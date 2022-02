Mesajul „MI-E DOR DE TINE” a călătorit din Cluj până pe ecranele din Times Square. FOTO

Asociația Daisler devine primul ONG românesc care reușește să ajungă pe ecranele din Times Square, New York. Mesajul „MI-E DOR DE TINE”, mai actual ca niciodată, a „călătorit” din Cluj până pe cele mai celebre panouri publicitare din întreaga lume.

Mesajul „MI-E DOR DE TINE” a călătorit din Cluj până pe ecranele din Times Square

„MI-E DOR DE TINE” e mesajul care apelează de fiecare dată la valori de bază pe care le purtăm cu noi peste tot în lume. Cu un impact răsunător dar sensibil, instalația e menită să genereze noi și noi emoții în fiecare privitor.

Semnificația e cu atât mai profundă în ochii celor plecați departe de casă. În Londra, Chicago și Washington D.C., mesajul a scris povești care au făcut, măcar preț de câteva secunde, ca diaspora să fie acasă.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

Promovarea proiectului pe ecranele uriașe din New York reprezintă un moment unic. Învăluită în lumina puternică a numeroaselor panouri publicitare, Times Square este probabil cea mai cunoscută piață din lume. Câteva sute de mii de persoane, deopotrivă turiști și localnici, tranzitează zilnic această zonă efervescentă și spectaculoasă.

„Lights On România a fost din start un altfel de eveniment care şi-a creat pas cu pas o reputație dincolo de definițiile unui festival de lumină. N-am fost niciodată cel mai mare, nici primul, dar am fost cu certitudine altceva. Şi ne-am mândrit mereu cu acest fel de a vedea lumea. Aşa cum şi MI-E DOR DE TINE a fost o instalație atipică în România ultimilor ani, dar una care devine încetul cu încetul un reper, un simbol al noilor lucruri posibile, al reconectării la contemporaneitate, nu la trecut”, a declarat spune Andi Daiszler, inițiatorul Lights On România.

În această perioadă mesajul luminos „MI-E DOR DE TINE” este afișat în Washington D.C. Zona care găzduiește instalația de lumină, The Wharf este un punct cheie al capitalei Statelor Unite, situată în apropierea tuturor atracțiilor principale ale orașului, la aproximativ 2 kilometri distanță de Casa Albă și 1 kilometru de Capitoliul American. De altfel, recepția oficială a avut loc în urmă cu doar câteva zile, iar la eveniment au fost prezenți cei mai importanți reprezentanți ai țării noastre în Statele Unite ale Americii.

„MI-E DOR DE TINE în Washington D.C. înseamnă un mesaj profund într-o capitală federală atât de internațională, un mesaj al românilor de aici, către românii de acasă și un semn foarte clar al prezenței românești peste ocean. Cel mai mare dor al ambasadorului României în Washington D.C. este să își vadă conaționalii peste tot în SUA și mă bucur că de data asta un venit unii români în Washington, pe care i-am primit cum se cuvine. Abia așteptăm să îi cunoaștem și pe ceilalți și să însoțim acest semn și la New York și în alte orașe americane”, a declarat Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA.

De altfel, echipa din spatele proiectului Lights On lucrează acum la identificarea unor locuri propice pentru ca instalația simbol să își continue călătoria din SUA chiar în New York. Viața culturală românească este bine conturată în cea mai cunoscută și îndrăgită metropolă de peste Ocean, în special prin aportul adus de Institutul Cultural Român (ICR) din New York.

„MI-E DOR DE TINE în Washington D.C. înseamnă unul dintre cele mai mari proiecte ale diasporei românești, înseamnă lansarea unui mesaj extraordinar, un mesaj care însoțește comunitatea româno-americană. În mijlocul lor, cuvântul dor. Dor care înseamnă iubire, tânjire, dorință, nostalgie, înseamnă tot acest complex de sentimente pe care le încearcă românul care se află departe de țară. MI-E DOR DE TINE fixează în lumină acest mesaj care definește sentimentele cu forța unui univers puternic, cu o forță pe care puține alte propoziții românești o pot avea”, a explicat Dorian Branea, directorul ICR New York.

CITEȘTE ȘI: