CTP Cluj-Napoca – anunț privind titlurile de călătorie și modalitățile de achiziționare

Pentru a călători cu transportul public oferit de C.T.P. Cluj-Napoca trebuie să deţineţi un titlu de călătorie valabil şi validat în mijlocul de transport.

Prin titlu de călătorie valabil se înţelege, conform Regulamentului aprobat : “un titlu de călătorie aflat în posesia călătorului pe perioada deplasării, care îndeplineşte condiţiile de valabilitate conform ofertei tarifare (valabilitate pe perioada, linia, zona, categorii de călători) şi care a fost validat conform instrucţiunilor de validare”.

C.T.P Cluj-Napoca S.A. pune la dispoziţie titluri de călătorie sub formă de BILETE şi ABONAMENTE.

BILETELE sunt adecvate călătorilor ocazionali, care utilizează rar şi neregulat transportul public, în timp ce ABONAMENELE se adresează călătorilor care utilizează frecvent şi regulat mijloacele de transport, obţinând un cost mult mai redus decât costul unui număr echivalent de bilete.

Toate titlurile de călătorie se pot încărca pe Cardul de călătorie contactless “ConnectCluj”- care poate fi NOMINAL sau NENOMINAL.

Cardul NOMINAL este personalizat cu fotografia şi numele călătorului , poate fi utilizat doar de o singură persoană (de posesorul cardului) şi se achiziţionează prima data de la Centrele de vânzare carduri, moment în care se personalizează cu datele călătorului.

Cardul NENOMINAL nu este personalizat, poate fi utilizat de mai multe persoane (dar nu in acelasi timp) şi poate fi achiziţionat de la AUTOMATELE din staţii si de la Centrele de vânzare carduri.

O parte din titlurile de călătorie se pot achiziţiona şi prin alte sisteme electronice şi nu necesită suport fizic (cum ar fi plata prin SMS, plata la POS-urile din mijloacele de transport si prin aplicaţia „24Pay”) sau pot fi pe suport de hârtie.

În continuare vom explica tipurile de bilete şi abonamente şi vom face recomandări pentru utilizarea lor, iar apoi vom detalia modul de achiziţionare prin intermediul sistemelor electronice sau clasice.

BILETELE sunt titluri de călătorie adecvate călătorilor ocazionali, care utilizează rar si neregulat transportul public in Cluj-Napoca sau Zona Metropolitana Cluj. C.T.P. Cluj-Napoca oferă 2 tipuri de bilete: Bilete cu număr de călătorii şi bilete de timp . Consultaţi preţul biletelor aici: CTP Cluj-Napoca- TARIFE. În funcţie de format şi modul de achiziţie BILETELE pot fi în format de hârtie , sau bilete electronice pe cardul de călătorie ConnectCluj , sau fără suport fizic dacă sunt achiziţionate prin SMS, plata la POS-urile din mijloacele de transport sau prin aplicaţia pentru smartphone “24Pay”.

. Consultaţi preţul biletelor aici: CTP Cluj-Napoca- TARIFE. În funcţie de format şi modul de achiziţie BILETELE pot fi în format de , sau bilete pe cardul de călătorie , sau fără suport fizic dacă sunt achiziţionate prin SMS, plata la POS-urile din mijloacele de transport sau prin aplicaţia pentru smartphone “24Pay”. BILETUL CU 1 CĂLĂTORIE este valabil pe un singur mijloc de transport, până la coborârea din mijlocul de transport în care a fost validat sau achiziţionat. BILETUL CU 2 CĂLĂTORII poate fi utilizat pe 2 mijloace de transport, fiecare călătorie se va consuma pe un mijloc de transport.

BILETUL DE TIMP oferă mai multă flexibilitate în cazul în care călătorul trebuie să folosească mai multe mijloace de transport pentru a ajunge la destinație. Pe scurt înseamnă că î ncepând de la momentul primei validări călătorul poate utiliza și valida pe mai multe mijloace de transport cu condiția ca ultima validare să se facă înainte de expirarea perioadei de valabilitate a timpului , călătorul continuându-şi călătoria cu acest mijloc de transport şi după expirarea perioadei de valabilitate a biletului.

călătorul poate utiliza și valida pe mai multe mijloace de transport cu condiția ca ultima validare să se facă înainte de , călătorul continuându-şi călătoria cu acest mijloc de transport şi după expirarea perioadei de valabilitate a biletului. PORTOFELUL ELECTRONIC reprezintă o sumă fixă care se poate încărca pe Cardul de călătorie ConnectCluj , din care se consumă la fiecare validare contravaloarea unui bilet de timp de Cluj-Napoca (de 30 de minute). Portofelul electronic oferă avantajele biletului de timp cât şi perioada de valabilitate nelimitată a soldului din portofelul electronic. Poate fi utilizat doar pe liniile de Cluj-Napoca.

