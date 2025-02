EXCLUSIV. „Kontinental ’25”: Actorii clujeni Oana Mardare și Adonis Tanța deschid cortina asupra provocărilor și impactului filmului câștigător al Ursului de Argint la Berlinale

Într-un interviu exclusiv, actorii Oana Mardare și Adonis Tanța, membri ai distribuției filmului „Kontinental ’25” regizat de Radu Jude, au împărtășit detalii fascinante despre colaborarea lor cu regizorul, provocările întâmpinate în interpretarea personajelor și impactul social al filmului.

Actorii Oana Mardare și Adonis Tanța | Foto 1: Ioana Ofelia/ Foto 2: Cristina Maria Lazăr

Filmul „Kontinental ’25”, regizat de Radu Jude, a primit Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu la Berlinale 2025, iar în distribuția sa se numără și actorii clujeni Oana Mardare și Adonis Tanța.

Într-un interviu acordat monitorulcj.ro, ei au împărtășit detalii despre colaborarea cu Radu Jude, provocările rolurilor lor și impactul social al peliculei.

Oportunitatea unei colaborări cu Radu Jude

Pentru Oana Mardare, experiența de a face parte din „Kontinental ’25” a fost mult mai mult decât un simplu rol.

„A fost multe lucruri. În primul rând o bucurie, apoi cumva o onoare, o responsabilitate și o experiență de învățare. Urma să lucrez deja cu Radu Jude la un alt film pe care l-a filmat anul trecut, despre Dracula. La un moment dat mi-a zis de acest al doilea film pe care voia să îl facă în regim independent la Cluj. Mi-a spus câte ceva despre scenariu și despre rolul meu și deja mă entuziasma mult că e despre Cluj și despre dinamica din imobiliare și tema locuinței. Dar a priori, cred că orice proiect în care m-ar invita ar fi o experiență de nerefuzat, Radu Jude e un cineast extraordinar. Nu avusesem experiența de lucru cu el ca regizor, dar are un stil de lucru care mi s-a părut eliberator.

Totuși, realmente atractiv a fost scenariul – pentru care mă bucur foarte mult că a primit aseară Ursul de argint. Mi s-a părut de la prima lectură un scenariu foarte bun, orice ar zice Radu despre el ca scenarist. E o scriitură particulară, l-am citit și m-am gândit prima oară la asta, că are amprenta lui, e deja o voce foarte clară cea a lui Radu ca artist, care se simte pe tot parcursul scenariului. E o voce care mi se pare mai prezentă uneori decât vocile «individuale» ale personajelor, plină de inserții, citate, referințe (mi se pare că are densitatea gândirii și a discursului lui, care aduce permanent inserții, citate, referințe…), critică, haioasă. Cu stilul lui de a naviga prin o mulțime de teme socio-politice, nota de umor, senzația de lejeritate”, a declarat Oana Mardare.

Oana Mardare | Foto: Arhivă personală (Fotograf: Ioana Ofelia)

Lui Adonis i-a plăcut enorm de mult scenariul la filmul „Kontinental ’25” și a declarat că s-a bucurat de această colaborare.

„În urmă cu câțiva ani Radu m-a coordonat la un scurtmetraj pe care l-am filmat în cadrul unui proiect inițiat de «Reactor de creație și experiment». La ceva timp după Radu m-a invitat în filmul lui «Dracula» care va ieși tot anul acesta. Lucrând la «Dracula» Radu mi-a propus și un rol în «Kontinental 25». Mi-a plăcut enorm scenariul, Radu e genial, are mult umor și tratează teme importante. Desigur că a venit ca un cadou toată colaborarea cu el și mă bucur mult că am lucrat și cel mai probabil o să mai lucrez cu el”, a transmis Adonis Tanța.

Adonis Tanța | Foto: Arhivă personală (Fotograf: Cristina Maria Lazăr)

Provocările rolului și colaborarea cu echipa

Oana Mardare remarcă scena din film pe care a avut-o și care a fost deosebit de provocatoare pentru ea: „E o scenă lungă care s-a filmat dintr-un singur cadru fix (ceea ce mi-a plăcut pentru că m-a făcut să mă detașez de convenția asta de la film, cu multe cut-uri și reluări pe bucățele), dar a fost o provocare să pot să duc cap-coadă în flow-ul bun, cu măsura bună. La personaj nu m-am gândit prea mult și asta vine tot din modul de lucru al lui Jude, care nu pune așa mare accent pe personaj. E foarte important textul și am avut un pic de lucru cu asta. Sigur că apare și un personaj, apar nuanțe diferite care vin din contextul diferit al persoanei pe care o interpretez, dar în principiu am lucrat cu un filtru cât mai personal, cu proximitatea față de ce îmi dă textul ca emoție și raportare”

În ciuda dificultăților, Oana simte că regia lui Radu Jude a ajutat-o să își exprime emoțiile și gândurile într-un mod autentic, iar sprijinul echipei a fost esențial pentru succesul filmului.

