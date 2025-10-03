CTP Cluj-Napoca SA - Anunț privind suspendarea circulației tramvaielor pe linia 102 și a troleibuzelor pe linia 14, sâmbătă 04.10.2025 între orele 5:00 – 23:00

ÎN ATENȚIA PUBLICULUI CĂLĂTOR

CTP Cluj-Napoca SA va suspenda sâmbătă 04.10.2025 între orele 5:00 – 23:00 circulația tramvaielor pe linia 102 și a troleibuzelor pe linia 14, în vederea definitivării covorului asfaltic aferent lucrării de investiții „Înlocuire conducte gaze naturale presiune medie pe B-dul Muncii Cluj-Napoca” (SC Delgaz Grid SA – investitor).

Pe perioada desfășurării lucrărilor vor circula tramvaie pe linia 101 (Str. Bucium – P-ța Gării). Pe linia 100A vor circula autobuze pe traseul: P-ța Gării – B-dul Muncii. Corespondența între liniile 100 și 101 va fi asigurată în stația P-ța Gării. Pe linia 14 (Str. Bucium – B-dul Muncii) vor circula autobuze.

Programele de circulație pot fi consultate pe site-ul companiei: www.ctpcj.ro și în aplicația de mobil www.tranzy.ro.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.