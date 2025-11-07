Ediția 20 a Festivalului SoNoRo în Cluj: „Octetul” lui George Enescu la Biserica Reformată cu două turnuri

Ediția nr. 20 a Festivalului SoNoRo va avea loc în Cluj-Napoca în perioada 11-16 noiembrie 2025.

Orchestra Franz Liszt, la Ediția nr. 20 a Festivalului SoNoRo în Cluj-Napoca |Foto: SoNoRo

Cele șapte concerte reunite în ediția „Rapsodia Română” sunt programate în spații precum Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor, Biserica Evanghelică Luterană Pietati, Biserica Reformată cu două turnuri, Casa Boema, Casa NUMAÀ, Oberjin Club și Sala Auditorium Maximum de la UBB.

Concertul de la Biserica Reformată cu două turnuri este intitulat „Antologia inocenței” și va avea loc joi, 13 noiembrie 2025, de la ora 19.00. Biletele sunt disponibile pe Eventbook.ro.

Pentru prima dată invitată la Festivalul SoNoRo, Orchestra de Cameră Franz Liszt din Budapesta – una din cele mai bune orchestre de cameră din Europa – va interpreta monumentala lucrare Octet, op. 7, aranjament pentru orchestră de coarde de George Enescu și Concertul pentru violă și orchestră de coarde al compozitorului leton Pēteris Vasks. Solistul concertului este violistul Răzvan Popovici, iar dirijoarea va fi Diana Ketler. Cei doi muzicieni sunt cofondatorii Festivalului SoNoRo.

Compozitorul Dan Dediu despre „Octetul” lui Enescu

„[…] avem o erupție de genialitate. Suntem în 1900, Enescu are 19 ani și scrie Octetul de coarde op. 7. Formula instrumentașă reunește două cvartetede coarde, adică patru viori, două viole și două violoncele. Toți sunt soliști și toți au partituri consistente. Mi-l și imaginez pe Enescu – tânăr, ambițios, student la Conservatorul din Paris, dorind să-i câștige încuviințarea profesorului său de contrapunct, André Gedalge. Îi va dedica acestuia Octetetul de coarde, iar Gedalge, la rândul său, îi va dedica lui Enescu Sonata sa pentru vioară op.12. Mai rar așa profesor. Dar să nu credeți că atunci când a terminat Octetul, toată lumea s-a repezit să i-l cânte. Nici pomeneală! Nouă ani s-a zbătut Enescu ca să găsească interpreți care să accepte să-i studieze și să-i interpreteze Octetul. Sub bagheta sa s-au renit două cvartete din Paris, Chailley și Geloso; abia în 1909, când Enescu avea 28 de ani și începuse să fie foarte cunoscut. Astăzi, cei mai importanți instrumentiști consideră Octetul lui Enescu drept o bornă de neevitat a muzicii de cameră. De la Constantin Silvestri până la Lawrence Foster, de la Gildon Kremer la Vilde Frang, cu toții sunt de acord că octetul lui Enescu reprezintă o capodoperă a muzicii universale.

[…] există în acest opus o cantitate enormă de speranță

Despre artiști

Răzvan Popovici s-a născut în Bucureşti într-o familie de muzicieni şi a început studiul violei cu tatăl său, Mugur Popovici. Ca solist, a cântat alături de Orchestra de Cameră din Köln, Orchestra de Cameră din Kobe, Orchestra Națională Radio, Filarmonica „George Enescu”, Filarmonica Transilvania, Chaarts Chamber Artist din Zürich și Kamerata Kronstadt. Este invitat regulat la festivaluri precum Lucerne Festival, Wiener Festwochen, Kuhmo Festival, Schwetzinger Festspiele, Spoleto Festival, Ferrarra Musica, Boswil Musiksommer și Kobe Music Festival. Printre sălile în care a cântat se numără Carnegie Hall din New York, Suntory Hall din Tokio, Concertgebouw din Amsterdam, Musikverein din Viena, Wigmore Hall din Londra, YMCA din Ierusalim și Bozar din Bruxelles.

A colaborat cu Juliane Banse, Shlomo Mintz, Konstantin Lifschitz, Nobuko Imai, Elena Bashkirova, Radovan Vlatkovic, Daishin Kashimoto, Olli Mustonen, Gilles Apap, Frans Helmerson, Mihaela Martin, Louis Lortie, Patrick Gallois, Sergej Nakriakov şi Giovanni Sollima.

Împreună cu pianista Diana Ketler, Răzvan Popovici este iniţiatorul Festivalului Chiemgauer Musikfrühling din Germania (22 de ani) şi al Festivalului Internaţional de Muzică de Cameră SoNoRo (20 de ani). Concertează în întreaga lume ca membru al Ansamblului Raro și este profesor de violă la Conservatorul Regal din Anvers.

Născută în Letonia, la Riga, Diana Ketler a început studiul pianului la 5 ani, încurajată de părinții ei – tatăl, un cunoscut bariton, și mama, dirijoare de cor și profesoară de canto. Și-a început cariera solo la o vârstă fragedă, debutând alături de Orchestra Simfonică Națională Letonă la doar 11 ani. Cariera muzicală, atât ca pianistă solo, cât și în calitate de interpretă de muzică de cameră, a purtat-o în nenumărate țări din Europa, Asia sau Statele Unite ale Americii, interpretând la Musikverein, Konzerthaus, Carnegie Hall, Suntory Hall, Konzertgebouw și Teatro La Fenice, printre altele. Membru fondator al Ansamblului Raro, Diana și colegii ei au fost recompensați cu mai multe premii pentru discurile lor.