În aceeași notă, Adonis Tanța vorbește cu entuziasm despre colaborarea cu Radu: „Colaborarea cu Radu a fost minunată. Îmi place mult stilul lui la lucru, e foarte practic, mi-a dat multă încredere și e foarte amuzant. Desigur au fost și zile stresante la filmări dar asta e normal în orice proiect. Am zis și la Berlin că într-un fel eu și Radu avem acealși simț al umorului. Toată aprecierea lui față de mine a venit într-un moment când am avut nevoie de ea. Într-un fel era și culmea să nu joc în filmele lui Radu, cred că ne potrivim”

De la stânga la dreapta, Gabriel Spahiu, Eszter Tompa, Radu Jude și Adonis Tanța| Foto: arhivă Adonis Tanța (Fotograf: Raluca Munteanu)

Un film cu un puternic mesaj social

„Kontinental ’25” abordează teme sociale și politice actuale, cum ar fi relațiile interetnice și dezvoltarea imobiliară din Cluj. Oana Mardare subliniază cât de importantă este tema locuinței și a dezvoltării imobiliare din Cluj, un subiect care, în opinia sa, ar trebui să devină mai vizibil în discuțiile publice.

„E o dimensiune care mă interesează în general în proiecte, deși nu urmăresc doar asta. Dar întâmplător, multe dintre temele abordate de film au fost teme prezente în munca mea în ultimii ani, în spectacolele de teatru și proiectele de la Reactor. Construim și noi destul de mult proiecte care creează spațiu pentru a înțelege dinamicile din contextele în care trăim, iar în Cluj sunt multe planuri suprapuse. Tema relațiilor interetnice și a istoriei – mai mult sau mai puțin comune – pe care o împărțim cu etnicii maghiari este una importantă, care cred că cere o poziționare fiecărui locuitor al Clujului. Cum alegem să ne raportăm față de istoria asta? Și față de acest grup care, deși e minoritar, are o prezență puternică în oraș, nu doar prin datele statistice din prezent. Pe urmă, tema asta a dezvoltării imobiliare are nevoie de mai multă vizibilitate și dezbatere în spațiu public. Mi-ar plăcea ca filmul să reușească să o creeze, aș dori să fie un film «îmbrățișat» de oraș, deși îmi dau seama că vine în sens opus al strategiei de marketing pe care se mizează. Cred că e nevoie de discuții și de o autoanaliză a direcției de dezvoltare, într-un sens mai critic. Clujul prosperă și devine tot mai poleit, în timp ce în continuare sunt copiii care cresc pe groapa de gunoi. Marea ipocrizie a Clujului – altă temă prezentă în film – cred că stă în genul acesta de contradicții, care ar trebui asumate și adresate” explică Oana.

„Filmul vorbește despre multe lucruri importante, vă mărturisesc că eu sunt destul de simplu ca să le înțeleg pe toate. În același timp, povestea omului evacuat e foarte emoționantă pentru mine, trecem zi de zi pe lângă atâția oameni neajutorați și suntem fie ignoranți fie blocați, paralizați pentru că nu putem face nimic uneori sau nu avem resursele necesare. Ne continuăm fiecare viețiile personale cu dramele noastre mici și punem pe mute ce e în exterior, eu fac asta de multe ori. Totodată pot să înțeleg cum e să fi sărac, vin dintr-o familie foarte simplă, au fost momente în copilărie când din cauza sărăciei m-am simțit și eu pe lângă ceilalți, pe lângă vitrene cu dulciuri și pe lângă, să zicem «superbul Târg de Crăciun de la Cluj». Am trăit toată viața mea în Cluj și filmul îl pune într-o perspectivă foarte realistă. Îmi pare rău că viața aici chiar e foarte scumpă si distanțele dintre oameni se văd tot mai tare. Mă bucur că nu am copii ca să nu trebuiască să le explic că nu ne permitem aia și aia și că trebuie să stăm în înghesuiala din Florești pentru că nu ne permitem să stăm în Cluj. Am o replică preferată dintr-un spectacol, e ironică: «Nu e viața o grozăvie de neînchipuit?»”, a adăugat Adonis.

Cum își descriu actorii personajele?

Oana Mardare, care o interpretează pe Dorina, descrie personajul său ca fiind „calibrat”, o femeie conștientă de locul său în societate, un individ care lucrează într-un mediu corporatist sau bancar, având o viață medie în Cluj.