care se poate încărca pe Cardul de călătorie , din care la de timp de Cluj-Napoca (de 30 de minute). Portofelul electronic oferă avantajele biletului de timp cât şi perioada de valabilitate nelimitată a soldului din portofelul electronic. Poate fi utilizat doar pe liniile de Cluj-Napoca. BILETUL DE NOAPTE- pe cursele de noapte din Cluj-Napoca singurul titlu de călătorie valabil este biletul de noapte de 1 călătorie, care poate fi achiziţionat la POS-urile din mijloacele de transport, prin SMS, prin aplicaţia „24Pay” sau de la conducătorul auto.

BILETELE SE POT ACHIZITIONA astfel

*De la AUTOMATELE DIN STAŢII (găsiţi aici Lista Automatelor) –

- bilete de hârtie cu 2 calatorii in Cluj-Napoca

- bilete de hartie cu 1 calatorie pentru 5 localităţi metropolitane ( Floresti, Apahida, Baciu, Chinteni, Dezmir)

- bilete electronice de timp valabile in Cluj-Napoca (30 de minute sau 60 de minute)

- bilete electronice de 1 călătorie în Cluj-Napoca

- bilete electronice de 1 călătorie pentru 5 localităţi metropolitane (Floresti, Apahida, Baciu, Chinteni, Dezmir)

- “ Portofel electronic” pe cardul de călătorie ConnectCluj

* De la CENTRELE DE VÂNZARE CARDURI (găsiţi aici Lista Centrelor de vânzare Carduri) se pot achiziţiona pe cardul de transport ConnectCluj

- bilete electronice de timp valabile in Cluj-Napoca (30 de minute sau 60 de minute)

- bilete electronice de 1 călătorie pentru Cluj-Napoca

- bilete electronice cu călătorii pentru toate localităţile din Zona Metropolitana.

* Plata prin SMS – achiziţionarea se face înainte de urcarea in mijlocul de transport, prin trimiterea prin SMS a unui mesaj către numărul 7479

- bilete de 1 călătorie in Cluj-Napoca -se trimite numărul liniei

- bilete de noapte pentru 1 călătorie in Cluj-Napoca (dupa ora 23:00)-se trimite (25N)

- bilete de 1 călătorie Metropolitana + 1 calatorie in Cluj- se trimite codul M40, M60 sau M80 pentru valabilitate in intervalul de timp de 40 , 60, respectiv 80 de minute.

-bilete de 60 de minute valabile pe toate liniile in Cluj-Napoca - se trimite textul “T”

* De la POS-urile din mijloacele de transport

- bilet de 1 călătorie pe un mijloc de transport, până la coborâre. Confirmarea se primeşte prin mesajul afişat pe POS şi în aplicaţia bancară de pe telefonul călătorului.

* Prin aplicatia „24Pay”

- bilete de 1 călătorie ȋn Cluj-Napoca

- bilete de 1 călătorie metropolitane

- bilete de noapte pentru 1 călătorie ȋn Cluj-Napoca (dupa ora 23:00)

- bilete de 30 de minute ȋn Cluj-Napoca

* Chioşcurile de bilete (aici lista Chioscuri de bilete ) – se pot achiziţiona:

- bilete pe suport de hârtie cu 2 calatorii pentru Cluj-Napoca

- bilete pe suport de hârtie pentru Zona metropolitana.

* De la CONDUCĂTORII AUTO se pot achiziţiona

- bilete pe suport de hârtie de noapte valabile 1 călătorie in Cluj-Napoca pe cursele speciale de noapte dupa ora 23:00

- bilete pe suport de hârtie metropolitane, pentru anumite localităţi.

ABONAMENTELE sunt titluri de călătorie potrivite pentru utilizare frecventă şi regulată deoarece preţul rezultat pe călătorie este mult mai redus decât costul unui bilet.

Toate tipurile de ABONAMENTE se încarcă pe cardul de călătorie contactless ConnectCluj , iar unele abonamente se pot achiziţiona şi prin alte sisteme electronice, fără suport fizic.

C.T.P. Cluj-Napoca oferă mai multe tipuri de abonamente, adaptate necesităţilor călătorilor.

Vă oferim mai jos explicaţii utile privind utilizarea lor, după care va prezentam clasificarea in funcţie de tipul abonamentului, perioada de valabilitate.

