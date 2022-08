Vineri începe Khetane, festivalul comunitar din zona Pata Rât. De la concerte, la expoziții și prezentări de modă

Vineri, 12 august, începe festivalul celei mai sărace comunități din Cluj, a romilor de la Pata Rât, intitulat Khetane. Deși la suprafață acesta pare a fi un festival de manele, organizatorii spun că este ceva mult mai complex decât atât.

Vineri începe festivalul Khetane/ Foto: Radio Pata, grup eveniment

În perioada 12-14 august, se va organiza în zona Pata Rât din municipiul Cluj-Napoca, primul festival al comunității de etnie romă.

Timp de 3 zile în cadrul festivalului Khetane vor avea loc evenimente culturale, precum concerte, proiecții de film, prezentări de modă, dezbateri și activități pentru copii. Toate aceste activități sunt gândite și adaptate special pentru a facilita interacțiuni sociale incluzive.

Organizatorii au transmis la o conferință de presă pentru lansarea festivalului că acest cuvânt, Khetane, înseamnă „împreună” în limba romani, iar „Khetane aduce comunitățile împreună”.

„Acesta nu este un festival de manele. Manelele sunt subiectul despre care se vorbește, dar este vorba despre mult mai mult. (...) Ca să putem să facem un festival de acest fel, noi am lucrat. Suntem în al 10-lea an în care lucrăm în Pata Rât. Încercăm să facem ca festivalul acesta să fie al comunității.

Ideologia e: O comunitate culcată cu forța își afirmă prezența între comunitățile orașului. Cam despre asta este vorba în festivalul Khetane. Este o comunitate, oficial, de 2.500 de oameni, o comunitate care este făcută invizibilă cu forța, care a fost traumatizată și este retraumatizată zilnic. Oamenii aceștia nu aleg să trăiască acolo, ci au fost aruncați la gunoiul social”, a spus Istvan Szakats, coordonator al proiectului Radio Pata și organizator al festivalului.

Alexandru „Pepe” Fechete, crainic, activist și muncitor social din Cluj-Napoca, este implicat direct în organizarea festivalului Khetane.

Pepe spune că toată ideea festivalului a pornit de la ideea „În orașul de 5 stele nu este loc de manele” și consideră că este momentul ca muzica romilor să fie adusă în ghetou, fiindcă aceștia nu prea au acces la cultură, nici măcar la cultura lor.

De asemenea, Pepe vrea ca manelele să fie normalizate și în Cluj și să arate că și cultura romă „poate să fie mișto”:

„În orașul de 5 stele nu este loc de manele, de la ideea asta am pornit și din dorința de a ne exprima cultura în orașul acesta mare, în care nu avem loc. Romii nu prea au acces la cultură (...) Noi ne-am gândit să aducem muzica romilor în ghetou. Bineînțeles că deocamdată nu am reușit să aducem starurile muzicii, dar tot am bifat pe cineva: Prințesa de Aur (care e considerată un star al industriei) și Alex de la Cluj. Vrem să arătăm că și cultura noastră poate fi mișto. (...) Ideea este că vrem să normalizăm manelele și în orașul nostru, vrem să adunăm comunitățile, să vină oamenii din oraș la Pata Rât și vice versa pentru că sunt foarte puține ocazii în care cele două parți se întâlnesc”, a spus Pepe, care a locuit și el la Pata până acum doi ani.

Organizatorii se așteaptă ca în fiecare zi de festival în care sunt concerte să participe în jur de 1.000 de persoane, iar în ultima zi în care nu vor fi concerte numărul să fie mai mic. Bugetul aproximativ al festivalului este de 70-80.000 de euro.

Autobuz gratuit pentru festivalieri

Intrarea în acest festival este gratuită, iar organizatorii au pus la dispoziția participanților mai multe autobuze care îi vor duce la locul festivalului.

Cum să ajungi din zona Centrului, la festivalul Khetane/ Foto: Facebook - Radio Pata

Festivalierii se vor putea urca în autobuzul gratuit din zona podului Someșeni. Conform organizatorilor autobuzele vor funcționa după următorul program:

Vineri, 12 august:

BUS 1 15:30 (IRA-Pata)-17:30 (Pata-IRA)

BUS 2: 20:00 (IRA-Pata)-23:30 (Pata-Mărăști)

Sâmbătă, 13 august:

BUS 1 15:30 (IRA-Pata)-17:30 (Pata-IRA)

BUS 2: 20:00 (IRA-Pata)-23:30 (Pata-Mărăști)

Duminică, 14 august:

BUS 1: 15:30 (IRA-Pata)-23:30 (Pata-IRA)

Programul autobuzelor/ Foto: Facebook - Radio Pata

Programul festivalului pe zile

În cadrul festivalului Khetane nu vor fi doar concerte, ci și diverse evenimente precum: proiecții de film, o prezentare de modă, activități pentru copii, dezbateri (pe teme precum manelele sau justiție socială), câteva evenimente de tipul „TED de Pata”, expoziții și Marea Finală „Pata-Cluj Avem Talent!”.

Printre cei care vor concerta se numără Prințesa de Aur, Alex de Cluj și trupa IMPEX.

Vineri, 12 august

13:00-16:00 Activități pentru copii

13:00-23:30 Expoziții Cunoaște Romul/Unde au dispărut copiii de pe canapea

16:00-18:00 Marea Finală „Pata-Cluj Avem Talent! ”

18:30-20:00 Concert Paul Fantezie

20:30-22:00 Concert Alex de la Cluj

22:00-23:30 DJ-SET Victor Plastic

Sâmbătă, 13 august

13:00-16:00 Activități pentru copii

13:00-23:30 Expoziții Cunoaște Romul/Unde au dispărut copiii de pe canapea

16:00-18:00 Dezbatere Publică „Manele! Manele! Manele!”

18:30-20:00 Concert IMPEX

20:30-22:00 Concert Prințesa de Aur

22:00-23:30 DJ-SET Victor Plastic

Duminică, 14 august

13:00-16:00 Activități pentru copii

13:00-23:30 Expoziții Cunoaște Romul/Unde au dispărut copiii de pe canapea

16:00-17:30 Dezbatere publică „Justiție socială. Și pentru tine

17:30-18:00 Dume Bari Zita Moldovan

18:00-18:30 Prezentare de modă Lola by Zita Moldovan

18:30:19:00 Dume Bari Fernando Varga

Istoricul cartierului din zona Pata Rât

Zonele marginalizate ale Clujului (Pata Rât, Stephenson, Manole) sunt rezultatul cumulat a peste trei decenii de nepăsare, rasism, discriminare și segregare. Acest fenomen își are începuturile în perioada anilor 1970, când colonia Dallas a început să se formeze, iar în 17 decembrie 2010 a atins un punct culminant, când 350 persoane au fost evacuate de Primăria Cluj-Napoca, de pe strada Coastei din Cluj, fiind mutate forțat la Pata Rât, lângă groapa de gunoi a municipiului.

În fapt, mai bine de 70% din locuitorii cartierului Pata Rât din Cluj-Napoca au ajuns acolo după ce au fost evacuați de autorități, în medii toxice, cu stigmatul de a trăi în condiții inadecvate de locuire.

Organizatorii atrag atenția asupra responsabilității instituțiilor publice de a-și asuma nu doar la nivel declarativ, ci ferm și pe termen lung, programe de re-integrare a acestor cetățeni ai Clujului. Programele în cauză vor include nu doar servicii sociale, medicale, ecologice, de salubritate și colaborări pe piața muncii, dar și soluții de locuire socială, la nivelul standardelor unui oraș precum Cluj.

