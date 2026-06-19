A început FITS 2026! Peste 5.000 de artiști și 800 de evenimente transformă Sibiul în capitala mondială a teatrului.

Cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu debutează astăzi, 19 iunie, reunind timp de zece zile mii de artiști și sute de evenimente culturale.

Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) are loc în perioada 19-28 iunie 2026 | Foto: FITS

Sibiul devine, începând de astăzi, capitala internațională a artelor spectacolului. Cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) debutează cu peste 800 de evenimente și aproximativ 5.000 de artiști din întreaga lume, reunite sub tema „Suflet”, una dintre cele mai ample și ambițioase ediții din istoria festivalului.

Ediția din acest an se desfășoară sub tema „Suflet” și promite unul dintre cele mai ample programe din istoria festivalului.

Festivalul va avea loc în perioada 19–28 iunie și va aduce la Sibiu aproximativ 5.000 de artiști din țară și din străinătate. Organizatorii au pregătit peste 800 de evenimente, de la spectacole de teatru și dans, până la concerte, expoziții, conferințe și reprezentații stradale.

Spectacol cu drone la deschiderea oficială

Startul oficial al festivalului va fi marcat în această seară printr-un spectacol multimedia și cu drone intitulat „Din Suflet pentru Suflete”, organizat în Piața Teatrului. Evenimentul promite să transforme centrul orașului într-un adevărat spectacol de lumini, muzică și tehnologie.

Programul din prima zi include numeroase reprezentații în spații convenționale și neconvenționale, continuând tradiția FITS de a aduce arta mai aproape de public.

Personalități internaționale la Sibiu

Printre invitații speciali ai ediției din acest an se numără regizorul Cristian Mungiu și celebra actriță franceză Fanny Ardant, alături de numeroși artiști, regizori și creatori din întreaga lume.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu este considerat unul dintre cele mai importante evenimente culturale din Europa și cel mai mare festival de artele spectacolului din România. De-a lungul anilor, FITS a reunit la Sibiu unele dintre cele mai mari nume ale scenei internaționale și a contribuit la transformarea orașului într-un reper cultural european.

Zece zile dedicate artei și dialogului cultural

Tema „Suflet” propusă pentru ediția din 2026 pune accent pe emoție, empatie și conexiunea dintre oameni prin intermediul artei. Organizatorii spun că festivalul își propune să ofere publicului experiențe care depășesc granițele culturale și lingvistice.

Timp de zece zile, străzile, piețele, sălile de spectacol și spațiile alternative din Sibiu vor găzdui reprezentații și întâlniri care vor aduce împreună artiști și spectatori din întreaga lume.

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