ABONAMENTELE pot fi NOMINALE sau NENOMINALE .

ABONAMENTELE NOMINALE se pot încărca doar pe carduri nominale si pot fi utilizate doar de posesorul cardului nominal.

ABONAMENTELE NENOMINALE se pot încărca pe carduri nenominale si pot fi utilizate de mai multe persoane, dar nu simultan.

In funcţie de zonă, avem:

abonamente urbane , valabile numai in municipiul Cluj-Napoca;

, valabile numai in municipiul Cluj-Napoca; abonamente metropolitane - pentru deplasare intre municipiul Cluj-Napoca si localităţile din zona metropolitană;

- pentru deplasare intre municipiul Cluj-Napoca si localităţile din zona metropolitană; abonamente intracomunale - pentru deplasare in interiorul unei comune din zona metropolitana;

- pentru deplasare in interiorul unei comune din zona metropolitana; abonamente intercomunale – pentru deplasarea intre doua comune limitrofe, din zona metropolitana.

În funcţie de perioada de valabilitate abonamentele pot fi LUNARE, SAPTAMANALE, pe 3 ZILE si pe 1 ZI.

În funcţie de numărul de linii, oferim abonamente cu călătorii nelimitate pe 1 linie, pe 2 linii sau pe toate liniile.

În funcţie de numărul maxim de călătorii abonamentele pe toate liniile pot fi cu număr nelimitat de călătorii, cu 60 de călătorii sau cu 120 de călătorii.

Tarifele Abonamentelor disponibile si modalităţile de achiziţionare se gasesc pe site-ul nostru, aici: Tarife Urbane si Tarife Metropolitane .

Cele mai utile şi apreciate Abonamente pentru Cluj-Napoca sunt:

*Abonamentele nominale lunare urbane valabile pe toate liniile, cu 60, 120 sau număr nelimitat de călătorii - deoarece oferă o mare flexibilitate în alegerea oricărei rute de deplasare şi un cost foarte avantajos pe călătorie. La fiecare urcare este necesara validarea cardului de transport şi se consuma 1 călătorie din abonament.

În funcţie de numărul de călătorii necesare pe lună, călătorii pot alege cel mai avantajos abonament din punct de vedere al preţului pe călătorie. Astfel, pentru persoanele care au nevoie de 2 călătorii pe zi, se recomanda Abonamentul pe toate liniile cu 60 de călătorii, acesta fiind cel mai ieftin abonament. La preţul de 90 de lei va rezulta un preţ de 1,5 lei/călătorie, însemnând jumătate din preţul biletului de 3 lei. Pentru persoanele care efectuează în medie 4 călătorii/zi se recomandă abonamentul cu 120 de calatorii, deoarece la preţul acestuia, de 122 de lei, va rezulta un preţ de 1,02 lei/ călătorie. Pentru abonamentul pe toate liniile cu număr nelimitat de calatorii, recomandat pentru utilizare frecventă, la preţul de 177 lei /luna poate rezulta şi un cost de sub 1 leu/călătorie.

Ţinând cont că în fiecare vineri transportul este gratuit în Cluj-Napoca, călătoriile care în mod normal s-ar utiliza în “Vinerea Verde” pot fi economisite si utilizate în alte zile, făcând oferta şi mai avantajoasă.

* Abonamente lunare pe 1 linie si pe 2 linii, cu număr nelimitat de călătorii, la preţul de 90 de lei respectiv 122 de lei. Acestea sunt preferate de călătorii care efectuează un număr mare de călătorii dar pe trasee fixe .

Aceste abonamente pot fi utilizate şi pe altă linie decât cea/cele din abonament, dar numai pe TRONSONUL COMUN cu linia/liniile din abonament (traseu şi staţii comune). Pentru validarea cardului trebuie apăsat butonul “Tronson Comun” înainte de validare, călătorul îşi asuma pe proprie răspundere că deţine abonament valabil pe acel tronson de traseu şi că va părăsi mijlocul de transport cel târziu în ultima staţie comună. Ţinând cont că numărul de călătorii este nelimitat, preţul pe călătorie poate fi de sub 0,75 de lei dacă, spre exemplu, cu abonamentul pe 1 linie la preţul de 90 de lei se efectuează in medie 4 calatorii/zi.

