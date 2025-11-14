„Borderlands”, concertul care încheie ediția nr. 20 a Festivalului SoNoRo, la Sala Auditorium Maximum de la UBB

„Borderlands”, concertul final din cadrul ediției 20 a Festivalului SoNoRo, este programat duminică, 16 noiembrie 2025, ora 19:00, în Sala Auditorium Maximum de la Universitatea Babeș-Bolyai.

„Borderlands”, concertul care încheie ediția nr. 20 a Festivalului SoNoRo, la Sala Auditorium Maximum de la UBB|Foto: SoNoRo

Zece artiști de renume internațional, dintre care violonistele Alexandra Conunova și Cristina Ioana Goicea, violoncelistul Andrei Ioniță (singurul artist român care a câștigat în 2015 medalia de aur la renumitul Concurs Internațional „Ceaikovski”), pianistul brazilian cu origini românești, Cristian Budu, și mezzosoprana Roxana Constantinescu vor interpreta lucrări de Becewicz, Dohnányi, Enescu, Desyatnikov și Weinberg în concertul final al Festivalului SoNoRo 20 – „Rapsodia Română”.

Ediția nr. 20 a Festivalului SoNoRo a început în Cluj-Napoca în 11 noiembrie și se va încheia în 16 noiembrie 2025. Biletele pentru concerte sunt disponibile pe Eventbook.ro.

Artiști de renume international, invitați la acest concert

Laureată a Premiul I la Concursul de vioară Joseph Joachim din Hanovra, la al XV-lea Concurs Internațional Ceaikovski din Moscova și la Concursul Internațional de Vioară din Singapore, Alexandra Conunova a fost apreciată pentru virtuozitatea sa, gama impresionantă de culori și tehnica impecabilă. De asemenea, ea a primit prestigioasa bursă din partea Borletti-Buittoni Trust din Londra.

Violonista Alexandra Comunova|Foto: SoNoRo

Conunova a interpretat cu Orchestre de Paris, Mahler Chamber Orchestra, NDR Radiophilharmonie, Orchestre de la Suisse Romande, Mariinsky Orchestra, Orchestra Teatro Regio Torino și Barcelona Symphony, printre altele.

În toamna anului 2020, ea a înregistrat și lansat „Cele patru anotimpuri” ale lui Vivaldi, la Aparté, obținând recenzii elogioase. În ultimii ani, Alexandra a lucrat sub îndrumarea și mentoratul unuia dintre cei mai importanți profesori din lume, Edouard Wulfson, la Geneva.

În prezent, cântă pe o vioară Giovanni Batistta Guadagnini cca. 1785, ex „Ida Levin”, împrumutată cu amabilitate de la un iubitor de muzică.

Cu un ton cald și o prezență scenică matură, Michael Germer s-a impus ca una dintre cele mai promițătoare tinere voci ale școlii daneze de vioară. În vârstă de 20 de ani, este student la Conservatorul Regal Danez, unde studiază cu violonistul Nikolaj Szeps-Znaider. Laureat al competițiilor internaționale Gladsaxe Musikpris (2023) și P2 Talent Prize (2022), a cântat alături de Concerto Copenhagen și Lars Ulrik Mortensen, iar în 2021 a debutat la Sala de Concerte a Radioului Danez cu Concertul pentru vioară nr. 3 de Saint-Saëns, sub bagheta lui Marc Soustrot.

În 2019 a fost cel mai tânăr semifinalist al Concursului Internațional Carl Nielsen, fapt care i-a adus recunoaștere internațională. În 2020, Germer a câștigat premiul II și „Premiul pentru cea mai bună interpretare a lui Paganini” la Concursul Internațional de Vioară Khachaturian, urmat de premiul I la Concursul danez de instrumente cu coarde, precum și Premiul Orchestrei.

Michael Germer este artist Larsen Strings și cântă pe un instrument Giovanni Battista Guadagnini din 1772, împrumutat de Fundația Augustinus.

Violinista Ioana Cristina Goicea s-a născut în 1992 în București, într-o familie de muzicieni.

