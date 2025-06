Anunț - SC CORAL IMPEX SRL

INFORMARE

SC CORAL IMPEX SRL, IN CALITATE DE PRESTATOR DE SERVICII DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, IN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII NR. 46496/27.05.2025 INCHEIAT CU PRIMARIA COMUNEI FLORESTI,

In conformitate cu prevederile legislative in vigoare va informeaza ca in perioada 13.06.2025 – 20.06.2025, in intervalul orar 22:00 – 04:00, va efectua actiunea de dezinsectie pe raza domeniului public al comunei Floresti.Precizăm faptul că perioada de execuție se poate prelungi in funcție de condițiile meteorologice.

Produsul utilizat pentru serviciul de dezinsecție este CYMINA PLUS, cu o concentrație de 50 ml în 3 l apă. Rugăm cetățenii, în special copiii, persoanele vârstnice, cardiace, astmatice sau alergice la diverși compuși chimici, să își ia toate măsurile pentru a nu intra in raza directă de acțiune a utilajelor de pulverizat. De asemenea, rugăm proprietarii locuințelor cu ferestre situate la o distanță de maxim 20 de metri față de aliniamentul stradal să țină ferestrele închise în perioada 13.06.2025 – 20.06.2025 intervalul orar 22:00 – 04:00.

În caz de inhalare, contact cu pielea, ochii sau ingerare măsurile care trebuie respectate sunt:

Inhalare: Scoateţi persoana în aer liber.Dacă respiră cu dificultate, adresaţi-vă medicului.

Contactul cu pielea: Scoateţi hainele contaminate.Spălaţi imediat cu apă din abundenţă.Dacă iritaţia persistă, adresaţi-vă medicului.Spălați hainele contaminate înainte de a le folosi din nou.

Contactul cu ochii: Eliminați eventualele lentile de contact. Spălaţi imediat bine/abundent cu apă timp de cel puţin 15 minute, deschizând bine pleoapele.Adresaţi-vă medicului dacă problema persistă.

Ingerare: Apelaţi imediat la medic. Nu provocați vărsături. Nu administraţi niciodată nimic pe cale orală dacă persoana este inconştientă.

Rugăm cetățenii din raza administrativ teritorială a comunei Floresti, să respecte măsurile indicate în prezentul anunț.

Pentru informații suplimentare sau mai multe detalii vă stăm la dispoziție la nr. de telefon 0264 595 606 sau

e-mail:coral_clujnapoca@coralimpex.ro

https://coralimpex.ro/, https://coralimpex.ro/deratizare/ si https://coralimpex.ro/dezinsectie/.