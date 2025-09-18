Anunț CTP Cluj-Napoca - Abonamentele gratuite pentru elevi se emit ȋn luna septembrie

Abonamentele gratuite pentru elevi se emit ȋn luna septembrie

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. reamintește tuturor elevilor că este important sa ȋși achiziţioneze ȋn luna septembrie abonamentele de transport gratuite, pentru a evita aglomeraţia preconizată dupa revenirea studenţilor la cursuri.

Pe tot parcursul lunii septembrie elevii care au avut abonamente de Cluj-Napoca pe anul școlar anterior, pot prelungi același abonament la AUTOMATELE din staţii . Dupa data de 01.10.2025 abonamentele expira si nu se vor mai putea prelungi la Automate.

Elevii din clasa pregătitoare pot solicita și vor primi prin școală cardurile de transport ȋncărcate cu abonament gratuit, pe baza tabelelor transmise de școli către CTP.

Elevii care au nevoie de abonamente metropolitane (in funcţie de comuna din care se deplaseaza), elevii care nu au avut card de transport sau l-au pierdut, precum și elevii care nu pot prelungi abonamentul la automate sunt așteptaţi la Centrele de vanzare CTP cu următoarele documente:

a) carnetul de elev, vizat pe anul școlar 2025-2026, completat corect cu: nume și prenume elev, CNP, adresa și nr. matricol sau adeverinţă de la școală. *În luna septembrie se accepta și carnetul fără viza pe noul an școlar.

b) cartea de identitate / certificatul de naştere pentru elevii sub 14 ani și dovada domiciliului ȋn copie/ electronic (dovada domiciliului poate fi adresa completă din Carnetul de elev, Cartea de identitate a părintelui (copie) sau declaratie pe proprie raspundere);

Elevii care ȋnvaţă la școlile din Zona metropolitană vor preda la școală cardurile sau cererile pentru carduri noi, urmând ca CTP sa reȋncarce abonamentele și să le restituie la școli ȋn cel mai scurt timp.

Vă mutumim că ne ajutaţi să evităm aglomeraţia din cursul lunii octombrie prin ȋncarcărea la timp a abonamentelor pentru elevi.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A

urează tuturor elevilor mult succes ȋn noul an școlar!