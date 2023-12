Cartea „Păturica roz“, lansată joi la Cluj. Experiența clujeanului Marius Balo din închisoarea chineză comunistă

Romanul scris de clujeanul Marius Balo despre închisoarea chineză, lansat recent la Târgul de carte Gaudeamus, va fi prezentat vineri și la Cluj-Napoca.

Cartea „Păturica roz“, lansată joi la Cluj. FOTO: Marius Balo

Un eveniment special dedicat romanului „Păturica roz. Întemnițat în China comunistă”, scris de Marius Balo, va avea loc joi, 14 decembrie, la Cluj-Napoca. Volumul, proaspăt lansat la Târgul de Carte Gaudeamus 2023, este disponibil deja în librăriile din țară.

Volumul va fi prezentat publicului clujean prin intermediul unei discuții literare, găzduită de Librăria Humanitas (Str. Universității nr. 4), pe 14 decembrie, ora 18:00. Printre participanți se numără, alături de autor, profesorul Ioan Chirilă (PhD) și Pr. Ovidiu Marțiș.

Romanul povestește experiența lui Marius Balo în temnița comunistă

Un roman cutremurător prin subiect, care pornește de la experiența întunecată a unui profesor ajuns în China în urma unui șir de înșelăciuni cărora le-a căzut victimă în detenție, timp de opt ani. Romanul conține un emoționant periplu autobiografic, cu accente lirice și secvențe memorabile, care captivează și impresionează profund, în egală măsură.

„Marius Balo avea 33 de ani și ținea un curs la Universitatea din Beijing, când viața lui s‐a întrerupt abrupt. A fost arestat și aruncat în închisoare. Nu știa pentru ce, nu știa pentru cât. Nimerise într‐un infern, victimă a unui sistem social în derivă. Tinerețea lui s‐a dus fără ca cineva să fie declarat responsabil pentru aceasta…” – din prefața volumului, semnată de Doina Ruști.

„Nu este cartea mea, este cartea Dumneavoastră”

„Povestea «Păturicii Roz», romanul în care vă spun povestea vieții mele, vă invit să o citim împreună. Ea nu este cartea mea, este cartea Dumneavoastră. Grija, susținerea și afecțiunea pe care am primit-o din partea tuturor sunt cele trei degete în care am ținut condeiul cu care am scris-o. Nu există cuvinte cu care aș putea vreodată să vă mulțumesc!”, a transmis Marius Balo.

Un profesor român este arestat în China. Are 33 de ani și nu înțelege pentru ce e arestat. Aceasta este premisa romanului semnat de Marius Balo, scriere autobiografică, o mărturie despre libertate, dragoste și speranță, într-un univers kafkian.

Marius Balo (n. 31.01.1981) este teolog, pasionat de limba și literatura engleză. A făcut studii teologice la Cluj și New York și a fost profesor în China, unde, sub o acuzație pe care el o consideră falsă, a stat în detenție. În închisoarea chineză a început să scrie proză, multe dintre paginile acelei perioade aflându-se la baza acestui roman, care constituie debutul său editorial.

