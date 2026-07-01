Ești fan Untold? Poți deveni actionar al „fabricii” de festivaluri!

Fanii UNTOLD pot investi în compania care produce festivalul. Fondatorii vor să dezvolte o rețea globală de 20 de festivaluri.

UNTOLD vrea să ajungă următorul unicorn românesc

Untold marchează o premieră în industria festivalurilor din România și oferă fanilor oportunitatea de a investi prin platforma SeedBlink!

UNTOLD vrea să ajungă următorul unicorn românesc

Organizatorii festivalului Untold își propun să transforme brand-ul în următorul „unicorn" românesc (start-up privat evaluat la peste 1 miliard de dolari), prin dezvoltarea unei rețele globale de 20 de festivaluri și alte proiecte de entertainment în peste 30 de țări.

UNTOLD, mereu aproape si cu gândul la publicul larg, marchează o premieră pentru industria festivalurilor din România și oferă tuturor șansa de a investi prin platforma SeedBlink. Prin această inițiativă, compania oferă publicului oportunitatea de a participa direct la dezvoltarea unui brand românesc cu potențial global. Investitorii individuali, susținătorii festivalului și cei care cred în potențialul economiei creative au acum șansa unică de a deveni parte din povestea de succes a UNTOLD, într-un moment-cheie al dezvoltării sale internaționale.

„UNTOLD a demonstrat că un brand creat în România poate concura la cel mai înalt nivel pe scena globală. Astăzi intrăm într-o nouă etapă, în care construim un grup internațional de entertainment și oferim comunității care ne-a susținut de-a lungul anilor oportunitatea de a participa activ la această creștere și poveste de succes. UNTOLD are șansa reală de a deveni următorul Unicorn românesc”, menționează Bogdan Buta, Fondator si CEO al UNTOLD UNIVERSE.

UNTOLD își accelerează expansiunea globală și oferă publicului oportunitatea de a investi și a face parte din povestea de succes a unui Campion românesc pregătit să devină Campion Mondial.

Grupul românesc de entertainment vizează să devină următorul Unicorn românesc prin dezvoltarea unei rețele globale de minim 20 de mega-festivaluri și alte proiecte de entertainment în peste 30 de țări și oferă acum tuturor șansa unică de a investi prin platforma SeedBlink. Peste 9 milioane de euro sunt deja angajați ca investiție

După ce a devenit unul dintre cele mai apreciate branduri de festival din lume și s-a clasat constant în top 3 cele mai importante festivaluri internaționale, UNTOLD este unul dintre top 10 branduri şi companii românești cu recunoaștere semnificativă internațională, cât și primul și singurul brand românesc declarat Ambasador al brandului turistic al României, iar acum intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Grupul românesc de entertainment își accelerează strategia de expansiune globală și își propune să devină unul dintre cei mai importanți jucători din industria mondială de live entertainment.

Succesul internațional al UNTOLD, construit în jurul festivalului emblematic de la Cluj-Napoca și consolidat prin lansarea și dezvoltarea proiectului din Dubai, a transformat compania într-un partener atractiv pentru branduri, investitori și organizații din întreaga lume. În ultimii ani, recunoașterea internațională a crescut constant, iar interesul pentru dezvoltarea unor noi proiecte sub licența UNTOLD s-a amplificat semnificativ.

Un moment definitoriu pentru poziționarea globală a brandului a fost lansarea festivalului UNTOLD Dubai, care a marcat și un record mondial unic: show-ul susținut de Armin van Buuren pe Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume. După două ediții de succes în Emiratele Arabe Unite, UNTOLD și-a consolidat statutul de brand internațional și a demonstrat că modelul său poate fi replicat cu succes pe piețe globale.

Untold se extinde în America Latină

În următorii cinci ani, compania își propune să accelereze procesul de internaționalizare prin dezvoltarea unor noi festivaluri și parteneriate strategice pe mai multe continente. Următoarea extindere confirmată va avea loc în America Latină, în Columbia, unde se va organiza un nou festival UNTOLD începând cu 2027. În paralel, compania poartă discuții avansate pentru dezvoltarea unor proiecte și în Brazilia, precum și în alte piețe strategice precum Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, China, India, Coreea de Sud, Egipt, Spania și Grecia.

De la statutul de lider al industriei festivalurilor din România, UNTOLD își asumă acum obiectivul de a deveni un campion global al divertismentului live. Viziunea pe termen lung a companiei include dezvoltarea unei rețele de 20 de mega-festivaluri si alte proiecte de entertainment cu o prezență operațională în cel puțin 30 de țări. Un pilon esențial al acestei strategii este proiectul din Dubai, realizat în baza unui parteneriat pe termen lung cu Guvernul Dubaiului și Dubai Parks and Resorts, acord considerat fără precedent pentru industria de entertainment din regiune. În același timp, festivalul UNTOLD de la Cluj-Napoca, care ajunge în acest an la cea de-a 11-a ediție și se află în topul clasamentelor internaționale de profil, intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Totodată, grupul continuă consolidarea proiectului Kapital, lansat în București în 2025, ca parte a strategiei sale de extindere și diversificare.

Persoanele interesate să afle mai multe informații despre oportunitatea de investiție și despre condițiile campaniei se pot înregistra pe platforma dedicată, la invest.untold.com. Prima rundă de investiții va fi deschisă începând cu data de 8 iulie și va fi disponibilă exclusiv persoanelor înregistrate în prealabil.

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