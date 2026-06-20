A treia zi de FITS 2026 vine cu două reprezentații „Electra” și „100 de ani de gospel”, plus spectacolul de circ sud-african „Moya - un singur suflet”

FITS 2026: A treia zi de festival include 20 de țări, care prezintă zeci de spectacole captivante, 20 de spectacole outdoor gratuite și 4 spectacole difuzate online.

Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) are loc în perioada 19-28 iunie 2026 | Foto: FITS

Cea de-a 33-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu cuprinde 848 de evenimente pe parcursul a zece zile pline de teatru, dans, muzică, circ, expoziţii şi multe altele. Sunt aşteptaţi peste 5000 de artişti din 83 de ţări.

Conform tradiției, FITS prezintă în perioada festivalului, care anul acesta are loc între 19 - 28 iunie, FITSRecomandă - o rubrică informativă cu cele mai captivante spectacole ale zilei, astfel încât cei prezenți la Sibiu să poată face cele mai potrivite și inspirate alegeri.

A treia zi de FITS 2026 vine cu două reprezentații „Electra” și „100 de ani de gospel”, plus spectacolul de circ sud-african „Moya - un singur suflet”

Astfel, 21 iunie, a treia zi a festivalului, aduce în fața publicului

*o conferință specială Gigi Căciuleanu în dialog cu Octavian Saiu,

*spectacolul „Electra”, în regia lui Mihai Măniuțiu,

*„100 de ani de gospel” – o explorare captivantă a istoriei și evoluției muzicii gospel în ultimul secol;

*„Moya - un singur suflet”, un spectacol de circ al companiei sud-africane Zip Zap Circus.

A treia zi de festival înseamnă aproape 20 de țări, care prezintă zeci spectacole captivante, aproape 20 de spectacole outdoor gratuite, 4 spectacole difuzate online. Cel mai ieftin bilet din prima zi costă numai 30 lei.

Sumarul zilei în cifre:

Aproape 20 de țări prezintă spectacole captivante

Aproape 20 spectacole outdoor gratuite

gratuite 4 spectacole difuzate online

Cel mai ieftin bilet costă 30 de lei

Recomandările zilei de 21 iunie

*Gigi Căciuleanu în dialog cu Octavian Saiu, Forumul Democrat al Germanilor (Sala Oglinzilor), 12:00 (Detalii)

*Marionete cu suflet, Grande Lupo Bulgaro, Piața Huet, 12:00 (Detalii)

*Consultații poetice, Théâtre de la Ville, Teatro Stabile di Catania, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, Piața Huet, 15:00 (Detalii)

*Hamlet, Universitatea de Arte din Târgu Mureș, Facultatea de Litere și Arte - Sala CAVAS, 15:00 (Detalii)

*100 de ani de gospel, Uplifted Voices Choir, Biserica Ursulinelor, 17:00 (Detalii)

*Esența vieții, Les Foutoukours, Teatrul GONG - Sala parter, 17:00 & 21:00 (Detalii)

*Electra, Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, 17:30 & 20:00 (Detalii)

*MOYA – un singur suflet, Zip Zap Circus, Centrul Cultural „Ion Besoiu”, 18:00 (Detalii)

*Valentina, Théâtre National de Strasbourg, Fabrica de Cultură – UniCredit - Sala Lulu, 18:00 (Detalii)

*VALPARAISO VALS, Teatrul de Balet Sibiu, Fabrica de Cultură - UniCredit - Sala „Eugenio Barba”, 20:00 (Detalii)

*Freestyle Puppetry, Teatrul de Animație Țăndărică din București, Promenada Mall, 20:00 (Detalii)

*Ultima picătură de apă, Txema Muñoz, Piața Huet, 21:00 (Detalii)

*Miss Mary, Kristyn Fontanella, Piața Habermann, 22:10 (Detalii)

*F. CHARM & Band - Concert Live, Piața Mare Scenă, 22:30 (Detalii)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu: 848 de evenimente și 5000 de artiști din 83 de țări

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 19 iunie – 28 iunie, tema ediției cu numărul 33 fiind SUFLET. FITS 2026 are 848 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 83 de țări.

Tema din acest an – SUFLET – subliniază că mai presus de tehnologie stă sufletul, fie că e vorba de cel al artistului sau al spectatorului.

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