Grătarele, pregătite pentru clujeni de 1 mai pe Valea Gârbăului și în Gheorgheni. Emil Boc: „A venit un moment de odihnă, după luni de muncă serioasă”

Primăria Cluj-Napca a pregătit locurile cu grătare și zonele verzi din municipiu pentru ca oamenii să petreacă așa cum se cuvine 1 mai 2026 - Ziua Internațională a Muncii.

Locuri special amenajate de 1 mai în Cluj-Napoca | Foto: Captură de ecran Facebook, Emil Boc

„Zonele verzi și locurile pentru grătare sunt pregătite pentru 1 Mai. O zi faină, tuturor! Primăria Cluj-Napoca a pregătit zonele special amenajate pentru picnic, în așa fel încât clujenii care vor petrece ziua de 1 mai în aer liber să se bucure de condiții cât mai bune”, a anunțat, joi seara, 30 aprilie 2026, primarul Emil Boc, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Zona special amenajată de pe Valea Gârbăului se întinde pe o suprafață de 15.000 mp.

Acolo sunt amplasate 12 grătare și 10 mese, bănci. A fost adus un butoi de 3.000 litri de apă, lemne pentru foc, dar și containere pentru colectarea deșeurilor, astfel încât zona să rămână curată și după utilizare.

Potrivit edilului, locurile pentru grătar au fost curățate, au fost realizate lucrări de cosire a ierbii și acțiuni de combaterea căpușelor.

„Dragi clujeni, după mai multe luni de muncă serioasă, neobosită, chiar și cu trei cafele pe zi a venit un moment de odihnă, ziua de 1 mai. Primăria vă așteaptă cu iarbă verde, la aer curat și cu locuri special amenajate pentru a petrece o zi de 1 mai pe cinste. Vă dorim un 1 mai frumos, cu voie bună și momente plăcute alături de cei dragi”, a mai spus Emil Boc.

De asemenea, în Baza sportivă Gheorgheni Primăria Cluj-Napoca pune la dispoziție cele 4 filigorii, cu câte 3 grătare fiecare. Acestea se află în vecinătatea parcului de joacă, unde sunt mai multe facilități pentru ca cei mici să-și ocupe timpul în mod plăcut.