Utilitatea valabilităţii abonamentelor pe tronson comun este majoră deoarece arterele principale sunt parcurse de mai multe linii cu traseu parţial comun, abonamentele pe aceste linii putând fi utilizate pe orice altă linie cu acelaşi traseu, reducându-se extrem de mult timpii de aşteptare în staţii. Spre exemplu, pe artera care parcurge centrul Clujului, din cartierul Mănăştur până în cartierul Mărăşti, se suprapun pe anumite porţiuni intre 10 şi 15 linii cu trasee parţial comune, timpii de aşteptare până la sosirea unui mijloc de transport potrivit fiind de ordinul 1-3 minute.

* Abonamentele pe 1 zi sau 3 zile, valabile un număr nelimitat de calatorii pe toate liniile din Cluj Napoca, la preturile de 20 de lei/ 1 zi respectiv 33 de lei/3 zile. Aceste abonamente se pot achiziţiona direct de la Automatele din staţii împreuna cu cardul de transport NENOMINAL in valoare de 4,50 lei. Aceste abonamente sunt avantajoase pentru persoanelor care efectuează un număr mare de călătorii într-o perioadă scurtă, in scop turistic, de business, îngrijirea sănătăţii, participarea la evenimente sportive, culturale etc.

*Abonamente pe 1 săptămână - abonamente nominale pe 1 linie la 26 de lei, pe 2 linii la 41 de lei şi pe toate liniile la 57 de lei, toate cu număr de călătorii nelimitat. Pe lângă preţurile foarte atractive, se menţin şi toate avantajele utilizării pe Tronsonul comun cu alte linii, reducându-se extrem de mult timpii de aşteptare în staţii.

*Abonamentele metropolitane: C.T.P. Cluj-Napoca asigură transportul public prin curse regulate şi în localităţile comunelor membre ale Asociaţiei Metropolitane de Transport Cluj: Apahida, Baciu, Chinteni, Ciurila, Gilău, Feleacu şi Floreşti. Abonamentele metropolitane includ o linie metropolitană între Cluj-Napoca şi Localitate+ 1 linie urbana de Cluj-Napoca, pentru a asigura deplasarea călătorilor până la destinaţia din interiorul oraşului. Perioadele de valabilitate pot fi de 1 luna sau 1 săptămână.

Pentru deplasare în interiorul unei comune se pot utiliza Abonamentele intracomunale. Ca excepţie, pentru localitatea Baciu există abonamentul lunar dar cu 1 linie metropolitana ( fără linia de Cluj).

În cazul comunelor limitrofe Floreşti şi Gilău s-au introdus abonamentele intercomunale Floreşti - Gilău.

Lista tuturor abonamentelor şi biletelor metropolitane o găsiţi aici: https://ctpcj.ro/index.php/ro/ticketing/tarife-transport-metropolitan

MODALITĂȚILE DE ACHIZIȚIONARE A ABONAMENTELOR:

* AUTOMATELE DIN STATII (gasiti aici Lista Automatelor)

- pe cardul de calatorie ConnectCluj se pot încărca toate abonamentele de Cluj-Napoca

- abonamente metropolitane pentru 5 localitati cu cel mai mare trafic ( Floreşti, Apahida, Baciu, Chinteni, Dezmir).

Pentru abonamentele nominale trebuie să deţii deja cardul de transport Nominal , pentru a încărca pe el abonamentul, în timp ce abonamentele nenominale se pot achiziţiona împreună cu cardul nenominal direct de la automat.

* CENTRELE DE VÂNZARE carduri (găsiţi aici Lista Centrelor de vanzare Carduri) – aici se pot achiziţiona pe cardul de transport ConnectCluj toate tipurile de abonamente urbane şi pentru toate localităţile din Zona Metropolitană.

*Plata prin SMS –prin SMS se poate achiziţiona Abonamentul valabil 24 de ore in Cluj-Napoca, prin trimiterea codului “A” prin SMS către numărul 7479, înainte de urcare si Abonamentul metropolitan valabil 24 ore pe toate liniile metropolitane si in Cluj-Napoca, prin trimiterea codului „MA”. Codul de răspuns primit prin SMS reprezintă titlul de călătorie care trebuie prezentat la control.

*Prin aplicatia „24PAY”- abonamente pe 24 ore, 72 ore, 7 zile și 1 luna, valabile pe toate liniile ȋn Cluj-Napoca

III . ABONAMENTE GRATUITE SI CU REDUCERE

Abonamentele gratuite şi cu reducere se încarcă pe cardul de călătorie ConnectCluj , la Centrele de vânzare carduri.

