într-o transformare ambițioasă, generatoare de valoare, îndreptându-se către o gamă si mai competitivă, mai echilibrată și mai electrificată. Ambiția sa este de a întruchipa modernitatea și inovația în tehnologie, energie și servicii de mobilitate în industria auto și nu numai.

Prețuri Megane E-TECH Electric în România

