Transport public gratuit pentru elevi în anul școlar 2025-2026

Elevii ȋnscriși ȋn anul școlar 2025-2026 ȋn unităţile de ȋnvăţământ preuniversitar (primar, gimnazial, liceal şi postliceal) acreditat/autorizat din Municipiul Cluj-Napoca și comunele din Zona Metropolitana (Florești, Baciu, Apahida, Gilău, Ciurila, Feleacu, Chinteni, Aiton, Petreștii de Jos, Săvădisla), beneficiaza de gratuitate la transportul public local și metropolitan pe tot parcursul anului școlar, in conditiile Legii nr.198/2023 si HCL Cluj-Napoca nr.711/2023.

Începand cu data de 03.09.2025, abonamentele gratuite pentru elevi se pot ȋncărca pe card la AUTOMATELE din staţii și la Centrele de vanzare CTP.

Încărcarea Abonamentului gratuit pentru elevi pe cardul de transport se face astfel:

Elevii care au avut abonamente de Cluj-Napoca pe anul școlar anterior, pot prelungi același abonament la AUTOMATELE din staţii, ȋnainte de expirare, adică pană la data de 30.09.2025.

Pe site-ul nostru gasiti tutorialul cu Instructiuni de prelungire la automat



Elevii din clasa pregătitoare pot solicita și vor primi prin școală cardurile de transport ȋncărcate cu abonament gratuit, pe baza tabelelor transmise de școli către CTP.

Elevii care au nevoie de abonamente metropolitane (in funcţie de comuna din care se deplaseaza), elevii care nu au avut card de transport sau l-au pierdut, precum și elevii care nu pot prelungi abonamentul la automate sunt așteptaţi la Centrele de vanzare CTP cu următoarele documente:

a) carnetul de elev, vizat pe anul școlar 2025-2026, completat corect cu: nume și prenume elev, CNP, adresa și nr. matricol sau adeverinţă de la școală. *În luna septembrie se accepta și carnetul fără viza pe noul an școlar.

b) cartea de identitate / certificatul de naştere pentru elevii sub 14 ani și dovada domiciliului ȋn copie/ electronic (dovada domiciliului poate fi adresa completă din Carnetul de elev, Cartea de identitate a părintelui (copie) sau declaratie pe proprie raspundere);

Pentru emiterea primului card de transport este necesară completarea unei Cereri, care este disponibilă la Centrele de vânzări sau se poate descărca de pe site-ul nostru www.ctpcj.ro . Cererea va fi completată de elevul major/ părinte/ tutore. Fotografia tipărită pe card se poate prelua din Cartea de identitate, carnet sau se poate utiliza altă poza a elevului, chiar și de pe telefon.

Pentru a evita aglomeraţia la Centrele de vanzare rugăm elevii să ȋși ȋncarce abonamentele pentru noul an școlar de la automatele din staţii, pe parcursul lunii septembrie.

Urează tuturor elevilor mult succes ȋn noul an solar!