Comunicat de presă - ” Dezvoltare platformă de administrare ierarhică – CrossA” pentru Global E Business Solution Group SRL

Cluj-Napoca, 13.01.2023

Titlul proiectului: ” Dezvoltare platformă de administrare ierarhică – CrossA”

Global E Business Solution Group SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade, nr. 4, jud. Cluj, a derulat între 18.09.2020 și 17.01.2023 proiectul ”Dezvoltare platforma de administrare ierarhica - CrossA”, cod SMIS 129200, în baza contractului de finanţare nr. 79/221_ap2/18.09.2020 încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, Organism Intermediar pentru POC Axa Prioritară 2 - "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă", Obiectiv specific 2.2. „Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, Acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 10.621.974,23 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 6.702.319,72 lei.

Proiectul s-a implementat în localitatea Cluj-Napoca, pe o durată de 28 luni.

Obiectivul general al prezentului proiect a fost dezvoltarea unui produs inovativ, sub forma unei platforme de administrare ierarhică, care are ca scop administrarea și gestionarea unor sisteme ierarhice ale organizațiilor mari, cum ar fi federațiile sportive, asociațiile profesionale sau de business, organizații de voluntariat, etc.

Rezultate obținute: 1. Un produs TIC inovativ dezvoltat până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014–2020.

Date de contact:

Nume persoană contact: Gozman Leonard Florian

Funcţie: Administrator

Tel: 0744-521362, E-mail: leonard@gebs.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.