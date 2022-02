Drumul blocat de pietre de la Măguri Răcătău, eliberat abia luni

Drumul județean care leagă Măguri Răcătău de satul Măguri, blocat de sâmbătă din cauza unei alunecări de teren, a fost eliberat astăzi, a anunțat CJ Cluj.

Drumul județean DJ 107T care face legătura între comuna Măguri Răcătău și satul Măguri a fost astupat de pietre sâmbătă, după surparea unor pietre de pe versant. Potrivit primarului comunei, Aexandru Livescui, locuitorii au putut folosi o rută alternativă în ultimele zile.

Consiliul Județean a anunțat luni că se lucrează la degajarea drumului afectat de căderile de stânci. CJ Cluj a început luni dimineața operațiunea de degajare a stâncilor căzute de pe versant pe drumul județean 107T Măguri-Răcătău - Măguri, ulterior întrunirii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj.

„Am dispus luarea tuturor măsurilor necesare atât pentru stabilizarea versantului, cât și pentru înlăturarea stâncilor de pe partea carosabilă, astfel încât circulația rutieră să poată fi reluată într-un timp cât mai scurt, în condiții de maximă siguranță”, a transmis Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Căderile de stânci au afectat un sector de drum în lungime de cca. 30 de m liniari, precum și parapeții de protecție dinspre râul Someș. În urma alunecării de teren nu au fost înregistrate victime, imediat după incident fiind deschisă o rută alternativă, a mai arătat edilul.

„Am venit de dimineață cu cei de la Drumuri Județene și am discutat cu cei de la Prefectură. Este vorba despre o alunecare de teren de o cantitate în jur de 250 metri cubi de material venit de versant, piatră, stânci, pământ, au acoperit complet drumul. Drumul se află în situl Natura 2000 cuprins, este pe căile Someșului Rece și după mai multe discuții este necesară o comisie care va decide cum se va face degajarea, cu mutarea materialului sau împingerea lui pe albia râului. Asta vor decide cei de la Apele Române și Situl Natura 2000. Între timp noi am deschis ruta alternativă spre satul Măguri, este un drum comunal care pe timpul iernii este închis circulației publice, dar fiind situația actuală l-am deschis și am aruncat material antiderapant”, a declarat sâmbătă, pentru monitorulcj.ro, Alexandru Livescu.

