Târgul de Carte Gaudeamus Radio România Cluj-Napoca 2026. Piața Unirii devine principalul punct cultural al orașului

În centrul orașului, printre clădirile istorice și agitația cotidiană specifică Clujului, Piața Unirii s-a transformat, zilele acestea, într-un spațiu dedicat cărții. Târgul Gaudeamus Radio România a revenit la Cluj cu o nouă ediție, aducând laolaltă edituri din întreaga țară, autori și mii de cititori.

Încă de la deschidere, fluxul de vizitatori a fost constant. Studenți, elevi, profesori sau simpli pasionați de lectură au trecut pragul pavilioanelor amenajate în aer liber, răsfoind noutățile editoriale sau căutând titluri consacrate. Atmosfera a fost una animată,specifică evenimentelor culturale de acest tip.

Târgul Gaudeamus face parte dintr-un proiect național inițiat de Radio România în urmă cu peste două decenii, cu scopul de a promova lectura și de a facilita accesul publicului la carte. Caravana Gaudeamus a ajuns, de-a lungul timpului, în numeroase orașe din țară, iar ediția de la Cluj-Napoca este considerată una dintre cele mai importante, fiind și cea mai mare din Transilvania.

La ediția din acest an participă zeci de edituri, cu o ofertă variată: de la literatură contemporană și clasică, până la volume academice, cărți pentru copii și albume. Reducerile practicate de edituri au atras publicul, mulți vizitatori plecând cu sacoșe pline de cărți.

„Mi-am descoperit recent pasiunea pentru citit, și abia am așteptat să înceapă acest Târg de Carte. Deja am găsit câteva cărți care „mi-au făcut cu ochiul” să zic așa, și îmi e foarte greu să mă decid.”, ne-a spus Dinu, un licean aflat la târgul de carte.

Într-adevăr, chiar e foarte greu să te decizi ce carte să alegi. Târgul de Carte Gaudeamus Radio România a pregătit pentru pasionații de lectură peste 50 de standuri fizice, cu mii de titluri din oferta a peste 80 de edituri, distribuitori de carte românească și străină, dar și producători de muzică și jocuri educative. În paralel, componenta digitală a evenimentului este reprezentată de 56 de standuri virtuale disponibile pe platforma gaudeamus.ro, unde vizitatorii pot consulta oferte, promoții și noutăți editoriale, inclusiv din afara spațiului fizic al târgului.

Pe lângă componenta comercială, târgul include și un program bogat de evenimente: lansări de carte, dezbateri și întâlniri cu autori. Acestea oferă publicului ocazia de a interacționa direct cu scriitorii și de a participa la discuții despre literatură și actualitate.

„Ca simplă participantă în cadrul târgului, m-am bucurat enorm că am putut să particip la lansări de carte, să discut cu autorii. Am avut ocazia să cunosc scriitori noi, de care nu auzisem până acum, iar asta mă bucură pentru că pot să descopăr și alte stiluri de scriere, mai ales că sunt studentă la litere și mă pasionează orice ține de partea aceasta”, ne-a povestit o tânără studentă prezentă la târg.

Pe parcursul zilei, aglomerația crește, în special în orele de după-amiază. Chiar dacă pragul Târgului de Carte Gaudeamus a fost trecut de multă lume pe parcursul zilei, am stat de vorbă cu vânzătorii, și i-am întrebat dacă românii mai citesc și cum s-au schimbat vânzările în lumea cărților odată cu avansul pe care l-a avut tehnologia în ultimul deceniu

„Răspunsul la întrebare este unul evident, da, sunt oameni, dar nu în numărul în care ar fi fost acum 10 ani, spre exemplu. Adulții nu mai citesc, tinerii nu au de unde să dezvolte această pasiune dacă nu le este insuflată, educația și cultura încep acasă. Vin cititori, dar deja îi cunoaștem, sunt cei care vin de ani de zile, rareori vezi pe cineva nou. Nici ceea ce se promovează în jurul nostru nu este de ajutor; la televizor vedem prea multe reclame la păcănele și prea puține reclame la piese de teatru.” ne-a explicat reprezenta unei edituri.

Pe de altă parte, există și vânzători care sunt mulțumiți de numărul de clienți și care au mari așteptări pentru ediția din anul acesta.

„Este a doua zi din cadrul târgului, dar ne bucurăm că oamenii ne trag pragul. Mulți sau puțini, ne bucurăm de ei și ne bucurăm că românii încă au dorința de a deschide o carte. Fiecare stand de aici are oferte pentru cititoti, iar carțile sunt de toate vârstele. Ar fi mare păcat să nu participe cât mai mulți clujeni, și nu numai.”, ne-a declarat un alt comerciant din cadrul târgului.

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, are loc în Piața Unirii, Cluj-Napoca. Pasionații de lectură și nu numai, sunt așteptați să treacă pragul târgului, și, de ce nu, să plece cu brațele pline de cărți până în data de 26 aprilie.

În calendarul ediției 2026, Cluj-Napoca este a doua oprire a caravanei, după Craiova, și una dintre cele mai importante, având în vedere tradiția orașului ca centru universitar și cultural. Ulterior, târgul continuă în Oradea, Buzău, Brașov, Sibiu, Iași și se încheie în decembrie la București, în cadrul pavilionului Romexpo.



