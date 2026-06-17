Clinică privată, parking și teren de sport publice, propuse în zona străzii Gheorghe Dima din Cluj-Napoca. Vecinii se opun proiectului.

Un PUZ de regenerare urbană propune, în zona străzii Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, o clinică privată, un parking public și zonă cu teren de joacă și spații verzi, însă vecinii nu sunt de acord cu acest proiect.

PUZ regenerare urbană zona străzii Gheorghe Dima, Cluj-Napoca | Foto: CSC Construction

În zona străzii Gheorghe Dima din Cluj-Napoca a fost propus un Plan Urbanistic Zonal de regenerarea urbană care cuprinde o clinică privată, un parking public și un teren de sport cu locuri de joacă, dar și amenajarea de spații verzi.

Câțiva cetățeni care locuiesc în zona străzii Gheorghe Dima au participat, marți după-masa, 16 iunie 2026, la o dezabatere publică organizată de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Planul Urbanistic Zonal propus pe strada Gheorghe Dima - sud. PUZ-ul a fost inițiat de Florian Ovidiu Valeriu (consilier local al municipiului Cluj-Napoca - PNL), proprietar a unei parcele de teren de 550 mp în zona propusă, reprezentat de proiectantul CSC Construction (șef proiect: arh. urb. Csilla Vass).

Uite blocul, nu e blocul

PUZ-ul anterior prevedea un bloc, iar Planul Ubranistic Zonal prezentat marți nu a mai prevăzut acel bloc.

Proiectantul a prezentat proiectul în cadrul dezbaterii publice.

„Este vorba de un PUZ de regenerare urbană situat în cartierul Zorilor, într-o zonă de locuințe colective (blocuri - n. red.). Acest studiu a fost generat de o parcelă de 550 de metri pătrați, de la un proprietar privat (Florian Ovidiu Valeriu - n. red.), iar studiul pe care îl facem se face atât pe domeniul privat al proprietariului, cât și pe domeniu public al municipiului Cluj-Napoca, cu scopul de a aduce o îmbunătățire în calitatea vieții în acea zonă”, a spus arh. urb. Csilla Vass, în cadrul dezbaterii publice de marți.

Proiectantul propune:

un parking colectiv cu 123 de locuri

loc de joacă de 490 mp

spațiu de loisir - teren de sport - 1.042 mp

Dotări axene ale parkingului

Dotări medicale (clinică)

Parking propus în zona străzii Gheorghe Dima din Cluj-Napoca | Foto: CSC Construction (randare)

Arhitectul care a prezentat proiectul a spus că în zonă menționată anterior există deja un ansamblu de bloucuri construite înainte de anii '90. În acea zonă sunt circa 324 de apartamente și aproximativ 1.000 de locuitori.

„Din analiza făcută am identificat mai multe disfuncționalități pe care le putem ameliora în cadrul PUZ-ului. Ne-am concentrat pe situația parcărilor și a zonei carosabile. Am indentificat 71 de garaje din tablă și zidărie și aproximativ 22 de locuri de parcare la sol, marcate și numerotate. Există multe mașini care parchează lângă clădiri, pe trotuare, spații verzi, pe unde apucă. Este o situație parazitară, care ar necesita, în cadrul restructurării, o soluționare mai favorabilă”, a mai spus proiectantul.

În zona există un loc de joacă de circa 300 metri pătrați și un procentaj de aproape 24% de spații verzi.

Spații verzi, loc de joacă, teren de sport și intrare în parking, propus în PUZ de regenerare urbană zona străzii Gheorghe Dima | Foto: CSC Construction (randare)

Regândirea spațiilor verzi

„Aceste spații verzi sunt pe lângă blocuri, în spatele garajelor. Ele, oarecum, nu sunt amenajate și spațiul respectiv este subutilizat. Locuitorii din zonă nu profită de el, copiii nu se joacă sau nu au un spațiu amenajat unde să își petreacă timpul liber, la fel și persoanele adulte. Există o lipsă a spațiului de recreere (…) Propunem două zone funcționale. Pe acel teren de 550 mp dorim să facem un imobil cu funcțiune medicală: cabinete de familie, stomatologie, fizioterapie. La subsol dorim să facem un parking, iar zona de locuire se păstrează așa cum este în prezent. În PUZ-ul precedent era propusă construcția unui bloc, acum, în propunerea de azi, acest bloc nu mai apare. În locul acestui bloc vom avea doar spațiu verde. Am propus și locuri de parcare la sol. Deasupra parking-ului propus ar urma să fie locuri de joacă și un teren de sport”, a mai precizat arh. Csilla Vass.

PUZ de regenerare urbană, zona străzii Gheorghe Dima din Cluj-Napoca | Foto: CSC Construction (randare)

Anexa propusă este un spațiu administrativ pentru parking cu vestiare, grupuri sanitare, grupuri de depozitare a unor materiale de curățare.

Anterior, nemulțumirile cetățenilor care locuiesc în zonă au fost legate de acel bloc propus anterior, bloc care nu se mai regăsește în proiect.

Vecinii nu vor clinică: „Nu este regenerare urbană când se urmărește un interes privat”

În urma prezentării proiectului de către proiectant, câțiva cetățeni care locuiesc în zona străzii Gheorghe Dima și-au prezentat nemulțumirile față de cele propuse.

