Astăzi în istorie. Evenimentele care au marcat lumea, petrecute în ziua de 3 noiembrie

Foto sus - Răscoala lui Horia, Cloșca și Crișan; jos stânga - Laika; jos dreapta - președintele Bill Clinton. Sursa foto: Wikipedia, pixabay.com

Evenimente istorice

1534 Parlamentul englez adoptă Actul de Supremație, făcându-l pe Henric al VIII-lea și pe toți monarhii care l-au urmat șefi ai Bisericii Angliei;

1784 În Transilvania, în timpul Răscoalei lui Horia, Closca și Crisan, țăranii răsculați, condusi de către Crișan, atacă Ribita și execută 42 de nobili;

1863 La București, este lansată prima revistă umoristică, editată de B. P. Hasdeu, „Aghiuță”;

1906 Conferința internațională de radiotelegrafie de la Berlin selectează semnalul de primejdie „SOS” (· · · – – – · · ·) ca standard mondial pentru ajutor;

1918 În Italia, lângă Padova, este semnat Armistițiul din Villa Giusti, între Austro-Ungaria și Antanta și Regatul Italiei;

1957 Uniunea Sovietică lansează Sputnik 2 cu câinele spațial Laika la bord, un husky preponderent siberian, primul animal din spațiu;

1970 Președintele american Richard Nixon promite îndepărtarea treptată a trupelor din Vietnam;

1992 Bill Clinton devine al 42-lea presedinte al Statelor Unite;

1998 Este lansat primul serviciu de telefonie via satelit, Iridium

Este ziua națională a Republicii Panama (independența față de Columbia)

Artă și cultură

1752 George Frideric Handel este supus unei operații la ochi (eșuate).

1943 La Moscova are premiera Simfoniei a VIII-a a lui Dmitri Şostakovici

1986 Albumul „Menlove Avenue” de John Lennon a fost lansat postum;

1992 „I Will Always Love You” (cover Dolly Parton) este lansat de Whitney Houston (Billboard Song of the Year 1993)

Film și TV



1953 A fost lansat filmul japonez „Povestea Tokyo”, regizat de Yasujirō Ozu, cu Chishū Ryū, Chieko Higashiyama și Setsuko Hara;

1956 Filmul din 1939 „Vrăjitorul din Oz” televizat pentru prima oară - găzduit de Bert Lahr și Liza Minnelli, în vârstă de 10 ani, ca final al serialului Ford Star Jubilee (CBS-TV);

1998 „Shakespeare in Love” regizat de John Madden și cu Gwyneth Paltrow și Joseph Fiennes are premiera la New York (Cel mai bun film 1999);