Anumite abonamente se pot prelungi şi de la Automatele din staţii, în condiţiile comunicate de C.T.P. Cluj-Napoca. Tutorial prelungire Abonamente gratuite si cu reducere de la Automate

ABONAMENTE GRATUITE – Categorii de calatori care beneficiază: https://ctpcj.ro/index.php/ro/tarife/transport-urban/abonamente-gratuite/229

- Pensionarii, persoanele vârstnice şi cetăţenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca,conform HCL Cluj-Napoca nr. 261/ 12.05.2020;

- Persoanele cu dizabilităţi - handicap grav si accentuat, precum şi însoţitorii şi asistenţii personali ai acestora, conform Legii nr. 448/2006, HCL Cluj-Napoca nr. 121/2010 si HCL Cluj-Napoca nr.183/2013;

- Urmaşii eroilor martiri ai revoluţiei, răniţii precum şi pensionarii de invaliditate care şi-au pierdut parţial capacitatea de muncă în lupta pentru victoria Revoluţiei, conform Legii 341/2004;

- Persoanele persecutate din motive politice de dictatura instalată la 6 martie 1945 precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,conform Legii 118/1990, Legii 189/2000 si OUG 214/1999;

- Veteranii de război, văduvele de război şi însoţitorii marilor mutilaţi, ai invalizilor gradul I, conform HG nr.233/1991 si Legea nr.44/1994;

- Şomerii, conform HCL Cluj-Napoca nr.468/2009;

- Studenţii bugetari, având vârsta de maxim 26 ani, posesori de carduri nebancare*, beneficiază lunar de 120 de călătorii gratuite pe toate liniile din Cluj-Napoca, conform Legii nr.1/2011, HCL Cluj-Napoca nr.95/2020 şi Convenţiilor încheiate pentru anul universitar in curs, intre CTP Cluj-Napoca şi fiecare Universitate;

- Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat (de stat si particular), cursuri de zi, inclusiv elevii şcolilor speciale, elevii orfani sau proveniţi de la casele de copii, conform Legii nr.1/2011 si HCL Cluj-Napoca nr.641/2020;

- Pensionari și persoane vârstnice din Apahida, Baciu, Feleacu și Florești - https://ctpcj.ro/index.php/ro/tarife/informatii-abonamente-gratuite-reduse/22-categorie-ro-ro/stiri/1569-abonamente-pensionari-varstnici-2023

- Elevii domiciliați în Zona Metropolitană Cluj -

https://ctpcj.ro/index.php/ro/tarife/informatii-abonamente-gratuite-reduse/22-categorie-ro-ro/stiri/1549-abonament-elevi-zona-metropolitana

- Studenţii cu domiciliul in comunele Apahida, Chinteni, Ciurila, Gilău si Baciu

ABONAMENTE CU REDUCERE - Categorii de calatori care beneficiază: https://ctpcj.ro/index.php/ro/tarife/transport-urban/abonamente-cu-pret-redus/2288

- Donatorii de sânge, conform H.G. nr. 1364/2006;

- Studenţii de la zi-buget neposesori de card nebancar* (cu vârsta de maxim 26 ani), conform Legii nr.1/2011 şi Convenţiilor încheiate intre CTP Cluj-Napoca si fiecare Universitate.

- Studenţii de la zi-taxă şi studenţii de la zi-buget (cu vârsta mai mare de 26 ani), posesori de card nebancar*, conform HCL Cluj-Napoca nr.95/2020 şi Convenţiilor încheiate intre CTP Cluj-Napoca si fiecare Universitate.

- Doctoranzii, cursuri de zi, posesori de card nebancar* - pe baza listelor întocmite de universităţi, conform HCL Cluj-Napoca nr.95/2020 şi Convenţiilor încheiate între CTP Cluj-Napoca si fiecare Universitate.

- Studenţii cu domiciliul in comuna Floreşti

ABONAMENTE PENTRU PERSOANE JURIDICE - care decontează abonamentele de transport pentru angajaţi:

https://ctpcj.ro/index.php/ro/ticketing/informatii-pentru-persoane-juridice

Toate tipurile de abonamente se pot factura direct firmelor care decontează abonamente gratuite angajaţilor. Pentru reducerea deplasărilor la ghişeul C.T.P. şi al numărului de facturi individuale, cardul de transport al angajatului se încarcă pe 1 an, iar facturarea către firmă se face lunar, la tariful lunar aprobat pentru abonamentul solicitat. La cererea angajatorului se poate întrerupe facturarea şi se blochează abonamentul angajatului.

*Disclamer: Toate informațiile de mai sus sunt valabile la data de 01.02.2023.

Vă invităm să consultaţi site-ul nostru www.ctpcj.ro