Alături de Răzvan Popovici, este fondatoarea platformei culturale SoNoRo și a Festivalului Chiemgauer Musikfrühling din Bavaria. Este profesoară de pian la Royal Academy of Music din Londra și profesoară de muzică de cameră la Haute École de Musique din Geneva (Elveția) și la Robert Schumann Hochschule din Düsseldorf (Germania). A primit din partea statului leton Great Music Award, cea mai înaltă distincție letonă din domeniul muzical.

Fondată în 1963 de foștii absolvenți ai Academiei de Muzică „Liszt Ferenc” din Budapesta, Orchestra de Cameră Franz Liszt este considerată unul dintre cei mai remarcabili reprezentanți ai muzicii de cameră la nivel mondial pentru precizia, versatilitatea genului și adaptabilitatea excepțională. Cu o activitate neîntreruptă de peste șase decenii, ansamblul a concertat în peste cincizeci de țări și pe scene celebre, precum Carnegie Hall din New York, Suntory Hall din Tokyo, Opera din Sydney, Teatro Colón din Buenos Aires și Théâtre de la Ville din Paris. De-a lungul timpului, orchestra a colaborat cu artiști precum Mstislav Rostropovich, Yehudi Menuhin, Martha Argerich, Isaac Stern, Julia Fischer, Vadim Repin și András Schiff și cu dirijori renumiți, fiind apreciată pentru precizia și expresivitatea interpretărilor sale. În 2016, Deutsche Grammophon a lansat albumul lor în colaborare cu contrabasistul Ödön Rácz, primit cu elogii de critica internațională. Din același an, concertmaestrul Péter Tfirst conduce ansamblul, iar din 2020, violoncelistul de renume mondial István Várdai s-a alăturat orchestrei ca director artistic. Cu un repertoriu amplu, de la baroc la contemporan, Orchestra de Cameră Franz Liszt rămâne un simbol al excelenței și al tradiției muzicale maghiare.

Abonamente și bilete

Abonamentele și biletele la concertele din Cluj-Napoca sunt disponibile

O reducere permanentă, de 20%, este disponibilă online, pe site-ul Eventbook.ro, pentru posesorii de card UniCredit Bank.

Pensionarii, studenții, elevii și persoanele cu handicap beneficiază de o reducere de 50% și pot achiziționa biletele online, pe site-ul Eventbook, și de la Cinema Florin Piersic din Cluj-Napoca.

Programul Festivalului SoNoRo în Cluj-Napoca

UN VAL ȘI O ARIPĂ – marți, 11 noiembrie 2025, ora 19.00, Pavilionul Tinerilor – Centrul de Cultură Urbană din Parcul Feroviarilor

TIMPUL CA LUMINĂ – miercuri, 12 noiembrie 2025, ora 19.00, Biserica Evanghelică Luterană

ANTOLOGIA INOCENȚEI - joi, 13 noiembrie 2025, ora 19.00, Biserica Reformată cu două turnuri

ȚARA RITMULUI – vineri, 14 noiembrie 2025, ora 19.00, Casa Boema

SONORO TALK: DOR ȘI DAR – sâmbătă, 15 noiembrie 2025, ora 12.00, Oberjin Club – Salon Auditorium

NANI, NANI – sâmbătă, 15 noiembrie 2025, ora 19.30, Casa NUMAÀ

BORDERLANDS – duminică, 16 noiembrie 2025, ora 19.00, Universitatea Babeș-Bolyai – Sala Auditorium Maximum

Muzicienii acestei ediții

Artiștii invitați în Cluj-Napoca la această ediție a Festivalului SoNoRo sunt nume importante ale scenelor internaționale: Orchestra de Cameră Franz Liszt din Budapesta; violoniștii Alexandra Conunova, Michael Germer și Ioana Cristina Goicea; violiștii Răzvan Popovici și Blythe Teh Engström; violonceliștii Julian Arp și Andrei Ioniță; pianiștii Cristian Budu și Diana Ketler, mezzosoprana Roxana Constantinescu și ansamblul MoldoDuo.

Mai multe detalii despre programul concertelor acestei ediții a Festivalului SoNoRo sunt disponibile

Biletele și abonamentele Festivalului SoNoRo pot fi achiziționate din rețeaua Eventbook

Festivalul SoNoRo

Înființat în anul 2006, Festivalul SoNoRo a adus muzica de cameră în prim-planul vieții culturale românești și a inclus scena muzicală românească într-o rețea de festivaluri europene de înaltă ținută. Pe lângă parteneriatele tradiționale cu festivaluri din Italia, Letonia, Germania, Anglia, Israel și Japonia, SoNoRo a concertat în unele dintre cele mai renumite săli din lume, cum ar fi Wigmore Hall din Londra, Konzerthaus din Viena, YMCA din Ierusalim și Carnegie Hall din New York.

Platforma culturală SoNoRo include Festivalul SoNoRo (20 de ani), SoNoRo Interferențe, programul de burse și workshopuri pentru tineri muzicieni (19 ani), SoNoRo On Tour (12 ani), SoNoRo Arezzo (10 ani), SoNoRo Conac, seria de concerte estivale în clădiri de patrimoniu din România (13 ani), SoNoRo Musikland, festival dedicat patrimoniului și tradițiilor din Transilvania (7 ani), SoNoRo Cayman Islands Week (2 ani), SoNoRo Kids (1 an), Orchestra SoNoRo Strings (1 an) și Concertul de Anul Nou (1 an).