Aceștia au pus problema dacă este oportun ca în zona menționată anterior să se construiască, în primul rând clinică, iar în al doilea rând, orice tip de clădire.

Primul care a luat cuvântul a fost un cetățean prezent în Sala de Sticlă a Primăriei Cluj-Napoc, pe numele său Pașcu.

„Nu este o regenerarea atunci când se urmărește un interes privat. Nu am regăsit oportunitatea acestui imobil cu clinică medicală. Nu aduce creșterea nivelului de trai. Cu ce ne ajută o clinică în condițiile în care în 800 de metri sunt trei spitale. Clinica nu aduce o îmbunătățire. Eu nu văd oportunitatea, mai ales când vorbim de o regenerare urbană. O regenerare urbană trebuie să urmărească interesul public al cetățeanului, nu interesul unui privat”, a spus Pașcu.

Ce se întâmplă dacă Primăria Cluj-Napoca aprobă PUZ-ul?

Proiectantul i-a explicat lui Pașcu că proiectul propune o variantă în care să fie adus un plus față de ceea ce există în prezent în zona respectivă.

„Să renunțăm la garaje și să facem un parking. Amenajăm un teren de joacă și teren de sport și propunem niște spații verzi mai mari decât sunt momentan pe amplasament. Dacă aceste investiții se vor realiza vor fi ale municipiului Cluj-Napoca pentru locuitorii din zonă. Singura investiția a investitotului privat va fi clinica pe o parcelă de 550 mp. Beneficiarul și-a făcut un studiu și a considerat că este oportun să își facă acolo un asemenea imobil”, a explicat arh. Csilla Vass.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a explicat că, în cazul în care acest PUZ ar fi apropbat, acest lucru nu înseamna că Primăria va demara imediat acest proiect, deoarece municipalitatea depinde mult de bugete și că proprietarul parcelei de 550 mp nu poate construi pe spațiul privat dacă nu face PUZ-ul de regenerare urbană, deoarece este o obligație a Unității Teritoriale de Referință (UTR) din care terenul privat face parte.

Pașcu a adăugat că parking-ul propus nu ar acoperi locurile de parcare necesare.

A luat cuvântul și Ciprian Albu, cetățean care locuiește în zona unde este propus PUZ-ul.

„Cu ce ajută clinica respectivă regenerarea urbană? Nu încurcă oamenii care locuiesc acolo? Funcțional și estetic, propunerea privată nu pare să își aibă locul acolo”, a apus Ciprian Albu.

„Nu suntem de acord cu îndesirea”

A intervenit și o femeie care locuiește în zonă: Szabo.

„Reprezint semnatarii. Peste 200. Noi spus că nu vrem această dezvoltare. Eu știu cum arăta planul la 1980 acolo. Era prevăzută o zonă parc. Referitor la regenerarea aceasta propusă, noi dorim ca proprietarul parcelei de 550 mp să își construiască ce îi permite legea. Nu suntem de acord cu îndesirea, cu construcție acolo, pe terenul Primăriei Cluj-Napoca. Garajele existente acum nu au fost construite cu acte. Noi vrem ca toată zona un de sunt acele garaje să devină zonă verde. Toată acea zonă e plină de mașini. 123 de locuri în parking-ul subteran nu ar ajunge. Să se dărâme garajele. Să fie făcut parking subteran, dar deasupra să fie zonă verde, terenuri de joacă”, a spus Szabo.

A intervenit și arhitectul șef al municipiului Cluj-Napoca.

„Trebuie să vedem ce câștigă orașul în acest PUZ. Orașul câștigă. În primul rând parking-ul. Dacă se reglementează, atunci este valabil aproximativ șapte ani, iar Primăria Cluj-Napoca trebuie doar să se ducă la autorizația de construire când dorește să realizeze parking-ul. Eu i-aș da un spectru mai larg parking-ului. Poate putem acoperi un număr mai mare de mașini”, a spus arh. Daniel Pop.

A intervenit și Ionela Someșan, care locuiește aproape de proiectul propus, pe strada Sighișoarei.

„Nu cred că acea clinică medicală ar avea acees la pompieri, salvare de pe strada Gheorghe Dima frontul la stradă de 10 metri. Cum poate fi făcut accesul între blocuri, de exemplu, mașinii de pompieri? Nu suntem cu acord cu acest lucru”, a spus Ionela Someșan.

„Spațiul de acces este suficient pentru intervențiile pompierilor/mașinilor de salvare. Intervențiile sunt, să spunem ocazionale”, a răspuns proiectantul.

Dan Tarcea a concluzionat cele discutate în cadrul dezbaterii publice.

„Eu aș fi venit cu mai multe variante. Aceasta este concluzia oamenilor din zonă, care spun că nu doresc clinică în zonă deoarece sunt suficiente și că aglomerează zona. A doua concluzie este cea legată de necesitatea unui masterplan. Proiectatul va trebui să detalieze pentru că a spus că există un astfel de plan. Locuitorii din zonă nu doresc acea anexă de birouri, în orice situație. Mai trebuie clarificat și accesul pe parcelă. Trebuie clarificat mai evident de către proiectant, astfel încât să le fie clar oamnilor. Trebuie clarificat care este distanța față de locurile aflate în proximitate. Distanțele până la geamuri, bucătării, dormitoare. Trebuie să aflăm care sunt normativele în aceste cazuri”, a spus Dan Tarcea.

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