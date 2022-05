UNTOLD e în căutare de designeri care să aducă stil și culoare la ediția din 2022. VEZI cum te poți înscrie

Designerii români sunt invitați de organizatorii UNTOLD 2022 să aducă stil și culoare la ediția din acest an al festivalului.

Designers’ Nest este o inițiativă UNTOLD prin care promovează talentul designerilor români/ FOTO: UNTOLD - Facebook

UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume, caută cei mai talentați și îndrăzneți designeri și creatori de stil să fie parte din Designers’ Nest. Misiunea lor? Să aducă magie și mister în universul UNTOLD prin îmbrăcăminte, încălțăminte, coafuri, machiaje sau accesorii.

Designers’ Nest este locul unde chiar și cele mai îndrăznețe fantezii vestimentare și cele mai misterioase și creative look-uri prind viață. Magia UNTOLD este dată și de fiecare participant care devine un personaj în poveste, așa că talentul și creativitatea celor care vor pune stăpânire pe Designers’ Nest, vor reuși să pună în evidență prin ținute, cele mai diverse și curajoase personalități.

Cei care vor să contureze personaje prin creațiile lor pentru universul UNTOLD se pot înscrie în perioada 13.05.2022 – 3.06.2022 accesând https://untold.com/designers-nest/. Mai multe detalii se pot găsi și pe site-ul untold.com.

Designers’ Nest este o inițiativă UNTOLD prin care promovează talentul designerilor români. Hub-ul fashion din interiorul festivalului este o oportunitate prin care publicul poate interacționa direct cu designerii și creațiile vestimentare ale acestora.

Despre festivalul UNTOLD

UNTOLD este unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume și are loc, în 2022, între 4 și 7 august. Tărâmul magic îi așteaptă din nou pe fani să scrie împreună povestea celui de-al 7-lea capitol, în cele 4 nopți și 4 zile de distracție la Cluj-Napoca. În 2021, peste 265.000 de participanți din peste 100 de țări ale lumii s-au bucurat de libertate și de emoții de neuitat în universul UNTOLD.

Ce artiști vor fi în 2022 la UNTOLD?

Festivalul UNTOLD reunește an de an cei mai bine cotați DJ-i ai lumii. Cu fiecare ediție, creatorii festivalului vor să îi poarte pe participanți prin noi universuri muzicale. Artiștii care compun line-up-ul evenimentului vin din cele mai diverse genuri muzicale de la live acts la show-uri EDM, pop, house, techno, tech-house, deep house, drum&bass, dubstep, grime, hip-hop, trip-hop, trance, tribale, reggae și multe altele. La UNTOLD 2022 îi vei putea vedea pe David Guetta, Don Diablo, Hardwell, Morten, Kygo, Steve Aoki, Tujamo, Paul Kalkbrenner, Above and Beyond, Borgore, Dub Fx și Woodnote. Line-up-ul complet îl găsești și pe untold.com/stages.

