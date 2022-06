Casa noastră/ Utama a câștigat Trofeul Transilvania la cea de-a 21-a ediție TIFF

Câștigătorii celei de-a 21-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania au fost aplaudați sâmbătă seară, pe 25 iunie, la Gala de decernare a premiilor, organizată în Piața Unirii din Cluj-Napoca.

Alejandro Loayza Grisi, regizorul Casa Noastră, Foto Sergiu Topan

Filmul Casa noastră/ Utama, debutul regizorului Alejandro Loayza Grisi, a fost desemnat marele câștigător din acest an și a fost recompensat cu Trofeul Transilvania, în valoare de 10.000 de euro. Producția boliviană i-a cucerit și pe spectatorii TIFF. În urma voturilor acordate de cinefilii prezenți la festival, filmul a obținut și Premiul Publicului, în valoare de 2.000 de euro, oferit de MasterCard.

O poveste impresionantă despre un cuplu de crescători de lame care se confruntă cu seceta, Casa noastă/ Utama s-a remarcat prin „abordarea cinematografică simplă, curată și poetică a regizorului”. Prezent la eveniment, Alejandro Loayza Grisi a urcat pe scena galei pentru a ridica Trofeul Transilvania, înmânat de actrița islandeză Halldóra Geirharðsdóttir, membră a Juriului Competiției Oficiale, alături de regizorul Bogdan George Apetri, producătoarea Gülin ÜstÜn, regizorul Srdan Golubović și Carlos Rodríguez Ríos, Directorul Festivalului de Film de Autor din Barcelona.

„Făpturi de vis”, premiul pentru cea mai bună regie

Premiul pentru cea mai bună regie, în valoare de 3.500 de euro, i-a revenit cineastului Guðmundur Arnar Guðmundsson, recompensat pentru „universul credibil, original și strălucitor” pe care a reușit să îl creeze în Făpturi de vis/ Beautiful Beings. Pentru rolurile excepționale din filmul Amanți de o noapte/ The Night Belongs to Lovers, actorii Laura Müller și Schemci Lauth, au fost distinși cu Premiul pentru cea mai bună interpretare, în valoare de 1.000 de euro, oferit de Conceptual Lab by Theo Nissim.

„Un film ce pornește de la o bucată de viață concretă și firească, dar care ajunge să se transforme într-o subtilă și profundă viziune asupra existenței”, Ficțiune despre viață/ Feature Film About Life (r. Dovile Sarutyte) a obținut Premiul Special al Juriului, în valoare de 1.500 de euro, oferit de CEMACON. O Mențiune specială i-a fost acordată actriței Eszter Csonka, pentru rolul din filmul Tandrețe/ Gentle (r. Laszlo Csuja, Anna Nemes).

David Popovici, mesaj pentru clujeni în cadrul TIFF

Gala prezentată de Tudor Giurgiu, președintele festivalului, alături de jurnalista Amalia Enache, a fost transmisă live pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube al festivalului, oferindu-le iubitorilor de film de pretutindeni ocazia de a se bucura de la distanță de surprizele serii. Împreună cu cei peste 2.000 de spectatori prezenți la eveniment, aceștia au savurat în direct cele două momente muzicale speciale oferite de The Mono Jacks și Mihail, și au admirat aparițiile pe covorul roșu ale invitaților.

The Mono Jacks la Gala de închidere TIFF 2022. Foto: Fred Dwe

Printre aceștia s-au numărat actorii Marius Manole, Mălina Manovici, Adrian Titieni, Emanuel Pârvu, producătorii Ada Solomon și Claudiu Mitcu, sau vedetele de televiziune Andi Moisescu, Andreea Esca și Pavel Bartoș. David Popovici, înotătorul român proaspăt sosit de la Campionatul Mondial de nataţie cu medalii de aur la probele de 100 și 200 metri liber, i-a surprins pe cei prezenți cu un mesaj video de mulțumire adresat susținătorilor săi din Cluj-Napoca.

Maia Morgenstern, premiu de excelență

Un moment cu totul special a fost cel al discursului actriței Maia Morgenstern, câștigătoarea Premiului de Excelență, oferit de Mercedes-Benz. „Acest moment al omagiului mă emoționează foarte profund, în mod sincer. E un moment al evaluării. Când te întrebi, la ce a trebuit să renunți? Și sunt profund recunoscătoare TIFF și tuturor celor care au făcut posibil acest moment. Sunt recunoscătoare fiecăruia dintre dumneavoastră!”, a declarat actrița care și-a dedicat peste patru decenii din viață scenei și marelui ecran.

Maia Morgenstern, Premiul de Excelență la TIFF 2022. Foto: Biroul de presă TIFF

Miracol, cel de-al doilea lungmetraj regizat de Bogdan George Apetri, a obținut Premiul Zilele Filmului Românesc pentru secțiunea Lungmetraj, în valoare de 10.000 de euro (constând în role de film și servicii de post-producție), oferit de Cinelab România. Premiul Zilele Filmului Românesc pentru Debut, în valoare de 1.000 de euro, oferit de Banca Transilvania i-a fost acordat Alinei Grigore, autoarea filmului Crai Nou, distins în 2021 cu Marele Premiu la San Sebastián.

Bogdan George Apetri, regizorul Miracol - Premiul ZFR. Foto: Lorand Vakarcs

Premii pentru filme autohtone

Juriul ZFR a acordat și o Mențiune Specială filmului Om-Câine, în regia lui Ștefan Constantinescu. Cel mai votat film autohton la această ediție, Capra cu trei iezi, debutul lui Victor Canache, a fost distins cu Premiul Publicului pentru cel mai popular film românesc, în valoare de 1.500 de euro, oferit de Dacin Sara și înmânat pe scena galei de Mircea Geoană, Secretar General Adjunct NATO.

Premiul Zilele Filmului Românesc pentru secțiunea Scurtmetraj, în valoare de 5.000 de euro, în servicii constând în echipament, cameră, electrică și grip oferite de CutareFilm, i-a fost acordat filmului Aurică, viață de câine, regizat de Mihai Dragolea. În aceeași secțiune, juriul a oferit și două Mențiuni speciale filmelor Moștenirea, regizat de Marian Fărcuț, și Fragmentări, regizat de Miruna Minculescu. Premiul FIPRESCI, oferit de juriul Federației Internaționale a Criticilor de Film unui film din secțiunea ZFR, a fost cucerit de lungmetrajul Imaculat, regizat de Monica Stan și George Chiper-Lillemark.

Documentarul Pentru mine tu ești Ceaușescu, regizat de Sebastian Mihăilescu, a fost desemnat câștigător al Premiului secțiunii What’s up, Doc?, în valoare de 2.000 de euro, oferit de TenarisSilcotub. În aceeași secțiune, devenită competițională începând cu această ediție, a fost acordată și o Mențiune specială filmului Atlantida/ Atlantis, în regia lui Yuri Ancarani. Lista completă a premiilor poate fi consultată pe site-ul festivalului.

Filmele premiate la TIFF 2022 vor avea parte de proiecții speciale duminică, pe 26 iunie, în ultima zi de festival.

