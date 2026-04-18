Dialog internațional pentru pace la Cluj-Napoca. Emil Boc: „Parteneriatele se transformă în rezultate concrete”.

La Cluj-Napoca, ideile bune devin parteneriate, iar acestea se transformă în proiecte și rezultate concrete.

Stâlp cu mesajul „Fie ca pacea să triumfe pe Pământ”, la Cluj-Napoca | Foto: Facebook, Emil Boc

În aceste zile se desfășoară la Cluj-Napoca evenimentul internațional ICC Connections 2026 (Inter-Country Committees), organizat de Rotary International, care reunește participanți din 17 țări și din peste 60 de cluburi Rotary.

„Dialog internațional pentru pace și parteneriate pentru comunitate la ICC Connections 2026. Astăzi (ieri, 17 aprilie 2026 - n. red.) am avut plăcerea să particip la deschiderea conferinței și la ceremonia simbolică de dezvelire a unui «stâlp al păcii» pe care este gravat mesajul: «Fie ca pacea să triumfe pe Pământ», reprezentând un simbol al dezideratului pentru pace în întreaga lume și cooperarei între oameni. Salut inițiativele organizației care sunt esențiale în aceste vremuri conflictuale și ofer, și pe această calea, aprecierea mea doamnei Annemarie Mostert pentru dedicarea sa în proiecte de impact în dezvoltarea comunităților. Discuțiile evidențiază importanța colaborării dincolo de granițe și a schimbului de bune practici în domenii esențiale precum educația, sănătatea, dezvoltarea urbană, protecția mediului și sprijinirea comunităților vulnerabile. Astfel, se formează contextul în care ideile devin parteneriate, iar parteneriatele se transformă în proiecte și rezultate concrete”, a spus Emil Boc, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit edilului, astfel, Clujul a devenit gazda unei comunități globale formate din lideri, reprezentanți ai mediului de afaceri și parteneri instituționali din numeroase țări europene și nu numai.

„Felicit organizatorii pentru profesionalism și dedicare, precum și pe toți participanții pentru energia, viziunea și dorința de a contribui la o lume mai conectată și mai solidară. Sunt convins că ideile și relațiile construite aici vor genera proiecte valoroase și beneficii pe termen lung pentru comunitățile pe care le reprezentăm. Cluj-Napoca rămâne un partener deschis pentru inițiative internaționale și un susținător activ al colaborării, al dezvoltării sustenabile și al dialogului între culturi”, a conchis Emil Boc.