Violinista Ioana Cristina Goicea|Foto: SoNoRo

Este fiica renumitei violoniste Cristina Anghelescu și nepoata pedagogului Aurelian Anghelescu. A absolvit Liceul de Muzică „Dinu Lipatti” din București, la clasa prof. Radu Popescu și Rudolf Stamm; și-a continuat studiile în Germania, la Universitățile de Muzică din Rostock, Leipzig și Hannover, cu profesorii Mariana Sîrbu, Petru Munteanu și Krzysztof Wegrzyn. În prezent, Ioana Cristina Goicea este profesor universitar de vioară la prestigioasa Academie de Muzică și Arte Performante din Viena, post obținut în octombrie 2020, la vârsta de 27 de ani. Este laureată a concursurilor internaționale „Regina Elisabeta” (Bruxelles, 2019), Indianapolis (SUA, 2018) și Fritz Kreisler (Viena, 2014).

A concertat în săli renumite din toată lumea: Concertgebouw Amsterdam, Berlin Konzerthaus, St Martin-in-the Fields Londra, Ateneul Român, Wiener Konzerthaus, Townhall Auckland, Bozar Bruxelles ș.a.

Răzvan Popovici s-a născut în Bucureşti într-o familie de muzicieni şi a început studiul violei cu tatăl său, Mugur Popovici. Ca solist, a cântat alături de Orchestra de Cameră din Köln, Orchestra de Cameră din Kobe, Orchestra Națională Radio, Filarmonica „George Enescu”, Filarmonica Transilvania, Chaarts Chamber Artist din Zürich și Kamerata Kronstadt. Este invitat regulat la festivaluri precum Lucerne Festival, Wiener Festwochen, Kuhmo Festival, Schwetzinger Festspiele, Spoleto Festival, Ferrarra Musica, Boswil Musiksommer și Kobe Music Festival. Printre sălile în care a cântat se numără Carnegie Hall din New York, Suntory Hall din Tokio, Concertgebouw din Amsterdam, Musikverein din Viena, Wigmore Hall din Londra, YMCA din Ierusalim și Bozar din Bruxelles.

Împreună cu pianista Diana Ketler, Răzvan Popovici este iniţiatorul Festivalului Chiemgauer Musikfrühling din Germania (22 de ani) şi al Festivalului Internaţional de Muzică de Cameră SoNoRo (20 de ani). Concertează în întreaga lume ca membru al Ansamblului Raro și este profesor de violă la Conservatorul Regal din Anvers.

Violonista și violista americană Blythe Teh Engström a studiat vioara cu Nelli Shkolnikova, Mimi Zweig și Josef Gingold, iar viola cu Atar Arad la Universitatea Indiana din Bloomington. Ulterior, a studiat cu Andrés Cárdenes în Pittsburgh.

Violonista Blythe Teh Engström|Foto: SoNoRo

Blythe a concertat la numeroase festivaluri precum Festivalul Miyazaki din Japonia, Schloss Elmau și Cappenberg din Germania și festivalurile Bellerive și Verbier din Elveția. Este membru fondator al Orchestrei de Cameră a Festivalului Verbier, care sub conducerea lui Gábor Takács-Nagy face turnee regulate cu artiști precum Martha Argerich, Joshua Bell și Maxim Vengerov și a realizat prima sa înregistrare cu Maxim Vengerov pentru EMI. A fost concertmaestrul Orchestrei de Cameră și în prezent conduce secțiunea de viole. Blythe Teh Engström cântă la o frumoasă violă Maggini, împrumutată cu generozitate de un binefăcător privat.

Julian Arp, născut într-o familie de muzicieni, în 1981, a studiat la Academia de muzică Hanns Eisler din Berlin cu Jens Peter Maintz, Boris Pergamenschikow, David Geringas, Eberhard Feltz. În calitate de solist și muzician de cameră, Julian Arp se bucură de experiențe muzicale la nivel mondial și interpretează în săli de concerte precum Carnegie Hall din New York, Wigmore Hall din Londra, Concertgebouw din Amsterdam, Laeiszhalle din Hamburg și Berlin Philharmonic Hall. De asemenea, participă în mod regulat la festivaluri de renume internațional. Alături de partenerul său de duo de lungă durată, pianistul Caspar Frantz, cu care a câștigat numeroase premii naționale și internaționale de prestigiu, concertează cu câțiva dintre cei mai buni muzicieni din prezent.

Julian Arp predă și susține în mod regulat cursuri de master în Germania și în străinătate. Din octombrie 2013, predă ca profesor la Universitatea pentru Arte din Graz (Austria).

Andrei Ioniță este considerat „unul dintre cei mai interesanți violonceliști care au apărut în ultimul deceniu” (The Times of London) și „un violoncelist cu o tehnică superbă, imaginație muzicală și un angajament față de muzica contemporană” (British Gramophone).

Violencelistul Andrei Ioniță|Foto: SoNoRo

A studiat cu Ani-Marie Paladi și Jens Peter Maintz la Universität der Künste din Berlin. În 2015 a câștigat Medalia de Aur la Concursul Internațional Ceaikovski, devenind primul român laureat al marelui premiu. În perioada 2016–2018 a fost „BBC New Generation Artist”, colaborând cu BBC Philharmonic, Bournemouth Symphony, Royal Scottish National și Royal Philharmonic Orchestra.

A concertat cu orchestre de prestigiu, printre care Filarmonica din München, Tonhalle Zürich, Filarmonica Cehă și Orchestra Națională Poloneză și a susținut turnee în Statele Unite împreună cu orchestrele simfonice din Chicago, Detroit, Milwaukee, San Diego și Grand Rapids. A cântat alături de Martha Argerich, Christian Tetzlaff, Sergei Babayan și Steven Isserlis, printre alții.

Albumul său solo, „Oblique Strategies” (2019), prezintă o premieră mondială a lui Brett Dean, alături de piese de Bach și Kodály. Andrei cântă la un violoncel realizat de Filippo Fasser din Brescia (Italia).

Pianistul Cristian Budu, un tânăr brazilian cu părinți români, apare ca o nouă referință pentru arta sa unică și realizările remarcabile. A câștigat Marele Premiu, Premiul Publicului și Premiul „Children's Corner” la Concursul Internațional de Pian „Clara Haskil”, la cea de-a 50-a aniversare, în 2013. Cu primul CD solo, lansat în Europa, în anul 2016, Cristian a obținut premii importante: „Editor’s Choice”, acordat de Gramophone, și „5 Diapasons”, oferit de Diapason, o apreciere conferită rareori simultan.

Pianistul Cristian Budu|Foto: SoNoRo

Cristian și-a început studiile muzicale cu Elsa Klebanowski și a absolvit Universitatea din Sao Paulo, avându-l ca profesor de pian pe Eduardo Monteiro. A obținut masteratul în interpretare la pian la Conservatorul New England din Boston. A interpretat cu orchestre precum Orchestra Simfonică Radio din Stuttgart, Orchestra Simfonică din Lucerna, Orchestra Simfonică din Sao Paulo, Orchestra Filarmonică a Conservatorului din New England, Orchestrele Filarmonice din Mendoza și Montevideo, Orchestra Simfonică a Universității din Sao Paulo ș.a. În Brazilia, Cristian Budu este fondatorul Pianosofia, un proiect care duce muzica clasică în casele oamenilor, cu intenția de a ajunge la un public nou. În prezent locuiește în Berlin.

Născută în Letonia, la Riga, Diana Ketler a început studiul pianului la 5 ani, încurajată de părinții ei – tatăl, un cunoscut bariton, și mama, dirijoare de cor și profesoară de canto. Și-a început cariera solo la o vârstă fragedă, debutând alături de Orchestra Simfonică Națională Letonă la doar 11 ani. Cariera muzicală, atât ca pianistă solo, cât și în calitate de interpretă de muzică de cameră, a purtat-o în nenumărate țări din Europa, Asia sau Statele Unite ale Americii, interpretând la Musikverein, Konzerthaus, Carnegie Hall, Suntory Hall, Konzertgebouw și Teatro La Fenice, printre altele. Membru fondator al Ansamblului Raro, Diana și colegii ei au fost recompensați cu mai multe premii pentru discurile lor.

