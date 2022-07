Festivalul Khetane de la Pata Rât, un mod de a arăta „comunității rome propria ei bogăție”: „Nu e un festival de manele, e mai mult de atât”

În august se va organiza festivalul celei mai sărace comunități din Cluj, a romilor de la Pata Rât, intitulat Khetane. Deși la suprafață acesta pare a fi un festival de manele, organizatorii spun că este ceva mult mai complex decât atât. Vezi ce evenimente vor fi și care este programul.

Comunitatea Pata Rât / Foto: arhivă monitorulcj.ro

Chiar dacă la suprafață festivalul Khetane pare că este doar un festival de manele, în esență acesta semnifică mult mai mult decât atât.

Inițiativa Khetane reprezintă o șansă pentru comunitatea de la Pata Rât să îli afirme prezența, o comunitate care a fost „culcată cu forța” și care a fost făcută invizibilă, spune clujeanul Istvan Szakats:

Khetane este primul festival al comunităților marginalizate din Cluj-Napoca ce își propune promovarea culturii romani ca demers de reparație morală și de justiție socială.

De asemenea, Khetane înseamnă „împreună” în limba romani, iar „Khetane aduce comunitățile împreună”, transmit organizatorii.

„Acesta nu este un festival de manele. Manelele sunt subiectul despre care se vorbește, dar este vorba despre mult mai mult. (...) Ca să putem să facem un festival de acest fel, noi am lucrat. Suntem în al 10-lea an în care lucrăm în Pata Rât. Încercăm să facem ca festivalul acesta să fie al comunității.

Ideologia e: O comunitate culcată cu forța își afirmă prezența între comunitățile orașului. Cam despre asta este vorba în festivalul Khetane. Este o comunitate, oficial, de 2.500 de oameni, o comunitate care este făcută invizibilă cu forța, care a fost traumatizată și este retraumatizată zilnic. Oamenii aceștia nu aleg să trăiască acolo, ci au fost aruncați la gunoiul social”, a spus Istvan Szakats, coordonator al proiectului Radio Pata și organizator al festivalului, la conferința de presă de lansare a „Khetane”.

Tot orașul, invitat la festivalul Khetane

În fapt, la festivalul Khetane organizatorii invită întreg orașul, chiar ca acest eveniment să contribuie la reconstrucția unor relații sociale între cetățenii Clujului, care acum sunt marcate de rasism și segregare. Astfel, festivalul este gratuit și toată lumea este bine-venită:

„Când zic își afirmă prezența vorbesc de valoare, mândrie, vorbesc despre acele teme tabu, precum manelele. Nu e vorba că este un festival de manele, ci asta este ceea ce se vede. Între comunitățile orașului vrem relaționare pentru că această comunitate trebuie să-și aibă locul între celelalte comunități ale orașului. De fapt, tot orașul este invitat la festival și ceea ce este nou la acest festival este generozitatea cu care încercăm să îl facem - totul este gratis. Un festival organizat de cea mai săracă comunitate nu poate să fie altfel decât total generos, gratis și deschis pentru toată lumea”, a spus Szakats.

Alexandru „Pepe” Fechete și Istvan Szakats, la conferința de presă de lansare a festivalului Khetane / Foto: monitorulcj.ro

În cadrul festivalului Khetane nu vor fi doar concerte, ci și diverse evenimente precum: proiecții de film, o prezentare de modă, activități pentru copii, dezbateri (pe teme precum manelele sau justiție socială), câteva evenimente de tipul „TED de Pata”, expoziții și Marea Finală „Pata-Cluj Avem Talent!”.

Printre cei care vor concerta se numără Prințesa de Aur, Alex de Cluj și trupa IMPEX.

Vezi programul festivalului AICI. Khetane va avea loc în perioada 12-14 august 2022.

Organizatorii se așteaptă ca în fiecare zi de festival în care sunt concerte să participe în jur de 1.000 de persoane, iar în ultima zi în care nu vor fi concerte numărul să fie mai mic. Bugetul aproximativ al festivalului este de 70-80.000 de euro.

„În orașul de 5 stele nu este loc de manele”?

Alexandru „Pepe” Fechete, crainic, activist și muncitor social din Cluj-Napoca, este implicat direct în organizarea festivalului Khetane.

Pepe spune că toată ideea festivalului a pornit de la ideea „În orașul de 5 stele nu este loc de manele” și consideră că este momentul ca muzica romilor să fie adusă în ghetou, fiindcă aceștia nu prea au acces la cultură, nici măcar la cultura lor.

De asemenea, Pepe vrea ca manelele să fie normalizate și în Cluj și să arate că și cultura romă „poate să fie mișto”:

„În orașul de 5 stele nu este loc de manele - de la ideea asta am pornit și din dorința de a ne exprima cultura în orașul acesta mare, în care nu avem loc. Romii nu prea au acces la cultură (...) Noi ne-am gândit să aducem muzica romilor în ghetou. Bineînțeles că deocamdată nu am reușit să aducem starurile muzicii, dar tot am bifat pe cineva: Prințesa de Aur (care e considerată un star al industriei) și Alex de la Cluj. Vrem să arătăm că și cultura noastră poate fi mișto. (...) Ideea este că vrem să normalizăm manelele și în orașul nostru, vrem să adunăm comunitățile, să vină oamenii din oraș la Pata Rât și vice versa pentru că sunt foarte puține ocazii în care cele două parți se întâlnesc”, a spus Pepe, care a locuit și el la Pata până acum doi ani.

Festivalurile de muzică romă nu au fost niciodată destinate romilor

Andrei Dinescu de la IMPEX, formația românească ce îmbină rock-ul cu manelele, a fost plăcut surprins când a auzit de Khetane, fiindcă el nu a văzut niciodată un festival de muzică romă care chiar să fie destinată comunității rome, ci gagiilor (populației ne-rome).

Andrei Dinescu de la IMPEX, în video call la conferința de lansare a festivalului Khetane / Foto: monitorulcj.ro

Și el spune că romii nu au acces la proprii lor artiști, situație cauzată de rasism și segregare:

„Când am fost la festivaluri de muzică romă am observat că niciodată nu au fost gândite sau adresate romilor. Chiar dacă făceau primăriile, parcă erau făcute ca să se distreze gagiii. Dacă a fost ceva care m-a interesat foarte tare a fost asta, faptul că vreți să faceți ceva direct pentru Pata Rât. Da, nu excludem populația ne-romă, e foarte bine-venită toată lumea, dar există situația asta în care trebuie cumva să depui un extra efort ca să aduci muzica romă romilor.

Din cauza faptului că este o muzică încă cenzurată nu sunt festivaluri deschise unde sunt invitați artiștii romi. Nu prea poți cu bilet să vezi o formație de manele sau de lăutărie. Cumva rasismul și segregarea au creat această situație, într-un fel paradoxală, în care romii nu au acces la proprii lor artiști (...) este vorba despre a arăta inclusiv comunității rome propria ei bogăție”, a spus Andrei Dinescu.

Khetane este un liant urban și social, care urmărește principiul „pretext cultural pentru context social”, bazându-se pe acțiuni de consultare, implicare și animare, în acord cu nevoile și așteptările cetățenilor municipiului Cluj-Napoca. Festivalul comunitar este organizat de Fundația AltArt.

Istoricul cartierului Pata Rât

Zonele marginalizate ale Clujului (Pata Rât, Stephenson, Manole) sunt rezultatul cumulat a peste trei decenii de nepăsare, rasism, discriminare și segregare. Acest fenomen își are începuturile în anii 70, când colonia Dallas a început să se formeze, iar în 17 decembrie 2010 a atins un punct culminant, când 350 persoane au fost evacuate de Primăria Cluj-Napoca, de pe strada Coastei din Cluj, fiind mutate forțat la Pata Rât, lângă groapa de gunoi a orașului.

În fapt, mai bine de 70% din locuitorii cartierului Pata Rât din Cluj-Napoca au ajuns acolo după ce au fost evacuați de autorități, în medii toxice, cu stigmatul de a trăi în condiții inadecvate de locuire.

Organizatorii atrag atenția asupra responsabilității instituțiilor publice de a-și asuma nu doar la nivel declarativ, ci ferm și pe termen lung, programe de re-integrare a acestor cetățeni ai Clujului. Programele în cauză vor include nu doar servicii sociale, medicale, ecologice, de salubritate și colaborări pe piața muncii, dar și soluții de locuire socială, la nivelul standerdelor unui oraș precum Cluj.

