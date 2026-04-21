Viceprimarul Dan Tarcea respinge criticile USR: „Asta nu e «zero economii». Vorbim de o ajustare corectă, legală și sustenabilă!”

| Foto: Dan Tarcea / Facebook

Viceprimarul Cluj-Napoca, Dan Tarcea, reacționează dur la afirmațiile celor de la USR privind reorganizarea Primăriei, acuzând dezinformarea și interpretarea eronată a datelor oficiale.

Potrivit acestuia, măsurile adoptate nu înseamnă „zero economii”, ci un control real al cheltuielilor de personal, în condițiile unui aparat administrativ care nu a fost niciodată supradimensionat.

Viceprimarul acuză „dezinformare asumată”

Într-o postare publică, Dan Tarcea susține că mesajul USR Cluj privind lipsa economiilor este fals și ignoră documentele oficiale. „Nu e doar o dezinformare grosolană. Este o afirmație făcută cu bună știință, în contradicție directă cu ceea ce este scris clar în documentele oficiale”, a transmis viceprimarul pe pagina sa de Facebook

Acesta afirmă că instituția nu a funcționat niciodată la limita maximă permisă de lege și nu a fost construită pe risipă, motiv pentru care nu se pot face „tăieri spectaculoase”.

Ajustări limitate, 850 de posturi și salarii reduse

Conform explicațiilor oferite de Dan Tarcea, reorganizarea a fost determinată de un plafon legal de maximum 850 de angajați. „Nu aveai de unde să tai masiv fără să afectezi funcționarea”, a subliniat acesta.

În urma reorganizării, unele posturi au fost desființate și nu mai pot fi ocupate, iar salariile au fost ajustate, în medie cu 176 de lei pentru cei aproximativ 850 de angajați.

Cheltuieli mai mici din 2026 și plafonare din 2027

Viceprimarul susține că efectele măsurilor vor fi vizibile în bugetul de personal începând cu 2026, urmând ca din 2027 structura să fie plafonată la maximum 850 de posturi. „Asta înseamnă control real asupra cheltuielilor, nu povești”, a transmis Dan Tarcea.

„Administrația se face cu reguli, nu cu sloganuri”

În final, viceprimarul a criticat modul în care subiectul este prezentat în spațiul public, acuzând utilizarea unor mesaje simplificate pentru câștig politic. „Poți să repeți «zero economii» de zece ori. Cifrele nu se schimbă. Administrația se face însă cu reguli, nu cu sloganuri”, a concluzionat acesta.

Declarațiile vin în contextul unei dezbateri publice privind reorganizarea aparatului administrativ al Primăriei Cluj-Napoca și impactul acesteia asupra bugetului local.