Alături de Răzvan Popovici, este fondatoarea platformei culturale SoNoRo și a Festivalului Chiemgauer Musikfrühling din Bavaria. Este profesoară de pian la Royal Academy of Music din Londra și profesoară de muzică de cameră la Haute École de Musique din Geneva (Elveția) și la Robert Schumann Hochschule din Düsseldorf (Germania). A primit din partea statului leton Great Music Award, cea mai înaltă distincție letonă din domeniul muzical.

Roxana Constantinescu este apreciată de presa internațională ca „o mezzosoprană de clasă mondială – unde datorită registrului vocal inferior opulent, asemănător unui vin vechi de Porto, și acutelor radiante – cântatul ei este fără cusur, iar interpretarea remarcabilă” (Star Tribune).

Roxana Constantinescu s-a născut în București și a absolvit Universitatea Națională de Muzică la clasa renumitei soprane Maria Slătinaru Nistor, urmând un program Erasmus la Universitatea de Muzică din Viena și un dublu Masterat la München în Operă și Lied.

Și-a început cariera la Opera de Stat din Viena și s-a afirmat apoi pe scenele internaționale. A colaborat cu dirijori prestigioși precum Seiji Ozawa, Pierre Boulez, Riccardo Muti, Fabio Luisi și Gustavo Dudamel.

A cântat pe scenele Operei din Paris, La Fenice, Los Angeles Opera, Zürich Opera, Théâtre du Capitole Toulouse și Theater an der Wien, printre altele, interpretând roluri din opere de Händel, Mozart, Verdi, Donizetti și Vivaldi.

A susținut recitaluri la Wigmore Hall, Carnegie Hall, Musikverein, Palais Eschenbach și a avut înregistrări pentru BIS Records, OEHMS, Pentatone, CSO Resound, Hänssler Classic, SWR și Carus. Interpretarea sa din Pulcinella, sub bagheta lui Pierre Boulez, a fost nominalizată la Premiile Grammy.

Festivalul SoNoRo

Înființat în anul 2006, Festivalul SoNoRo a adus muzica de cameră în prim-planul vieții culturale românești și a inclus scena muzicală românească într-o rețea de festivaluri europene de înaltă ținută. Pe lângă parteneriatele tradiționale cu festivaluri din Italia, Letonia, Germania, Anglia, Israel și Japonia, SoNoRo a concertat în unele dintre cele mai renumite săli din lume, cum ar fi Wigmore Hall din Londra, Konzerthaus din Viena, YMCA din Ierusalim și Carnegie Hall din New York.

Platforma culturală SoNoRo include Festivalul SoNoRo (20 de ani), SoNoRo Interferențe, programul de burse și workshopuri pentru tineri muzicieni (19 ani), SoNoRo On Tour (12 ani), SoNoRo Arezzo (10 ani), SoNoRo Conac, seria de concerte estivale în clădiri de patrimoniu din România (13 ani), SoNoRo Musikland, festival dedicat patrimoniului și tradițiilor din Transilvania (7 ani), SoNoRo Cayman Islands Week (2 ani), SoNoRo Kids (1 an), Orchestra SoNoRo Strings (1 an) și Concertul de Anul Nou (1 an).

Abonamente și bilete

Biletele la concertele din Cluj-Napoca sunt disponibile

O reducere permanentă, de 20%, este disponibilă online, pe site-ul Eventbook.ro, pentru posesorii de card UniCredit Bank.

Pensionarii, studenții, elevii și persoanele cu handicap beneficiază de o reducere de 50% și pot achiziționa biletele online, pe site-ul Eventbook, și de la Cinema Florin Piersic din Cluj-Napoca.

Mai multe detalii despre programul concertelor acestei ediții a Festivalului SoNoRo sunt disponibile pe https://festival.sonoro.org/.

Biletele și abonamentele Festivalului SoNoRo pot fi achiziționate din rețeaua Eventbook: https://eventbook.ro/festival/sonoro.

Site: http://www.sonoro.org/

Facebook:https://www.facebook.com/festivalulSoNoRo

Instagram: https://www.instagram.com/sonorofestival/

Youtube: http://bit.ly/SoNoRo_Festival