„Abia acum m-am gândit să formulez câteva gânduri despre asta, pentru că în timpul procesului am lucrat un pic invers, după cum spuneam. Acum că s-a terminat, pot să zic că mi se pare că e un personaj cu o anumită decență și o văd cumva în relație cu personajul lui Eszter, raportat la acea criză a moralității. Dorina cred că e într-un fel mai calibrată, e o femeie care lucrează la o bancă probabil sau la o corporație, are un trai mediu de viață în Cluj, ceea ce nu e puțin și e destul de conștientă de ce poate face și ce nu, referitor la problemele comunității din care face parte. Cred că își alege cu claritate acțiunile în acest sens și evită să cadă în vreun idealism al salvatorului. Și raportat la tema asta a ipocriziei, cred că nu pretinde că poate să fie mai bună decât e, e destul de conștientă de complexitatea unor situații și își caută poziționări sănătoase în raport cu ele”, a adăugat Oana.

Adonis Tanța, interpretul lui Fred, povestește despre dificultățile întâmpinate în crearea personajului său, un fost student la drept care acum livrează mâncare

„Personajul meu din «Kontinental 25» e greu de caracterizat dar pe scurt e un fost student la drept care acum livrează mâncare. Fred e apropiat de mine pentru că am folosit accentul meu ardelensc puternic și desigur faptul că vorbește mult ca mine, în rest nu cred că ne asemănăm. Provocarea acestui personaj a venit o dată cu textul, vorbește mult în anecdote și povestioare, m-am chinuit mult să le rețin”, a transmis Adonis care îl interpretează pe Fred.

Covorul roșu de la Berlinale și feedback-ul internațional

Cei doi actori au avut ocazia să meargă la Berlinale, unde filmul a fost primit cu aplauze și apreciere din partea publicului internațional. Oana Mardare povestește cum, în ciuda experienței neprevăzute de a fi pe covorul roșu, a simțit o mare bucurie datorită sprijinului echipei filmului.

„M-a impresionat cumva să văd cât de bine primit este Radu Jude ca artist și cineast, mi se pare că este foarte apreciat și respectat pentru munca și discursul său, iar asta parcă mă face să mă simt eu mândră, deși nu am de ce în mod direct. Probabil e o chestie de asta legată de România sau de faptul că îl cunosc și am lucrat cu el. Filmul părea deja că e foarte apreciat de cei din Festival, iar la proiecție au fost reacții bune. Cred că o calitate impresionantă a filmului e cea legată de condițiile de producție, ceea ce e în sine un statement puternic din partea lui Radu, despre care a vorbit și în discursul de acceptare a premiului. M-am bucurat și să văd cât entuziasm stârnește prezența lui Adonis, și el un artist plin de talent și de magnetism, pe care sper să îl descopere cât mai multă lume. Am simțit că este foarte apreciată și toată munca lui Eszter Tompa, care «a dus greul» și a făcut-o într-un mod admirabil. Este o actriță complexă, prea puțin cunoscută în România și apreciată, dar sper că și asta se va schimba cu acest film”, a declarat Oana.

Actrița Oana Mardare | Foto: arhivă personală (Fotograf: Maria Toma)

În schimb, Adonis Tanța recunoaște că a fost o experiență neașteptată: „Pe covorul roșu a fost fain, pentru câteva zile am fost un mare superstar, nu mă așteptam să fie chiar așa. Mai mult decât toate astea cel mai tare m-am bucurat că am fost acolo cu oameni dragi, în echipa filmului sunt oameni minunați, dedicați și generoși. M-am simțit ca între prieteni. Selecția în Berlinale e imporantă mai ales că e un film mic, filmat în regim independent cu un iphone, în 10 zile. Mă bucur maxim că a câștigat «Ursul de Argint», merită. Foarte multă lume a venit la noi după film să ne felicite și să felicite filmul” spune Adonis.

Amândoi au fost impresionați de primirea filmului, iar Adonis a fost deosebit de emoționat de reacția publicului la una dintre scenele sale muzicale: „Am o scenă în care cânt și la finalul cântecului toată sala a început să aplauze, a fost surprinzător și amuzant”

Actorul Adonis Tanța | Foto: arhivă personală (Fotograf: Cristina Maria Lazăr)

Un premiu meritat

Filmul a câștigat Ursul de Argint la Berlinale, un premiu ce a consolidat statutul său pe plan internațional.

„Kontinental ’25” rămâne un film care va genera discuții și reflecții, nu doar în rândul cinefililor, dar și al celor care sunt preocupați de problemele socio-politice actuale ale României. Cu o echipă talentată și o poveste provocatoare, filmul a reușit să capteze atenția lumii și să aducă un nou val de recunoaștere cinematografiei românești.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: