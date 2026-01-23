Anunț CTP Cluj-Napoca – Program de circulație 24 ianuarie 2026 – Ziua Unirii Principatelor Române

Program de circulație 24 ianuarie 2026 – Ziua Unirii Principatelor Române

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informează publicul călător că, în data de 24 ianuarie 2026, transportul public de călători se va desfășura între orele 06:00 – 23:00, conform programului de circulație valabil pentru zilele de duminică.

Totodată, în după-amiaza zilei de 24 ianuarie 2026, cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, organizate de Primăria Municipiului Cluj-Napoca în Piața Unirii, Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. va suplimenta capacitatea de transport pe principalele linii care asigură legătura dintre cartiere și zona centrală a municipiului, pentru a veni în sprijinul participanților la evenimente.

Vor fi suplimentate următoarele linii de transport public: 6, 9, 24B, 25, 30 și 35.

Programele detaliate de circulație pentru aceste linii vor putea fi consultate:

pe site-ul companiei: www.ctpcj.ro

în aplicația gratuită de mobil: TRANZY

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. recomandă călătorilor să utilizeze mijloacele de transport în comun pentru deplasarea către și dinspre zona centrală, pentru a evita aglomerația și restricțiile de trafic.

Cu ocazia sărbătoririi Micii Uniri, Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. urează tuturor cetățenilor:

„LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!”