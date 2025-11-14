Redacţia
Cod deontologic
Politica de confidentialitate
Abonamente
Publicitate
Setari Cookie
Flux RSS
Acasă
Actualitate
Politică
Tribuna Parlamentară
Politică
Tribuna Parlamentară
Sport
Auto
Sport
Auto
Timp Liber
Horoscop
Timp Liber
Horoscop
Administrație
Monitorul Cartierelor
Florești
Apahida
Administrație
Monitorul Cartierelor
Florești
Apahida
EDIȚIA
TIPĂRITĂ
Sănătate
Ştiri din Transilvania
Educație
Economie
Social
Anunțuri
Național
Artă & Cultură
Externe
TIFF
Electric Castle
Despre Monitorul
Redacţia
Cod deontologic
Politica de confidentialitate
Abonamente
Publicitate
Setari Cookie
Sănătate
Ştiri din Transilvania
Educație
Economie
Social
Anunțuri
Național
Artă & Cultură
Externe
TIFF
Electric Castle
Anunțuri
Anunț de mediu - MOLDOVAN SABIN
17:07
, Scris de: mica publicitate
Ultimele Stiri
20:14
Pieton accidentat mortal în Mărtinești
18:15
Mugur Isărescu: „Nu cred că va mai crește TVA-ul anul viitor”. Ce spune guvernatorul BNR despre cursul euro?
17:27
Fetița de doi ani care a murit într-un cabinet stomatologic avea o „patologie cronică complexă”. Afecțiunile grave nu ar fi permis anestezia.
17:07
Anunț de mediu - MOLDOVAN SABIN
16:30
Rezidențiat 2025. Peste 1.150 de candidați susțin examenul la UMF Cluj. Rector Anca Buzoianu: „Vor păși cu încredere în cariera medicală pe care și-au ales-o”.
15:54
Mai multe comune din județul Cluj primesc bani din fondul de rezervă al Consiliului Județean pentru grădinițe și școli, dar și pentru investiții în infrastructura rutieră
15:18
Șofer de 22 de ani cu permisul suspendat și amendă de peste 4.000 de lei pentru că a fugit de Poliție și a condus pe contrasens pe o stradă din Cluj-Napoca
14:31
CONA avansează rapid la Centrul Chirurgical Cardiovascular din Târgu Mureș. FOTO/VIDEO
14:09
Sectorul cultural românesc, marcat de precaritate economică și lipsa protecției sociale: 66% dintre lucrători se gândesc să-și schimbe domeniul de activitate
14:02
Comunicat de presă privind începerea proiectului „Digitalizare activitate la SC PEAK TOYS DISTRIBUTION SRL”
13:27
Lit Check: citit, scris, tradus – o toamnă în care literatura a ajuns mai aproape de zeci de mii de tineri
13:17
Amendă uriașă pentru Realitatea TV din cauza campaniei deșănțate pentru Anca Alexandrescu. Valentin Jucan (CNA): „Este fără precedent în audiovizualul din România”.
12:31
Ambulanțe noi pentru SAJ Cluj, dotate cu aparate dedicate pacienților aflați în stop cardio-respirator. Horia Simu: „Cresc șansele de supraviețuire”.
11:20
EXCLUSIV: Jucătorul și-a luat bagajele și a plecat de la CFR în timpul sezonului!